DIVIDIU OPINIÕES

Prefeito flagra homem casado fazendo sexo com mulher em situação de rua e divulga vídeo

Caso aconteceu na cidade de Brusque, em Santa Catarina

Carol Neves

Publicado em 23 de janeiro de 2026 às 08:48

Prefeito divulgou vídeo Crédito: Reprodução

A divulgação de um vídeo pelo prefeito de Brusque (SC), André Vechi (PL), mostrando um homem casado em um encontro íntimo com uma mulher em situação de rua, no centro da cidade, gerou repercussão e dividiu opiniões nas redes sociais.

As imagens foram publicadas ontem pelo próprio prefeito e mostram o casal atrás de tubos de concreto, em uma área próxima à Avenida Beira Rio. Segundo Vechi, o flagrante ocorreu durante uma ação noturna do programa social “Brusque, quem ama cuida”, quando ele acompanhava equipes da Prefeitura com apoio da Polícia Militar.

No vídeo, o prefeito classifica o episódio como um “absurdo” e relata o que encontrou durante a fiscalização. “Olha o tipo de situação que a gente encontra aqui à noite: encontramos um casal que, segundo eles, estava dando uma ‘namoradinha’ atrás dos tubos. A mulher, moradora de rua, e o homem, morador de Brusque, com casa, residência fixa, com família, saiu de casa para se encontrar com a moradora de rua aqui nos tubos. Um absurdo!”, afirmou.

Ainda nas imagens, André Vechi diz que a esposa do homem seria informada sobre a traição. “Inevitavelmente a mulher dele vai saber o que ele estava fazendo, mas é uma falta de vergonha na cara em, primeiro, trair a confiança da família, e, segundo, em estar aqui em área pública, com uma moradora de rua, que precisa de ajuda”, declarou.

O prefeito também afirmou que comportamentos como esse não serão tolerados no município. “Parece piada, mas não é. Isso é grave e, em Brusque, não vamos aceitar. O vigor da lei está aí para a gente usar”, disse.