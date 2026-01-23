CONFIRA DATA

Novo viaduto da Avenida ACM será entregue na próxima semana

Equipamento vai permitir que os motoristas saiam diretamente da frente do Shopping da Bahia para a região do Detran

Millena Marques

Publicado em 23 de janeiro de 2026 às 16:39

Viaduto em frente ao Shopping da Bahia Crédito: Betto Jr. / Secom PMS

O novo viaduto José Linhares, na Avenida ACM, vai ser inaugurado na manhã de segunda-feira (26). O prazo para a entrega da via já havia sido anunciado pelo prefeito Bruno Reis (União Brasil) em dezembro.

A estrutura promete melhorar a mobilidade em uma das regiões de maior fluxo de veículos da capital baiana permitindo que os motoristas vindos da Avenida Antônio Carlos Magalhães (ACM), região do BRT Hiper, sigam no sentido Acesso Norte sem passar pela Ligação Iguatemi-Paralela (LIP), em especial pelo Viaduto dos Rodoviários.

