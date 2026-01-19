OPERAÇÃO

Polícia mira associação criminosa acusada de roubos em prédio público de Salvador

Quatro pessoas foram presas na manhã desta segunda-feira (19)

Millena Marques

Publicado em 19 de janeiro de 2026 às 08:42

Operação Dead Hand Crédito: Polícia Civil

Uma associação criminosa responsável por roubos, adulteração de sinais identificadores de veículos, comércio ilegal de armas de fogo e crime de peculato é alvo da segunda fase da Operação Dead Hand, deflagrada pela Polícia Civil, na manhã desta segunda-feira (19).

Até o momento, quatro mandados de prisão foram cumpridos, além da apreensão de armas e dinheiro em espécie. A equipe também localizou um depósito com veículos adulterados, que segue em verificação.

A 2ª fase da Operação Dead Hand ocorre após uma investigação que apura a subtração reiterada de veículos apreendidos e custodiados em um prédio público em Salvador. Mais de 150 policiais civis, com o apoio do Departamento de Polícia Técnica (DPT), cumprem mandados judiciais em diversos pontos da capital baiana.

“Os elementos informativos demonstram o envolvimento de servidores públicos que forneciam informações sobre veículos e suas respectivas chaves, além de facilitarem a retirada irregular do pátio para realizar a comercialização ilícita dos bens, contando com o apoio de terceiros tanto na adulteração dos sinais identificadores quanto na venda”, afirmou Thomas Galdinho, diretor do Departamento de Investigações Criminais (Deic).