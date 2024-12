SKATE

Saiba o que Rayssa quer fazer com o prêmio de 600 mil reais da SLS

A skatista recebeu o prêmio em dinheiro pelo primeiro lugar na Liga Mundial de Skate Street

Marina Branco

Publicado em 16 de dezembro de 2024 às 16:09

Rayssa Leal se torna tricampeã da SLS Crédito: Reprodução I Instagram @rayssalealsk8

Dezesseis anos, uma conta bancária recheada com prêmios, e ainda mais dinheiro chegando pelos títulos - essa é a realidade de Rayssa Leal, a fadinha do skate brasileiro que se consagrou tricampeã mundial no último domingo (15).

Com mais um título consecutivo da Liga Mundial de Skate Street (SLS), Rayssa recebeu um prêmio em dinheiro de 600 mil reais, e já explicou o que pretende fazer com o montante.

Pensando no futuro, a prioridade da adolescente é comprar um carro e uma casa: “Vou deixar na conta, deixar rendendo. Daqui a um aninho vou comprar meu carro, minha casa e uma parte do dinheiro vai para a ONG também”.

“Foi um ano muito de muito aprendizado pessoal. E, profissional, foi incrível. Tudo que eu conquistei, evoluí, e, agora, o tri, foi demais”, completou Rayssa.

A vitória na SLS não foi fácil, mas foi muito emocionante - com uma virada que levou Rayssa da última à primeira posição da tabela, ao conquistar suas notas acima de nove e consagrar dois nine clubs mesmo tendo errado as duas primeiras manobras, a brasileira bateu todas as japonesas na grande final.