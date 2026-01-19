Professora é morta a facadas pelo marido no interior da Bahia

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Millena Marques
Publicado em 19 de janeiro de 2026 às 09:07
A professora Ivone Rocha dos Santos Teixeira, 40 anos, foi assassinada a facadas no último sábado (17), em Iguaí, no interior da Bahia. O marido é o principal suspeito do crime, que ocorreu na Rua Flamboyant, no bairro Doutor Tinho.
De acordo com a Polícia Civil, o suspeito fugiu após cometer o crime. Ivone foi encontrada morta dentro da própria casa por policiais militares após uma denúncia de violência doméstica.
Ivone atuava na rede municipal de Educação de Iguaí. O prefeito da cidade, Dr. Davi (Avante), lamentou o crime e se solidarizou com familiares e amigos da vítima.
Violência contra a mulher
"Que sua memória seja honrada com respeito, justiça e compromisso no combate à violência contra a mulher", diz um trecho da nota.
Foram expedidas as guias para perícia e remoção do corpo. Diligências seguem em andamento para localizar o autor do feminicídio.