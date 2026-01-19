Acesse sua conta
Suspeito morre em confronto com a polícia durante operação que mira roubo de veículos no DPT

Quatro homens foram presos durante Operação Dead Hand

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 19 de janeiro de 2026 às 12:02

Deic
Deic Crédito: Divulgação

Um homem identificado como Tássio Diorgenes dos Santos morreu em confronto com a polícia durante a Operação Dead Hand, que mira uma associação criminosa investigada por roubo de veículos no Departamento de Polícia Técnica da Bahia (DPT). A ação foi deflagrada nesta segunda-feira (19). Quatro homens foram presos.

De acordo com a Polícia Civil, o grupo é investigado por peculato-furto, roubo de veículos, adulteração de sinais identificadores e comércio ilegal de armas de fogo. Durante a operação, os policiais apreenderam R$ 22 mil em espécie, uma pistola calibre 9mm e uma motocicleta já confirmada com restrição de furto.

As investigações apontam que o grupo atuava na subtração sistemática de motocicletas e outros veículos apreendidos e custodiados no pátio do DPT, no bairro do Garcia, em Salvador. Os desaparecimentos vinham sendo registrados desde 2024, envolvendo bens que aguardavam perícia ou que já haviam passado por procedimentos técnicos.

De acordo com as apurações, dos quatro homens presos, dois possuíam ligação com o órgão público, sendo um ex-funcionário terceirizado e um terceirizado ainda em atividade, vinculados ao DPT. Eles forneciam informações privilegiadas sobre veículos e chaves, além de facilitar a retirada irregular dos bens do pátio. A organização contava ainda com o apoio de terceiros responsáveis pela adulteração dos sinais identificadores e pela posterior comercialização ilícita.

A ação é coordenada pelo Departamento Especializado de Investigações Criminais (DEIC). A operação mobilizou 133 agentes da segurança pública, distribuídos em 34 equipes, com a participação de unidades do DEIC, do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), do Departamento de Proteção à Mulher, Cidadania e Pessoas Vulneráveis (DPMCV), além de equipes do Departamento de Polícia Técnica, sob coordenação do DEIC.

Tags:

Dpt Fraude

