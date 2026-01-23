MEIO AMBIENTE

Homem é preso por manter mais de 15 aves silvestres em cativeiro

Suspeito é reincidente em crimes ambientais

Elaine Sanoli

Publicado em 23 de janeiro de 2026 às 19:09

Homem é detido e 16 aves silvestres são resgatadas pela PMCE em Juazeiro do Norte Crédito: Divulgação

Um homem de 36 anos foi detido pela polícia, suspeito de manter ao menos 16 aves silvestres em cativeiro. Ele foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Juazeiro do Norte, no Ceará, nesta quinta-feira (22).

Os animais foram encontrados após uma denúncia de criação ilegal de aves silvestres na região. Ao chegar ao local indicado, policiais do Batalhão de Policiamento de Meio Ambiente (BPMA) realizaram uma vistoria e localizaram diversas espécies mantidas em cativeiro.

Aves de canto são o principal alvo de tráfico de animais silvestre 1 de 5

Entre as aves resgatadas estavam um tiziu, um galo-de-campina, nove golinhas, um papa-capim, dois abre-fecha e dois bigodes.