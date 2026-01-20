TRANSPORTE

Vai mudar? Saiba o que acontecerá com as linhas de ônibus circulares da antiga Rodoviária de Salvador

Única alteração é o nome da bandeira, que mudará quando os nomes dos terminais de integração forem definidos

Millena Marques

Publicado em 20 de janeiro de 2026 às 11:59

Rodoviária da Avenida ACM encerra atividades nesta segunda-feira (19) Crédito: Eduardo Bastos / CORREIO

A nova Rodoviária de Salvador entrou em operação nesta terça-feira (20), em Águas Claras. Mas, afinal, o que vai acontecer com as linhas de ônibus circulares que saem do terminal da Avenida ACM. De acordo com a Secretaria de Mobilidade (Semob), nada muda em relação aos pontos de embarque e desembarque. A única alteração é o nome da bandeira, que mudará quando os nomes dos terminais de integração forem definidos.

A nova Rodoviária de Salvador foi inaugurada após dois anos de atraso. Um detalhe chamou atenção dos passageiros durante a inauguração: as portas do espaço foram abertas com a escada rolante sem funcionar. Isso porque o funcionário encarregado pelo equipamento esqueceu as chaves.

"Quero pedir desculpas publicamente. Com ontem foi a inauguração, depois, a gente fez uma tropa de guerra para fazer a limpeza e tudo mais. O encarregado que tinha a chave da escada dormiu, que saiu 4h da manhã, e foi acordado agora para vir para cá imediatamente. Eu peço desculpas, mas tudo vai regularizar nas próximas horas", disse o presidente da Sociedade Nacional de Apoio Rodoviário e Turístico (Sinart), Eduardo Pedreira, à TV Bahia. O equipamento voltou a funcionar por volta das 7h30 desta manhã.

Rodoviária Armando Viana de Castro 1 de 11