LUTO

Criança de três anos morre afogada na piscina da própria casa na Bahia

Emmanuel Argolo da Silva morreu em residência no município de Gandu

Millena Marques

Publicado em 19 de janeiro de 2026 às 09:44

Emmanuel Argolo da Silva Crédito: Reprodução

Uma criança de três anos, identificada como Emmanuel Argolo da Silva, morreu afogada na piscina da própria casa, no bairro Antonio Figueiredo de Almeida, no município de Gandu, sul da Bahia.

Emmanuel era filho do empresário e produtor rural Lúcio Flávio Costa da Silva e da dentista do município, Viviane Curie de Argolo. Em nota, a prefeitura lamentou ocorrido.

“Diante deste episódio lamentável, a prefeitura se solidariza com os familiares, parentes e amigos. Neste momento de dor, rogamos a Deus para que conforte o coração de todos enlutados”, diz trecho da nota.