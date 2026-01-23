ÔNIBUS E METRÔ

Festival de Verão terá esquema especial de transporte em Salvador; confira

Festa acontece neste final de semana

Millena Marques

Publicado em 23 de janeiro de 2026 às 14:55

Ônibus de Salvador

A Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob) de Salvador montou um esquema especial de transporte para atender ao público do Festival de Verão 2026, que acontece neste final de semana, no Wet Eventos. A operação terá frota reguladora e antecipação dos horários de saída de ônibus.

Nos dias do evento, haverá frota reguladora na Estação Mussurunga, com veículos operando de 2h30 às 9h30, ampliando a oferta do transporte coletivo e facilitando o retorno do público. Os veículos ficarão à disposição da equipe de fiscalização e poderão ser utilizados de acordo com a demanda de usuários.

Na madrugada de domingo, oito linhas terão o início da operação antecipado, com saídas a partir das 3h da manhã, dos terminais Mussurunga e Acesso Norte. São elas:

1067 – Estação Mussurunga x Bosque das Bromélias;

1042 – Estação Mussurunga x Mussurunga II (LJ);

1055 – Estação Mussurunga x Ribeira;

1079 – Estação Mussurunga x Praia do Flamengo;

1053 – Estação Mussurunga x Ondina / Barra;

1049 – Estação Mussurunga x Alto do Coqueirinho;

1123 – Terminal Acesso Norte x Saboeiro / Metrô Imbuí;

1143 – Terminal Acesso Norte x Barroquinha.

Já na madrugada da segunda-feira (26), a operação especial também segue com antecipação na saída, a partir das 2h20, nas linhas:

1067 – Estação Mussurunga x Bosque das Bromélias;

1042 – Estação Mussurunga x Mussurunga II (LJ);

301 – Terminal Acesso Norte x Alto do Peru;

1049 – Estação Mussurunga x Alto do Coqueirinho;

1041 – Estação Mussurunga x Mussurunga I (C/G);

1025 – Estação Mussurunga x Barro Duro;

1055 – Estação Mussurunga x Ribeira;

1046 – Estação Mussurunga x Parque São Cristóvão.

Metrô

O Metrô vai funcionar 24h durante o Festival de Verão 2026. O sistema vai funcionar ininterruptamente das 5h de sábado (24) até as 23h59 de segunda-feira (26). Entre 0h e 5h desses dias, a Estação Tamburugy, que fica próxima ao local dos shows, vai funcionar para embarque, enquanto as outras estações ficarão abertas exclusivamente para desembarque, com exceção da estação CAB.

Transporte individual

Serão instalados pontos de táxi e de mototáxi próximos ao acesso do evento, facilitando o embarque e desembarque do público.

Veículos por aplicativo deverão realizar o embarque e desembarque dos passageiros em local apropriado, sem impedir o fluxo da região.