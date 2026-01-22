Acesse sua conta
Turista gaúcha é presa em flagrante por injúria racial em Salvador

Suspeita proferiu ofensas de cunho racial e cuspiu a vítima

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 22 de janeiro de 2026 às 10:28

Uma turista natural do Rio Grande do Sul foi presa por injúria racial contra uma comerciante que trabalhava no Pelourinho, em Salvador, nesta quarta-feira (21).

De acordo com informações iniciais, a suspeita proferiu ofensas de cunho racial e cuspiu a vítima. A turista foi presa por agentes da Delegacia Especializada de Combate ao Racismo e à Intolerância Religiosa (Decrin).

Ao ser conduzida à unidade policial especializada, a investigada continuou a adotar conduta discriminatória, solicitando atendimento exclusivo por um delegado de pele branca. Oitivas foram realizadas na Decrin, e a suspeita segue custodiada, à disposição do Poder Judiciário.

Tags:

Bahia Salvador

