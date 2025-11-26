VÔLEI DE PRAIA

Campeã olímpica faz pausa na carreira para cuidar da saúde mental após desistência de Mundial

Duda Lisboa explica desistência do Mundial na Austrália e planeja cuidar da mente nos próximos meses

Carol Neves

Publicado em 26 de novembro de 2025 às 07:55

Duda Lisboa e Ana Patrícia Crédito: Luiza Moraes/COB

A jogadora de vôlei de praia Duda Lisboa revelou que vai dar um tempo na carreira para cuidar da saúde mental. A decisão vem após a saída dela e de sua parceira Ana Patrícia das oitavas de final do Mundial em Adelaide, na Austrália.

Nas redes sociais, Duda contou que vinha lidando com crises de ansiedade há cerca de um ano, incluindo episódios durante jogos da temporada. “A última, e mais forte, foi justamente na partida contra a dupla de Porto Rico, na chave que levava para as oitavas de final do campeonato. Vencemos o duelo, mas ali ficou claro que eu precisava respeitar os meus limites. Era a minha saúde em jogo”, explicou a atleta do Praia Clube.

A desistência da competição, divulgada na última quinta-feira (20) pela Confederação Brasileira de Vôlei, foi decidida após avaliação médica. Duda ainda destacou que Ana Patrícia enfrentava um desconforto na posterior da coxa, sendo constantemente acompanhada pela equipe médica.

A jogadora afirmou que pretende dar um “passo atrás” para priorizar sua saúde mental, fundamental tanto para a performance no esporte quanto para a vida pessoal. “Às vezes, é necessário dar um passo atrás, para poder seguir em frente. E este momento chegou para mim. Nos próximos meses, vou priorizar minha saúde mental”, disse. Ela garantiu: “Seguimos juntos. E voltarei mais forte”.

Duda e Ana Patrícia formam dupla desde 2022 e têm no currículo o título olímpico em Paris 2024, além de conquistas nos Jogos Pan-Americanos de Santiago (2013) e no Campeonato Mundial de Roma (2022).

Duda, de 26 anos, natural de São Cristóvão (SE), começou a jogar vôlei aos nove anos, seguindo os passos da mãe, Cida Lisboa, ex-atleta e treinadora. Ana Patrícia, 27 anos, nasceu em Espinosa (MG) e iniciou sua trajetória esportiva em 2013, descoberta nos Jogos Escolares.