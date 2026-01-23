Hoje (23 de janeiro) marca um novo ciclo interno para 3 signos; saiba por que o silêncio será sua maior força

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 23 de janeiro de 2026 às 17:17
Nem todo mundo precisa estar no palco hoje. Enquanto a Lua em Áries agita os círculos sociais, os signos de Touro, Capricórnio e Virgem colherão os melhores frutos se trabalharem em silêncio.
Para o taurino, o dia pede conexão espiritual e momentos a sós.
Já os capricornianos devem focar no aconchego do lar e nas raízes familiares para recarregar as baterias.
Virgem vive um momento de cura emocional, ideal para resolver pendências financeiras ou sentimentais que estavam guardadas.
Às vezes, o maior progresso acontece longe dos holofotes. Confie no poder da sua estratégia silenciosa.