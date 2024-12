SKATE

Veja quanto dinheiro Rayssa ganhou pelo título de campeã mundial

A fadinha do skate venceu o Super Crown da Liga Mundial de Skate Street no último domingo (15)

A fadinha do skate brasileiro se consagrou a primeira tricampeã da história da Liga Mundial de Skate Street (SLS), e ganhou ainda mais do que o prêmio para comemorar.

A campeã mundial se consagrou no último domingo (15) após uma virada histórica, em que Rayssa errou as duas primeiras manobras e disparou do último para o primeiro lugar da tabela com duas pontuações nine club.