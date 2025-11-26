Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Campeã olímpica faz pausa na carreira para cuidar da saúde mental após desistência de Mundial

Duda Lisboa explica desistência do Mundial na Austrália e planeja cuidar da mente nos próximos meses

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 26 de novembro de 2025 às 07:55

Duda Lisboa e Ana Patrícia
Duda Lisboa e Ana Patrícia Crédito: Luiza Moraes/COB

A jogadora de vôlei de praia Duda Lisboa revelou que vai dar um tempo na carreira para cuidar da saúde mental. A decisão vem após a saída dela e de sua parceira Ana Patrícia das oitavas de final do Mundial em Adelaide, na Austrália.

Nas redes sociais, Duda contou que vinha lidando com crises de ansiedade há cerca de um ano, incluindo episódios durante jogos da temporada. “A última, e mais forte, foi justamente na partida contra a dupla de Porto Rico, na chave que levava para as oitavas de final do campeonato. Vencemos o duelo, mas ali ficou claro que eu precisava respeitar os meus limites. Era a minha saúde em jogo”, explicou a atleta do Praia Clube.

A desistência da competição, divulgada na última quinta-feira (20) pela Confederação Brasileira de Vôlei, foi decidida após avaliação médica. Duda ainda destacou que Ana Patrícia enfrentava um desconforto na posterior da coxa, sendo constantemente acompanhada pela equipe médica.

Duda e Ana Patrícia

Duda e Ana Patrícia por Luiza Moraes/COB
Duda e Ana Patrícia por Luiza Moraes/COB
Duda e Ana Patrícia por Divulgação/FIVB
Duda e Ana Patrícia por FIVB
Duda Lisboa e Ana Patrícia por Luiza Moraes/COB
1 de 5
Duda e Ana Patrícia por Luiza Moraes/COB

A jogadora afirmou que pretende dar um “passo atrás” para priorizar sua saúde mental, fundamental tanto para a performance no esporte quanto para a vida pessoal. “Às vezes, é necessário dar um passo atrás, para poder seguir em frente. E este momento chegou para mim. Nos próximos meses, vou priorizar minha saúde mental”, disse. Ela garantiu: “Seguimos juntos. E voltarei mais forte”.

Duda e Ana Patrícia formam dupla desde 2022 e têm no currículo o título olímpico em Paris 2024, além de conquistas nos Jogos Pan-Americanos de Santiago (2013) e no Campeonato Mundial de Roma (2022).

Duda, de 26 anos, natural de São Cristóvão (SE), começou a jogar vôlei aos nove anos, seguindo os passos da mãe, Cida Lisboa, ex-atleta e treinadora. Ana Patrícia, 27 anos, nasceu em Espinosa (MG) e iniciou sua trajetória esportiva em 2013, descoberta nos Jogos Escolares.

No pronunciamento completo, Duda afirmou: “Compartilhar minha vulnerabilidade não me faz menos forte, mas mostra que sou humana. Agradeço a Pati, ao meu time, minha família, Praia Clube, patrocinadores, Confederação Brasileira de Voleibol, Comitê Olímpico do Brasil e toda a torcida por não soltarem a minha mão.”

Tags:

Duda E ana Patrícia

Mais recentes

Imagem - Saiba o que o Bahia precisa fazer para se classificar diretamente à fase de grupos da Libertadores

Saiba o que o Bahia precisa fazer para se classificar diretamente à fase de grupos da Libertadores
Imagem - Flamengo empata com o Atlético-MG e se aproxima do título brasileiro; Palmeiras perde para o Grêmio

Flamengo empata com o Atlético-MG e se aproxima do título brasileiro; Palmeiras perde para o Grêmio
Imagem - Nem Argentina, nem França: veja os possíveis adversários do Brasil na Copa do Mundo 2026

Nem Argentina, nem França: veja os possíveis adversários do Brasil na Copa do Mundo 2026

MAIS LIDAS

Imagem - Professores da educação básica da rede pública podem ter adicional no salário; entenda
01

Professores da educação básica da rede pública podem ter adicional no salário; entenda

Imagem - Cor e número da sorte de hoje (25 de novembro): oportunidades surgem quando você menos espera
02

Cor e número da sorte de hoje (25 de novembro): oportunidades surgem quando você menos espera

Imagem - Rayssa Leal celebra formatura e emociona com mensagem aos pais e professores
03

Rayssa Leal celebra formatura e emociona com mensagem aos pais e professores

Imagem - Carreira desbloqueada: 6 signos ganham destaque e abrem portas no trabalho nesta terça (25 de novembro)
04

Carreira desbloqueada: 6 signos ganham destaque e abrem portas no trabalho nesta terça (25 de novembro)