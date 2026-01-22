TRANSPORTE

Metrô Bahia tem operação especial para o Festival de Verão 2026; confira

Festa acontecerá no próximo final de semana

Millena Marques

Publicado em 22 de janeiro de 2026 às 14:56

Estação de metrô Campinas de Pirajá Crédito: Reprodução

O Metrô vai funcionar 24h durante o Festival de Verão 2026. A tradicional festa da alta estação será realizada no Wet Eventos, na Avenida Paralela, em Salvador.

O sistema vai funcionar ininterruptamente das 5h de sábado (24) até as 23h59 de segunda-feira (26). Entre 0h e 5h desses dias, a Estação Tamburugy, que fica próxima ao local dos shows, vai funcionar para embarque, enquanto as outras estações ficarão abertas exclusivamente para desembarque, com exceção da estação CAB.

A operação especial também vai contar com reforço no quadro de Agentes de Atendimento e Segurança (AAS) e aumento no número de viagens, conforme a demanda.

Para a segurança, o conforto e bem-estar dos clientes, o Metrô Bahia destaca as orientações do embarque consciente como: aguardar sempre o desembarque do trem antes de entrar, deixar os assentos preferenciais para quem precisa, bem como os elevadores, e descer a escada sempre usando corrimão.

Confira programação do Festival de Verão 2026 1 de 13

Pagamento

A concessionária disponibiliza o pagamento da passagem diretamente na catraca, utilizando cartões de crédito, débito, celulares com tecnologia NFC, smartwatches, pulseiras de pagamento ou QR Codes adquiridos no aplicativo da Recarga Pay. Basta aproximar o dispositivo na parte inferior da catraca e, ao ver a luz verde, o acesso estará liberado.

Essa modalidade de pagamento oferece mais agilidade e comodidade, especialmente em dias de grande fluxo como o Festival de Verão.

Outras formas de recarga

Quem utiliza o Cartão Integração do Metrô também pode realizar a recarga de forma prática:

App da CCR Mobilidade (disponível na App e Play Store);

Carteiras digitais: Banco do Brasil (para correntistas), KIM+, PicPay, Recarga Pay, Cittamobi;

Rede credenciada: mais de 2 mil pontos de venda.