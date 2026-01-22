CRIME

Turista gaúcha é presa em flagrante por injúria racial em Salvador

Suspeita proferiu ofensas de cunho racial e cuspiu a vítima

Millena Marques

Publicado em 22 de janeiro de 2026 às 10:28

Decrin Crédito: Polícia Civil

Uma turista natural do Rio Grande do Sul foi presa por injúria racial contra uma comerciante que trabalhava no Pelourinho, em Salvador, nesta quarta-feira (21).

De acordo com informações iniciais, a suspeita proferiu ofensas de cunho racial e cuspiu a vítima. A turista foi presa por agentes da Delegacia Especializada de Combate ao Racismo e à Intolerância Religiosa (Decrin).

