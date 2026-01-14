CURIOSIDADE

De onde vem Fadinha do Skate e por que Rayssa Leal abandonou o apelido?

Atleta explica por que não gosta mais de ser chamada assim

Antes de se tornar uma das principais referências do skate mundial, Rayssa Leal ficou conhecida por um apelido que ajudou a projetá-la ainda na infância. “Fadinha” surgiu de forma espontânea, ligada a um vídeo simples, mas que mudaria os rumos da sua vida e da sua carreira esportiva.

O apelido nasceu em 2015, quando Rayssa tinha apenas sete anos. Em um vídeo gravado em Imperatriz, no Maranhão, ela aparece andando de skate vestida com uma fantasia de fada. As imagens viralizaram nas redes sociais e ganharam alcance internacional após serem compartilhadas pelo skatista norte-americano Tony Hawk. A partir dali, a menina passou a ser chamada de “Fadinha do Skate”.

O nome acompanhou Rayssa durante toda a infância e esteve presente nos principais momentos do início da carreira, incluindo a medalha de prata conquistada nos Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2021. Com o passar dos anos, no entanto, a atleta começou a demonstrar preferência por ser chamada pelo próprio nome.

Em entrevista ao programa Altas Horas, da TV Globo, Rayssa falou abertamente sobre a relação com o apelido. “Muita gente me pergunta se eu gosto do apelido. Na verdade, eu gosto, só que sei que estou crescendo e queria ser chamada mesmo por Rayssa Leal, que é meu nome.”

Esse foi o vídeo divulgado por Tony Hawk que fez Rayssa Leal virar a Fadinha do Skate! Ela tinha 7 anos.



A skatista também deixou claro que não há rejeição ou incômodo, mas uma questão de identidade e amadurecimento. Em outra entrevista, ela reforçou que o apelido fez parte de uma fase importante da vida. “A ‘Fadinha’ sempre vai existir, faz parte da minha história. Mas hoje eu sou a Rayssa Leal.”