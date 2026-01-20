Acesse sua conta
Vai mudar? Saiba o que acontecerá com as linhas de ônibus circulares da antiga Rodoviária de Salvador

Única alteração é o nome da bandeira, que mudará quando os nomes dos terminais de integração forem definidos

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 20 de janeiro de 2026 às 11:59

Rodoviária da Avenida ACM encerra atividades nesta segunda-feira (19)
Rodoviária da Avenida ACM encerra atividades nesta segunda-feira (19) Crédito: Eduardo Bastos / CORREIO

A nova Rodoviária de Salvador entrou em operação nesta terça-feira (20), em Águas Claras. Mas, afinal, o que vai acontecer com as linhas de ônibus circulares que saem do terminal da Avenida ACM. De acordo com a Secretaria de Mobilidade (Semob), nada muda em relação aos pontos de embarque e desembarque. A única alteração é o nome da bandeira, que mudará quando os nomes dos terminais de integração forem definidos. 

A nova Rodoviária de Salvador foi inaugurada após dois anos de atraso. Um detalhe chamou atenção dos passageiros durante a inauguração: as portas do espaço foram abertas com a escada rolante sem funcionar. Isso porque o funcionário encarregado pelo equipamento esqueceu as chaves.

"Quero pedir desculpas publicamente. Com ontem foi a inauguração, depois, a gente fez uma tropa de guerra para fazer a limpeza e tudo mais. O encarregado que tinha a chave da escada dormiu, que saiu 4h da manhã, e foi acordado agora para vir para cá imediatamente. Eu peço desculpas, mas tudo vai regularizar nas próximas horas", disse o presidente da Sociedade Nacional de Apoio Rodoviário e Turístico (Sinart), Eduardo Pedreira, à TV Bahia. O equipamento voltou a funcionar por volta das 7h30 desta manhã.

Rodoviária Armando Viana de Castro

Rodoviária Armando Viana de Castro
Rodoviária Armando Viana de Castro por Ufba
Rodoviária Armando Viana de Castro por Ufba
Rodoviária Armando Viana de Castro por Crédito na foto
Rodoviária Armando Viana de Castro por Crédito na foto
Rodoviária Armando Viana de Castro por Crédito na foto
Rodoviária Armando Viana de Castro por Crédito na foto
Rodoviária Armando Viana de Castro por Crédito na foto
Rodoviária Armando Viana de Castro por Crédito na foto
Rodoviária Armando Viana de Castro por Crédito na foto
Rodoviária Armando Viana de Castro por Crédito na foto
1 de 11
Rodoviária Armando Viana de Castro por Ufba

O terminal rodoviário é integrado à Estação Águas Claras do metrô, a um terminal de ônibus com 10 linhas metropolitanas e diversas linhas urbanas, além de concentrar 363 linhas rodoviárias intermunicipais. Futuramente, o equipamento também contará com integração ao Veículo Leve sobre Trilhos (VLT), que está em fase de obras.

Tags:

Salvador Rodoviária

