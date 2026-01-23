Acesse sua conta
FOTOS: mansão de Rayssa Leal reúne luxo e sonho com pista de skate no quintal

Espaço foi construído ainda na adolescência da atleta e marcou a realização de meta da atleta

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 23 de janeiro de 2026 às 10:07

Rayssa Leal
Rayssa Leal Crédito: Divulgação

Aos 18 anos e já no topo do skate mundial, Rayssa Leal já riscou mais um item especial da sua lista de conquistas: a construção de uma pista de skate no quintal da própria casa. O espaço, idealizado desde a infância, foi finalizado ainda durante a adolescência da atleta e simboliza uma fase marcante de sua trajetória dentro e fora das pistas.

A pista fica na mansão onde Rayssa mora com a família, em Imperatriz, no Maranhão, sua cidade natal. Quando mostrou o local pela primeira vez nas redes sociais, em 2023, a skatista celebrou a realização com emoção e sentimento de dever cumprido. “O melhor presente. Esse sorriso no meu rosto resume esse momento. Ter uma pista no quintal de casa era um dos meus maiores sonhos. Depois de alguns meses entre projeto, construção e ajuste, está aí o meu playground”, escreveu a atleta ao publicar imagens do espaço pronto.

Mansão de Rayssa Leal tem pista de skate

Rayssa mostrou momento da construção, celebrando por Reprodução
Pista de skate de Rayssa Leal por Reprodução
Pista de skate de Rayssa Leal por Reprodução
Pista de skate de Rayssa Leal por Reprodução
Pista de skate de Rayssa Leal por Reprodução
Pista de skate de Rayssa Leal por Reprodução
Atleta já mostrou detalhes do quarto por Reprodução
1 de 7
Rayssa mostrou momento da construção, celebrando por Reprodução

Mais do que um local de treino, a pista foi pensada como um ambiente de convivência. Na mesma postagem, Rayssa destacou o aspecto afetivo da conquista e agradeceu aos envolvidos. “A diversão vai ficar ainda melhor, agora é só curtir com os amigos. Obrigada Deus, família e meus patrocinadores por terem feito parte na realização desse sonho. Mais uma conquista e 2023 está apenas começando”, completou. O espaço exibe as marcas que apoiam a carreira da skatista, como Nike, Banco do Brasil e Monster.

Sonho antigo, meta cumprida

10 sonhos que Rayssa Leal já realizou

Ter uma colaboração com a Nike. por Divulgação
Uma pista no quintal de casa. por Reprodução
Terminar a escola em Imperatriz por Reprodução/Instagram
Participar das olimpíadas por Reprodução
Medalha olímpica por Gaspar Nobrega/COB
Rayssa assistiu a um desfile da Louis Vuitton na Paris Fashion Week, em 2024 por Reprodução
Participar do SLS Super Crown por Divulgação
Ter algum item da LV por Reprodução
Meu maior sonho ir ao show do João Gomes por Reprodução
Inspirar meninas por Luiza Moraes/COB
1 de 10
Ter uma colaboração com a Nike. por Divulgação

A pista no quintal aparece oficialmente como “concluída” na lista de sonhos organizada por Rayssa às vésperas de completar 18 anos. A relação, divulgada pela revista *Capricho* no fim do ano passado, reúne objetivos esportivos, profissionais e pessoais, e ajuda a ilustrar a rapidez com que a maranhense construiu uma carreira de sucesso.

Entre os sonhos já realizados estão feitos de peso, como competir em Jogos Olímpicos, conquistar medalhas olímpicas, participar do SLS Super Crown - principal evento do skate mundial - e firmar colaboração com a Nike. Fora do esporte, Rayssa também marcou como cumpridas metas como concluir o ensino médio em Imperatriz, inspirar meninas com sua história e realizar desejos pessoais, como ir a um show do cantor João Gomes.

Da “fadinha” à elite mundial

Rayssa Leal surgiu como Fadinha

Rayssa Leal surgiu como Fadinha do Skate por Reprodução
Rayssa Leal surgiu como Fadinha do Skate por Reprodução
Rayssa Leal surgiu como Fadinha do Skate por Reprodução
Rayssa Leal surgiu como Fadinha do Skate por Reprodução
Rayssa Leal surgiu como Fadinha do Skate por Reprodução
Pista de skate de Rayssa Leal por Reprodução
Rayssa Leal surgiu como 'Fadinha do Skate' por Reprodução
Lilian Mendes e a filha, Rayssa Leal por Reprodução
Rayssa Leal vai ganhar mais um irmão por Reprodução/Redes sociais
Rayssa Leal por Reprodução
Rayssa Leal por Divulgação
Rayssa Leal por Gaspar Nobrega/COB
Rayssa Leal por Divulgação
Rayssa Leal por Divulgação
Rayssa Leal por Divulgação
Rayssa Leal por Divulgação
Rayssa Leal por Divulgação
Rayssa Leal por Divulgação
Rayssa Leal celebrou formatura por Reprodução/Instagram
Rayssa Leal celebrou formatura por Reprodução/Instagram
Rayssa Leal celebrou formatura por Reprodução/Instagram
Rayssa Leal celebrou formatura por Reprodução/Instagram
Rayssa Leal celebrou formatura por Reprodução/Instagram
Rayssa Leal celebrou formatura por Reprodução/Instagram
Rayssa Leal celebrou formatura por Reprodução/Instagram
Rayssa Leal por Divulgação
Rayssa Leal por Reprodução/Instagram
Rayssa Leal por Reprodução/Instagram
Rayssa Leal se torna tricampeã da SLS por Reprodução I Instagram @rayssalealsk8
Rayssa Leal por Divulgação: Skate Total Urbe (STU)
Rayssa Leal no Mundial de skate street de Roma por Julio Detefon/CBSK
A atleta Rayssa Leal garantiu a medalha de bronze na categoria por Gaspar Nóbrega/COB
[Edicase]A jovem skatista Rayssa Leal é conhecida por sua técnica impecável e estilo único em manobras complexas (Imagem: Celso Pupo | Shutterstock) por
Rayssa Leal é campeã na China por Julio Defeton / Divulgação CBSKT
Rayssa Leal por Reprodução/Twitter
1 de 35
Rayssa Leal surgiu como Fadinha do Skate por Reprodução

Rayssa Leal completou 18 anos em janeiro, deixando para trás o apelido de “fadinha” que marcou sua estreia olímpica em Tóquio, em 2021. Na ocasião, aos 13 anos, ela conquistou a medalha de prata e se tornou a atleta mais jovem do Brasil a subir a um pódio olímpico.

Desde então, o currículo só cresceu. A skatista soma títulos como o bicampeonato dos X Games, conquistas no Mundial da World Skate, o tetracampeonato da SLS e o ouro nos Jogos Pan-Americanos de Santiago, em 2023. Em Paris 2024, voltou ao pódio olímpico com a medalha de bronze, em meio a um cenário de maior pressão e cobrança.

