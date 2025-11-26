CAMPEÃ DE SKATE

A rotina de treinos da Rayssa Leal: como é ser uma atleta de elite aos 17 anos

Brasileira destaca importância da saúde mental para se preparar para competições

Carol Neves

Publicado em 26 de novembro de 2025 às 10:13

Rayssa Leal é tricampeã da SLS Crédito: Reprodução I Instagram @rayssalealsk8

Aos 17 anos, Rayssa Leal já soma conquistas expressivas no skate - e sustenta esse sucesso com uma rotina que envolve treino, cuidado físico e mental, disciplina e equilíbrio de vida. Além disso, ela acaba de vivenciar mais uma conquista fora das pistas: a formatura do Ensino Médio, na qual foi escolhida como oradora da turma.

Em entrevista recente, Rayssa ressaltou a importância do equilíbrio emocional. Sobre sua preparação e bem-estar, ela disse. “Eu faço terapia duas vezes por semana faz alguns anos e isso me ajuda muito, dentro e fora da pista", disse ela ao GloboEsporte. “Já tive campeonatos em que eu estava muito bem fisicamente, queria fazer tudo, mas não conseguia porque estava triste, nervosa ou ansiosa.”

A preparação antes é importante, destaca. “Quando eu estou na pista depende de como eu treinei antes. Se eu treinei bem antes, eu chego confiante. Se não, eu prefiro competir leve, sem pressão”.

Rayssa Leal foi campeã 1 de 5

Treino técnico e condicionamento



No dia a dia, o skate exige repetição, treinamento técnico e fortalecimento físico. Rayssa combina sessões em cima do shape com preparação fora da pista - academia, alongamentos, prevenção de lesões e descanso - numa estrutura pensada para durar.

Em 2023, ela revelou que havia ganhado de aniversário uma pista particular para forcar nos treinos. "Ter uma pista no quintal de casa era um dos meus maiores sonhos. Depois de alguns meses entre projeto, construção e ajuste, está aí o meu playground", vibrou ela na época, mostrando a pista em seu quintal. A pista, com cinco corrimões, incluindo um big rail sobre uma escada, foi presente dos patrocinadores da adolescente.

A atleta já revelou que lutava para manter sua constância na academia, até por conta de seus muitos compromissos. No ano passado, depois de um tempo sem conseguir se exercitar regularmente, ela desabafou. "Voltei pra academia. Anteontem fiz superior, hoje eu fiz leg. Quem é que fiz que eu tô conseguindo ter força? Não tô conseguindo ter força mais não. O calorzão aqui de Imperatriz, aí eu tenho que fazer academia. Não tem ser humano que tenha força, não", disse.

Ela reforçou que é importante evitar as pausas. "Se vocês fazem academia, não parem. Vai lá pra China, procure uma academia lá, faz algum negocinho. Isso aqui não tá certo, esse foi meu desabafo pra vocês".

Vida acadêmica

Outro aspecto importante é manter atenção à vida escolar e pessoal. Apesar dos compromissos esportivos, Rayssa concluiu o Ensino Médio esse ano, sendo escolhida oradora da turma. A cerimônia ocorreu no período em que ela conciliava a reta final do calendário de competições com a preparação física da temporada. Por conta da reta final da escola, ela acabou ficando fora da Copa do Mundo de Skate no Japão.

Rayssa já falou da experiência de ser uma pessoa famosa enquanto mantém os estudos. Ela falou do fato de ter sido citada em uma questão do Enem - que ela não fez. "Meus amigos estão no terceiro ano, se matando de estudar, e eu caí na questão. Eles falaram: ‘meu Deus, como é possível? Não tá fazendo, mas está aqui com a gente’. Imagina responder uma pergunta sobre mim mesma? Nossa, ia ser doido, né? Esquisito. Aí eu ia ter obrigação de acertar, pelo menos", riu.

Rayssa Leal celebrou formatura do Ensino Médio 1 de 7

Nas redes sociais, Rayssa celebrou a formatura com um texto emocionado, acompanhado de fotos, para registrar o encerramento de uma etapa que, segundo ela, foi tão desafiadora quanto especial.

A medalhista olímpica dedicou boa parte da publicação aos amigos que dividiram a rotina de estudos. “Aos meus amigos, completamos mais um ciclo juntos. Estou muito feliz de dividir essa fase escolar com vocês; agora, o melhor está por vir. Amo cada um de vocês; nossa amizade deixou nossa rotina mais leve!”, escreveu. Em tom de comemoração coletiva, completou: “Consegui, nós conseguimos!”.