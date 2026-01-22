Acesse sua conta
Smirnoff reforça presença no Festival de Verão e aposta em experiências em Salvador

Marca retorna ao evento em 2026 com ativações, drinks exclusivos e foco na cultura baiana

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 22 de janeiro de 2026 às 19:45

auto-upload
Smirnoff marca presença no Festival de Verão e aposta em experiências exclusivas Crédito: Divulgação

Salvador volta a ser palco de uma das principais apostas de verão da Smirnoff. Após circular por destinos como Amoré, Trancoso e Praia do Forte, a marca confirma presença em mais uma edição do Festival de Verão, fortalecendo a conexão com a capital baiana e com o Nordeste, região estratégica dentro do seu calendário nacional.

Patrocinadora recorrente do festival, a Smirnoff acompanha a edição que marca os 25 anos do evento, considerado um dos maiores encontros de música e entretenimento do país. A participação reforça uma relação construída ao longo dos anos com a Bahia, onde a marca busca dialogar diretamente com o público a partir de experiências ligadas à música, ao verão e à celebração coletiva.

No centro da ativação está a Smirnoff Caipi, drink que se consolidou como um dos símbolos da marca no Brasil. Durante o festival, o público poderá escolher entre sabores já conhecidos, como Azedinho e Serigueloska, além de uma versão criada especialmente para Salvador, que combina maracujá, baunilha brasileira e especiarias, valorizando ingredientes tropicais e a identidade local.

A estrutura montada no evento também chama atenção. Um estande posicionado de frente para o palco funciona como bar e ponto de encontro, com áreas pensadas para interação, produção de conteúdo e vista privilegiada dos shows. A marca ainda assina a área oficial de convidados do festival, recebendo artistas, influenciadores e nomes ligados à música e ao entretenimento.

Entre as novidades desta edição está a Caipi sem álcool, feita à base de seriguela. A proposta amplia as opções para o público e acompanha uma tendência de consumo mais consciente, aliada a ações de incentivo à moderação, como a distribuição de água ao longo do evento.

Smirnoff marca presença no Festival de Verão e aposta em experiências exclusivas Crédito: Divulgação

Antes mesmo da abertura dos portões, a Smirnoff já marca presença nas redes sociais com conteúdos que exploram Salvador, seus ritmos e referências culturais. Durante o festival, a marca se integra à programação com ativações espalhadas pelo espaço e momentos especiais no palco, reforçando a ligação com a música e com o clima do verão baiano.

Com a participação no Festival de Verão, a Smirnoff reafirma Salvador como um território central da sua estratégia e aposta na combinação entre cultura, encontros e experiências para iniciar o circuito do verão 2026.

