Homem é preso por manter mais de 15 aves silvestres em cativeiro

Suspeito é reincidente em crimes ambientais

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 23 de janeiro de 2026 às 19:09

Homem é detido e 16 aves silvestres são resgatadas pela PMCE em Juazeiro do Norte
Homem é detido e 16 aves silvestres são resgatadas pela PMCE em Juazeiro do Norte Crédito: Divulgação

Um homem de 36 anos foi detido pela polícia, suspeito de manter ao menos 16 aves silvestres em cativeiro. Ele foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Juazeiro do Norte, no Ceará, nesta quinta-feira (22).

Os animais foram encontrados após uma denúncia de criação ilegal de aves silvestres na região. Ao chegar ao local indicado, policiais do Batalhão de Policiamento de Meio Ambiente (BPMA) realizaram uma vistoria e localizaram diversas espécies mantidas em cativeiro.

Entre as aves resgatadas estavam um tiziu, um galo-de-campina, nove golinhas, um papa-capim, dois abre-fecha e dois bigodes.

As aves apreendidas foram encaminhadas à ONG BiodiverSe, onde passarão por triagem e reabilitação antes de serem devolvidas ao habitat natural. O homem, que já possui passagens pela polícia por crimes ambientais, foi conduzido à delegacia, onde assinou novamente um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) por crime ambiental.

