Veja quanto Rayssa Leal faturou como tetracampeã mundial de skate este ano

Aos 17 anos, skatista soma ganhos robustos com etapas em Miami, Las Vegas e São Paulo



Carol Neves

Estadão

Publicado em 9 de dezembro de 2025 às 09:46

Rayssa Leal Crédito: Divulgação

O ano de 2025 termina com um saldo milionário para Rayssa Leal. Aos 17 anos, a skatista brasileira ultrapassou R$ 869 mil em premiações ao longo da temporada da SLS (Street League Skateboarding), valor impulsionado pelas três principais etapas do circuito.

A maior quantia veio justamente no encerramento da competição, neste domingo (7), no Ginásio do Ibirapuera. A final do Super Crown rendeu a Rayssa US$ 100 mil - cerca de R$ 543 mil - além de consolidar seu quarto título do evento.

Antes disso, a etapa de Miami já havia garantido US$ 60 mil, enquanto o vice-campeonato em Las Vegas acrescentou outros US$ 10 mil ao montante do ano. Somados, os resultados colocam 2025 como uma temporada de ganhos expressivos, embora inferiores aos números de 2024.

No ano passado, quando também faturou a SLS, Rayssa acumulou US$ 222 mil, acima dos US$ 160 mil decorrentes das premiações desta temporada. Mesmo assim, o desempenho financeiro e esportivo foi comemorado, especialmente após a frustração em Paris. “Não tenho palavras para expressar meus sentimentos. Em Paris, não passei para a final. Era a meta do ano. Estou feliz. É algo sobrenatural”, afirmou.

A brasileira também revelou que competiu a final protegendo o joelho, após uma queda no treino. “Caí, bati a cabeça e virei um pouco o joelho no treino. Acordei melhor e estava feliz de competir, mesmo um pouco machucada. Nada muito preocupante”, disse ao SporTV.