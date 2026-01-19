SERRINHA

Idosa de 79 anos é morta por bala perdida durante ataque a tiros na Bahia

Dois homens ficaram feridos

Millena Marques

Publicado em 19 de janeiro de 2026 às 10:26

Polícia Civil Crédito: Divulgação

Uma idosa de 79 anos, identificada como Odília de Jesus Costa, morreu após ser atingida por uma bala perdida na tarde de sábado (17), em Serrinha, no interior da Bahia. O caso aconteceu durante um ataque a tiros no bairro Cruzeiro. Um suspeito foi preso e outras duas pessoas ficaram feridas.

De acordo com a Polícia Militar, a idosa morreu ainda no local. Dois homens foram socorridos por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhados para unidades de saúde.

Segundo informações preliminares, os disparos foram feitos por dois indivíduos que fugiram em uma motocicleta. A autoria e a motivação serão investigadas pela Polícia Civil.

Veja imagens da Polícia Civil em ação 1 de 27

Um homem foi preso na zona rural do município, na região do Alto da Bandeira. Com ele, foram localizados e apreendidos uma motocicleta com restrição de roubo, dois capacetes, uma balança de precisão e frascos contendo lança-perfume. O suspeito e todo o material apreendido foi apresentado na Delegacia Territorial, onde o crime foi registrado.