Homem é preso por manter mais de 15 aves silvestres em cativeiro

Elaine Sanoli
Publicado em 23 de janeiro de 2026 às 19:09
Um homem de 36 anos foi detido pela polícia, suspeito de manter ao menos 16 aves silvestres em cativeiro. Ele foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Juazeiro do Norte, no Ceará, nesta quinta-feira (22).
Os animais foram encontrados após uma denúncia de criação ilegal de aves silvestres na região. Ao chegar ao local indicado, policiais do Batalhão de Policiamento de Meio Ambiente (BPMA) realizaram uma vistoria e localizaram diversas espécies mantidas em cativeiro.
Aves de canto são o principal alvo de tráfico de animais silvestre
Entre as aves resgatadas estavam um tiziu, um galo-de-campina, nove golinhas, um papa-capim, dois abre-fecha e dois bigodes.
As aves apreendidas foram encaminhadas à ONG BiodiverSe, onde passarão por triagem e reabilitação antes de serem devolvidas ao habitat natural. O homem, que já possui passagens pela polícia por crimes ambientais, foi conduzido à delegacia, onde assinou novamente um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) por crime ambiental.