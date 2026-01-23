ASTROLOGIA

Hoje (23 de janeiro) marca um novo ciclo interno para 3 signos; saiba por que o silêncio será sua maior força

Estes signos encontram clareza e direção agindo com discrição

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 23 de janeiro de 2026 às 17:17

Signos Crédito: Reprodução/Shutterstock

Nem todo mundo precisa estar no palco hoje. Enquanto a Lua em Áries agita os círculos sociais, os signos de Touro, Capricórnio e Virgem colherão os melhores frutos se trabalharem em silêncio.



Para o taurino, o dia pede conexão espiritual e momentos a sós.

Já os capricornianos devem focar no aconchego do lar e nas raízes familiares para recarregar as baterias.



Virgem vive um momento de cura emocional, ideal para resolver pendências financeiras ou sentimentais que estavam guardadas.