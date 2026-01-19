Criança de três anos morre afogada na piscina da própria casa na Bahia

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Millena Marques
Publicado em 19 de janeiro de 2026 às 09:44
Uma criança de três anos, identificada como Emmanuel Argolo da Silva, morreu afogada na piscina da própria casa, no bairro Antonio Figueiredo de Almeida, no município de Gandu, sul da Bahia.
Emmanuel era filho do empresário e produtor rural Lúcio Flávio Costa da Silva e da dentista do município, Viviane Curie de Argolo. Em nota, a prefeitura lamentou ocorrido.
“Diante deste episódio lamentável, a prefeitura se solidariza com os familiares, parentes e amigos. Neste momento de dor, rogamos a Deus para que conforte o coração de todos enlutados”, diz trecho da nota.
O afogamento foi registrado na Delegacia Territorial (DT/Valença). O enterro aconteceu no último domingo (19).