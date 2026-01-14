Acesse sua conta
De onde vem Fadinha do Skate e por que Rayssa Leal abandonou o apelido?

Atleta explica por que não gosta mais de ser chamada assim

  Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 14 de janeiro de 2026 às 06:51

Rayssa Leal surgiu como 'Fadinha do Skate'
Rayssa Leal surgiu como 'Fadinha do Skate' Crédito: Reprodução

Antes de se tornar uma das principais referências do skate mundial, Rayssa Leal ficou conhecida por um apelido que ajudou a projetá-la ainda na infância. “Fadinha” surgiu de forma espontânea, ligada a um vídeo simples, mas que mudaria os rumos da sua vida e da sua carreira esportiva.

O apelido nasceu em 2015, quando Rayssa tinha apenas sete anos. Em um vídeo gravado em Imperatriz, no Maranhão, ela aparece andando de skate vestida com uma fantasia de fada. As imagens viralizaram nas redes sociais e ganharam alcance internacional após serem compartilhadas pelo skatista norte-americano Tony Hawk. A partir dali, a menina passou a ser chamada de “Fadinha do Skate”.

Rayssa Leal surgiu como Fadinha do Skate por Reprodução

O nome acompanhou Rayssa durante toda a infância e esteve presente nos principais momentos do início da carreira, incluindo a medalha de prata conquistada nos Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2021. Com o passar dos anos, no entanto, a atleta começou a demonstrar preferência por ser chamada pelo próprio nome.

Em entrevista ao programa Altas Horas, da TV Globo, Rayssa falou abertamente sobre a relação com o apelido. “Muita gente me pergunta se eu gosto do apelido. Na verdade, eu gosto, só que sei que estou crescendo e queria ser chamada mesmo por Rayssa Leal, que é meu nome.”

A skatista também deixou claro que não há rejeição ou incômodo, mas uma questão de identidade e amadurecimento. Em outra entrevista, ela reforçou que o apelido fez parte de uma fase importante da vida.  “A ‘Fadinha’ sempre vai existir, faz parte da minha história. Mas hoje eu sou a Rayssa Leal.”

A mudança reflete uma transição natural na imagem pública da atleta. Se antes o apelido remetia à leveza e ao encanto da infância, hoje Rayssa busca se firmar como uma competidora adulta, multicampeã e consolidada no cenário internacional do skate.

