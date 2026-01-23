CRIME

Quem é a turista gaúcha presa por injúria racial no Pelourinho

Gisele Madrid Spencer Cesar se descreve como 'criadora de conteúdo para viajantes'

Millena Marques

Publicado em 23 de janeiro de 2026 às 14:44

Gisele Madrid Spencer Cesar Crédito: Reprodução/Redes sociais

Uma mulher natural do Rio Grande do Sul foi presa em Salvador, na quarta-feira (21), suspeita de cometer injúria racial durante um evento gratuito no Pelourinho, no Centro Histórico. Segundo relato da vítima, que trabalhava em um bar no local, ela teria sido chamada de “lixo” e cuspida pela suspeita, que ainda teria afirmado: “Eu sou branca”.

A suspeita é Gisele Madrid Spencer Cesar, de 50 anos, detida por equipes da Delegacia Especializada de Combate ao Racismo e à Intolerância Religiosa (Decrin).

Turista gaúcha foi acusada de injúria racial em Salvador 1 de 5

Gisele se apresenta nas redes sociais como criadora de conteúdo voltado para viajantes. Em seus perfis, ela compartilha experiências de turismo e divulga hospedagens em plataformas online. A mulher estaria em Salvador há cerca de uma semana, onde passava férias.

Antes da prisão, Gisele chegou a publicar registros em pontos turísticos da capital baiana, incluindo fotos ao lado de baianas típicas e de integrantes do Afoxé Filhos de Gandhy.