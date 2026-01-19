Acesse sua conta
Professora é morta a facadas pelo marido no interior da Bahia

Vítima foi identificada como Ivone Rocha dos Santos Teixeira

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 19 de janeiro de 2026 às 09:07

Ivone Rocha dos Santos Teixeira
Ivone Rocha dos Santos Teixeira Crédito: Reprodução/TV Bahia

A professora Ivone Rocha dos Santos Teixeira, 40 anos, foi assassinada a facadas no último sábado (17), em Iguaí, no interior da Bahia. O marido é o principal suspeito do crime, que ocorreu na Rua Flamboyant, no bairro Doutor Tinho.

De acordo com a Polícia Civil, o suspeito fugiu após cometer o crime. Ivone foi encontrada morta dentro da própria casa por policiais militares após uma denúncia de violência doméstica.

Ivone atuava na rede municipal de Educação de Iguaí. O prefeito da cidade, Dr. Davi (Avante), lamentou o crime e se solidarizou com familiares e amigos da vítima.

"Que sua memória seja honrada com respeito, justiça e compromisso no combate à violência contra a mulher", diz um trecho da nota.

