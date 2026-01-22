WET

Festival de Verão Salvador 2026: nova arena, transporte 24h e experiência imersiva

Evento acontece no sábado (24) e domingo (25), na Arena Festival; ingressos para o primeiro dia estão esgotados

Doris Miranda

Publicado em 22 de janeiro de 2026 às 05:00

Está tudo pronto para mais uma edição histórica do Festival de Verão Salvador, que acontece neste sábado (24) e domingo (25). Este ano, o evento celebra sua 25ª edição inaugurando uma nova fase ao receber o público em sede própria, a Arena Festival, instalada no Wet Eventos. Com capacidade para 25 mil pessoas por dia, o FV 26 reúne música brasileira em múltiplas vertentes, experiências imersivas, ativações de grandes marcas, gastronomia diversa e uma operação robusta de segurança e acessibilidade.

Além da programação distribuída em três palcos (Cais, Ponte e Palco Rua by Coke Studio), o festival, coproduzido pela Salvador Produções e Bahia Eventos, com direção artística de Zé Ricardo, oferece estrutura completa de lazer e serviços, como tirolesa, roda-gigante, lounges, espaços de descanso e postos médicos.

Entre os destaques da infraestrutura do FV estão os banheiros 100% construídos e climatizados, áreas sentantes distribuídas pelo espaço, redário e extensas áreas com grama sintética, que ampliam as possibilidades de descanso do público. Mais de dez pontos fixos de hidratação gratuitos, estão espalhados por toda a arena, reforçando o compromisso com o bem-estar do público durante toda a programação. Além disso, a operação de segurança reúne três empresas especializadas e um efetivo de cerca de 500 profissionais, atuando de forma integrada com equipes médicas, brigadistas e suporte operacional.

O Festival de Verão Salvador 2026 contará com um esquema especial de transporte público. Durante os dois dias de evento, o CCR Metrô Bahia funcionará em regime 24 horas. A Estação Tamburugy será a estação oficial do FV 26, funcionando como principal ponto de chegada e saída do público. Entre 0h e 5h, a estação estará aberta exclusivamente para embarque, enquanto as demais estações funcionarão apenas para desembarque. Nesse intervalo, a Estação CAB não realizará atendimento ao público: os trens passarão sem parada.

O Festival de Verão Salvador 2026 oferece ao público uma praça de alimentação ampliada, com mais de 20 operações gastronômicas distribuídas entre a Arena Festival e o Camarote BB. Estarão disponíveis as seguintes operações gastronômicas: Red Burguer, Purgatório, Coco Crepe Bar, Coxinha do Gago, Pastel do Carioca, Casa Iryna, Explosão do Açaí, Di Janela, Crepe da Barra, Bob’s, Companhia do Sertão, Sister Potato, Shiro, Yakifest, Confeitaria Ana Claudia e Churrasco Boni.