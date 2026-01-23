SONHO REALIZADO

FOTOS: mansão de Rayssa Leal reúne luxo e sonho com pista de skate no quintal

Espaço foi construído ainda na adolescência da atleta e marcou a realização de meta da atleta

Carol Neves

Publicado em 23 de janeiro de 2026 às 10:07

Rayssa Leal Crédito: Divulgação

Aos 18 anos e já no topo do skate mundial, Rayssa Leal já riscou mais um item especial da sua lista de conquistas: a construção de uma pista de skate no quintal da própria casa. O espaço, idealizado desde a infância, foi finalizado ainda durante a adolescência da atleta e simboliza uma fase marcante de sua trajetória dentro e fora das pistas.

A pista fica na mansão onde Rayssa mora com a família, em Imperatriz, no Maranhão, sua cidade natal. Quando mostrou o local pela primeira vez nas redes sociais, em 2023, a skatista celebrou a realização com emoção e sentimento de dever cumprido. “O melhor presente. Esse sorriso no meu rosto resume esse momento. Ter uma pista no quintal de casa era um dos meus maiores sonhos. Depois de alguns meses entre projeto, construção e ajuste, está aí o meu playground”, escreveu a atleta ao publicar imagens do espaço pronto.

Mais do que um local de treino, a pista foi pensada como um ambiente de convivência. Na mesma postagem, Rayssa destacou o aspecto afetivo da conquista e agradeceu aos envolvidos. “A diversão vai ficar ainda melhor, agora é só curtir com os amigos. Obrigada Deus, família e meus patrocinadores por terem feito parte na realização desse sonho. Mais uma conquista e 2023 está apenas começando”, completou. O espaço exibe as marcas que apoiam a carreira da skatista, como Nike, Banco do Brasil e Monster.

Sonho antigo, meta cumprida

A pista no quintal aparece oficialmente como “concluída” na lista de sonhos organizada por Rayssa às vésperas de completar 18 anos. A relação, divulgada pela revista *Capricho* no fim do ano passado, reúne objetivos esportivos, profissionais e pessoais, e ajuda a ilustrar a rapidez com que a maranhense construiu uma carreira de sucesso.

Entre os sonhos já realizados estão feitos de peso, como competir em Jogos Olímpicos, conquistar medalhas olímpicas, participar do SLS Super Crown - principal evento do skate mundial - e firmar colaboração com a Nike. Fora do esporte, Rayssa também marcou como cumpridas metas como concluir o ensino médio em Imperatriz, inspirar meninas com sua história e realizar desejos pessoais, como ir a um show do cantor João Gomes.

Da “fadinha” à elite mundial

Rayssa Leal completou 18 anos em janeiro, deixando para trás o apelido de “fadinha” que marcou sua estreia olímpica em Tóquio, em 2021. Na ocasião, aos 13 anos, ela conquistou a medalha de prata e se tornou a atleta mais jovem do Brasil a subir a um pódio olímpico.