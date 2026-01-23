Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Novo viaduto da Avenida ACM será entregue na próxima semana

Equipamento vai permitir que os motoristas saiam diretamente da frente do Shopping da Bahia para a região do Detran

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 23 de janeiro de 2026 às 16:39

Viaduto em frente ao Shopping da Bahia
Viaduto em frente ao Shopping da Bahia Crédito: Betto Jr. / Secom PMS

O novo viaduto José Linhares, na Avenida ACM, vai ser inaugurado na manhã de segunda-feira (26). O prazo para a entrega da via já havia sido anunciado pelo prefeito Bruno Reis (União Brasil) em dezembro.

A estrutura promete melhorar a mobilidade em uma das regiões de maior fluxo de veículos da capital baiana permitindo que os motoristas vindos da Avenida Antônio Carlos Magalhães (ACM), região do BRT Hiper, sigam no sentido Acesso Norte sem passar pela Ligação Iguatemi-Paralela (LIP), em especial pelo Viaduto dos Rodoviários.

Viaduto em frente ao Shopping da Bahia

Viaduto em frente ao Shopping da Bahia por Betto Jr. / Secom PMS
Viaduto em frente ao Shopping da Bahia por Betto Jr. / Secom PMS
Viaduto em frente ao Shopping da Bahia por Betto Jr. / Secom PMS
Viaduto em frente ao Shopping da Bahia por Betto Jr. / Secom PMS
Viaduto em frente ao Shopping da Bahia por Betto Jr. / Secom PMS
Viaduto em frente ao Shopping da Bahia por Betto Jr. / Secom PMS
1 de 6
Viaduto em frente ao Shopping da Bahia por Betto Jr. / Secom PMS

O novo viaduto vai permitir que os motoristas saiam diretamente da frente do Shopping da Bahia para a região do Detran, na Avenida ACM, sem que precisem passar pela frente da rodoviária.

Tags:

Salvador Viaduto Avenida acm

Mais recentes

Imagem - ‘Rainha do Sul’, advogada do BDM, é denunciada por tráfico e lavagem de dinheiro

‘Rainha do Sul’, advogada do BDM, é denunciada por tráfico e lavagem de dinheiro
Imagem - Festival de Verão terá esquema especial de transporte em Salvador; confira

Festival de Verão terá esquema especial de transporte em Salvador; confira
Imagem - Quem é a turista gaúcha presa por injúria racial no Pelourinho

Quem é a turista gaúcha presa por injúria racial no Pelourinho

MAIS LIDAS

Imagem - Mulher encara 5 horas de transporte todos os dias para não abrir mão do trabalho
01

Mulher encara 5 horas de transporte todos os dias para não abrir mão do trabalho

Imagem - FOTOS: mansão de Rayssa Leal reúne luxo e sonho com pista de skate no quintal
02

FOTOS: mansão de Rayssa Leal reúne luxo e sonho com pista de skate no quintal

Imagem - Como é a mansão de Paolla Oliveira com 1,7 mil m² cercada por arte, natureza e espiritualidade
03

Como é a mansão de Paolla Oliveira com 1,7 mil m² cercada por arte, natureza e espiritualidade

Imagem - Prefeito flagra homem casado fazendo sexo com mulher em situação de rua e divulga vídeo
04

Prefeito flagra homem casado fazendo sexo com mulher em situação de rua e divulga vídeo