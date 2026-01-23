Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Prefeito flagra homem casado fazendo sexo com mulher em situação de rua e divulga vídeo

Caso aconteceu na cidade de Brusque, em Santa Catarina

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 23 de janeiro de 2026 às 08:48

Prefeito divulgou vídeo
Prefeito divulgou vídeo Crédito: Reprodução

A divulgação de um vídeo pelo prefeito de Brusque (SC), André Vechi (PL), mostrando um homem casado em um encontro íntimo com uma mulher em situação de rua, no centro da cidade, gerou repercussão e dividiu opiniões nas redes sociais.

As imagens foram publicadas ontem pelo próprio prefeito e mostram o casal atrás de tubos de concreto, em uma área próxima à Avenida Beira Rio. Segundo Vechi, o flagrante ocorreu durante uma ação noturna do programa social “Brusque, quem ama cuida”, quando ele acompanhava equipes da Prefeitura com apoio da Polícia Militar.

No vídeo, o prefeito classifica o episódio como um “absurdo” e relata o que encontrou durante a fiscalização. “Olha o tipo de situação que a gente encontra aqui à noite: encontramos um casal que, segundo eles, estava dando uma ‘namoradinha’ atrás dos tubos. A mulher, moradora de rua, e o homem, morador de Brusque, com casa, residência fixa, com família, saiu de casa para se encontrar com a moradora de rua aqui nos tubos. Um absurdo!”, afirmou.

Ainda nas imagens, André Vechi diz que a esposa do homem seria informada sobre a traição. “Inevitavelmente a mulher dele vai saber o que ele estava fazendo, mas é uma falta de vergonha na cara em, primeiro, trair a confiança da família, e, segundo, em estar aqui em área pública, com uma moradora de rua, que precisa de ajuda”, declarou.

O prefeito também afirmou que comportamentos como esse não serão tolerados no município. “Parece piada, mas não é. Isso é grave e, em Brusque, não vamos aceitar. O vigor da lei está aí para a gente usar”, disse.

A postura do gestor municipal provocou reações variadas entre os seguidores. Houve críticas, como “Jura? Com tanta coisa para se preocupar na cidade...” e “Tá com tempo [sobrando], né, prefeito”. Outros internautas apoiaram a atitude. “Parabéns por seu trabalho, prefeito” e “Está certíssimo”, escreveram usuários que defenderam a ação.

Tags:

Sexo

Mais recentes

Imagem - Sisu 2026: maior nota de corte para Medicina é de 864,82; veja ranking

Sisu 2026: maior nota de corte para Medicina é de 864,82; veja ranking
Imagem - Gato Preto é indiciado por 4 crimes após batida com Porsche na Faria Lima

Gato Preto é indiciado por 4 crimes após batida com Porsche na Faria Lima
Imagem - Sisu 2026: inscrições para 274,8 mil vagas terminam hoje (23)

Sisu 2026: inscrições para 274,8 mil vagas terminam hoje (23)

MAIS LIDAS

Imagem - ‘Porra, tô com vontade de chorar’, diz ex-atacante de Bahia e Vitória após estreia no Sport
01

‘Porra, tô com vontade de chorar’, diz ex-atacante de Bahia e Vitória após estreia no Sport

Imagem - Dia de virada: sinal do Universo chega hoje (22 de janeiro) apenas para 4 signos que estiverem atentos
02

Dia de virada: sinal do Universo chega hoje (22 de janeiro) apenas para 4 signos que estiverem atentos

Imagem - O que não serve fica para trás: 2 signos encerram ciclos dolorosos para viver um novo começo hoje (22 de janeiro)
03

O que não serve fica para trás: 2 signos encerram ciclos dolorosos para viver um novo começo hoje (22 de janeiro)

Imagem - Rodízio de petiscos em Salvador e RMS: veja bares com comida liberada
04

Rodízio de petiscos em Salvador e RMS: veja bares com comida liberada