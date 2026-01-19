Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Idosa de 79 anos é morta por bala perdida durante ataque a tiros na Bahia

Dois homens ficaram feridos

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 19 de janeiro de 2026 às 10:26

Polícia Civil
Polícia Civil Crédito: Divulgação

Uma idosa de 79 anos, identificada como Odília de Jesus Costa, morreu após ser atingida por uma bala perdida na tarde de sábado (17), em Serrinha, no interior da Bahia. O caso aconteceu durante um ataque a tiros no bairro Cruzeiro. Um suspeito foi preso e outras duas pessoas ficaram feridas.

De acordo com a Polícia Militar, a idosa morreu ainda no local. Dois homens foram socorridos por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhados para unidades de saúde.

Segundo informações preliminares, os disparos foram feitos por dois indivíduos que fugiram em uma motocicleta. A autoria e a motivação serão investigadas pela Polícia Civil.

Veja imagens da Polícia Civil em ação

Polícia Civil deflagra operação contra torcidas organizadas em Salvador por Tony Silva e Filipe Conceição / Ascom-PCBA
Polícia Civil deflagra operação contra torcidas organizadas em Salvador por Tony Silva e Filipe Conceição / Ascom-PCBA
Polícia Civil deflagra operação contra torcidas organizadas em Salvador por Tony Silva e Filipe Conceição / Ascom-PCBA
Polícia Civil deflagra operação contra torcidas organizadas em Salvador por Tony Silva e Filipe Conceição / Ascom-PCBA
Polícia Civil deflagra operação contra torcidas organizadas em Salvador por Tony Silva e Filipe Conceição / Ascom-PCBA
Polícia Civil deflagra operação contra torcidas organizadas em Salvador por Tony Silva e Filipe Conceição / Ascom-PCBA
Polícia Civil cumpre mandado de prisão por estupro de vulnerável em Iguaí por Ascom PCBA
Rodrigo Velloso Cabral, 34 anos, é policial civil por Reprodução
Marcus Vinicius Cardoso de Carvalho, 51 anos, era policial civil por Reprodução
Polícia Civil cumpriu mandados por Pedro Moraes / Ascom PCBA
Polícia Civil cumpriu mandados por Pedro Moraes / Ascom PCBA
Polícia Civil cumpriu mandados por Pedro Moraes / Ascom PCBA
Polícia Civil cumpriu mandados por Pedro Moraes / Ascom PCBA
Polícia Civil cumpriu mandados por Pedro Moraes / Ascom PCBA
Polícia Civil cumpriu mandados por Pedro Moraes / Ascom PCBA
Polícia Civil cumpriu mandados por Pedro Moraes / Ascom PCBA
Polícia Civil cumpriu mandados por Pedro Moraes / Ascom PCBA
Polícia Civil cumpriu mandados por Pedro Moraes / Ascom PCBA
Polícia Civil cumpriu mandados por Pedro Moraes / Ascom PCBA
Polícia Militar e Civil por Ascom/PCBA
Material apreendido durante operação da Polícia Civil em Salvador por Divulgação
Agentes da Polícia Civil cumpriram mandado de prisão na residência da investigada por Divulgação/Polícia Civil
Ele foi preso pela Polícia Civil do RJ por Divulgação
Delegado de Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil por Divulgação/PCBA
Caso é investigado pela Polícia Civil por Reprodução
Polícia Civil por Divulgação/Ascom PCBA
1 de 27
Polícia Civil deflagra operação contra torcidas organizadas em Salvador por Tony Silva e Filipe Conceição / Ascom-PCBA

Um homem foi preso na zona rural do município, na região do Alto da Bandeira. Com ele, foram localizados e apreendidos uma motocicleta com restrição de roubo, dois capacetes, uma balança de precisão e frascos contendo lança-perfume. O suspeito e todo o material apreendido foi apresentado na Delegacia Territorial, onde o crime foi registrado.

Leia mais

Imagem - Criança de três anos morre afogada na piscina da própria casa na Bahia

Criança de três anos morre afogada na piscina da própria casa na Bahia

Imagem - Professora é morta a facadas pelo marido no interior da Bahia

Professora é morta a facadas pelo marido no interior da Bahia

Imagem - Polícia mira associação criminosa acusada de roubos em prédio público de Salvador

Polícia mira associação criminosa acusada de roubos em prédio público de Salvador

A Polícia Militar informa ainda que o policiamento segue intensificado na região, visando reforçar a segurança, contribuir com a elucidação dos fatos e garantir maior tranquilidade à população.

Tags:

Bahia Serrinha

Mais recentes

Imagem - Sisu 2026: por que este estado não aparece entre as opções de vagas

Sisu 2026: por que este estado não aparece entre as opções de vagas
Imagem - Rodoviária da Avenida ACM encerra atividades nesta segunda-feira (19)

Rodoviária da Avenida ACM encerra atividades nesta segunda-feira (19)
Imagem - Criança de três anos morre afogada na piscina da própria casa na Bahia

Criança de três anos morre afogada na piscina da própria casa na Bahia

MAIS LIDAS

Imagem - Quem é Jordana do BBB 26, participante que foi assediada por Pedro
01

Quem é Jordana do BBB 26, participante que foi assediada por Pedro

Imagem - Pouca gente dá atenção no mercado, mas basta uma colher por dia para melhorar visão, reduzir açúcar alto e pressão
02

Pouca gente dá atenção no mercado, mas basta uma colher por dia para melhorar visão, reduzir açúcar alto e pressão

Imagem - Carnaval no Santo Antônio Além do Carmo já tem data e programação completa; confira
03

Carnaval no Santo Antônio Além do Carmo já tem data e programação completa; confira

Imagem - RG inválido: veja o que acontece com quem não fizer a nova carteira de identidade
04

RG inválido: veja o que acontece com quem não fizer a nova carteira de identidade