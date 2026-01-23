Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Hoje (23 de janeiro) marca um novo ciclo interno para 3 signos; saiba por que o silêncio será sua maior força

Estes signos encontram clareza e direção agindo com discrição

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 23 de janeiro de 2026 às 17:17

Signos
Signos Crédito: Reprodução/Shutterstock

Nem todo mundo precisa estar no palco hoje. Enquanto a Lua em Áries agita os círculos sociais, os signos de Touro, Capricórnio e Virgem colherão os melhores frutos se trabalharem em silêncio.

Para o taurino, o dia pede conexão espiritual e momentos a sós.

O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar

Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Insistir em relações ou rotinas que já não fazem sentido. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Espalhar energia instável quando não sabe o que quer. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Usar sensibilidade como forma de manipular o clima. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Transformar feridas em necessidade de validação constante. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Criticar mais do que contribuir. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Fugir de conversas difíceis. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Pressupor intenções ocultas onde não há. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Desistir quando exige comprometimento real. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Colocar metas acima de vínculos humanos. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Criar distância para evitar vulnerabilidade. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Ignorar limites até perder o próprio eixo. por Shutterstock/Reprodução
1 de 12
Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Tarot desta sexta-feira (23 de janeiro) aponta revelações e mudanças inesperadas para todos os signos

O universo abre novos caminhos hoje (23 de janeiro), e 3 signos sentem uma esperança que parecia esquecida

A vida começa a pesar menos a partir de agora e 4 signos sentem mais leveza depois de hoje (23 de janeiro)

Os signos sentem a chegada da clareza hoje (23 de janeiro) e percebem quem precisa mudar de postura

A vida financeira desses 3 signos muda de vez a partir de 2026 e inaugura uma era de riqueza e estabilidade

Já os capricornianos devem focar no aconchego do lar e nas raízes familiares para recarregar as baterias.

Virgem vive um momento de cura emocional, ideal para resolver pendências financeiras ou sentimentais que estavam guardadas.

Às vezes, o maior progresso acontece longe dos holofotes. Confie no poder da sua estratégia silenciosa.

Leia mais

Imagem - Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta sexta (23) prometem sorte e prosperidade

Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta sexta (23) prometem sorte e prosperidade

Imagem - O BBB vai acabar? Entenda por que o reality pode marcar o fim de uma era na Globo

O BBB vai acabar? Entenda por que o reality pode marcar o fim de uma era na Globo

Imagem - Veja a lista completa dos indicados ao Oscar 2026

Veja a lista completa dos indicados ao Oscar 2026

Tags:

Signo Signos Horóscopo Astrologia

Mais recentes

Imagem - ‘Coração Acelerado’: Naiane arma plano para seduzir seu primo, João Raul, mas acaba se dando mal

‘Coração Acelerado’: Naiane arma plano para seduzir seu primo, João Raul, mas acaba se dando mal
Imagem - Claudia Leitte lança versão de ‘Plugin da Bagaceira’ e anuncia tema do seu Carnaval 2026; saiba detalhes

Claudia Leitte lança versão de ‘Plugin da Bagaceira’ e anuncia tema do seu Carnaval 2026; saiba detalhes
Imagem - Passeio além do óbvio: turistas vão até favelas brasileiras em busca de novas experiências

Passeio além do óbvio: turistas vão até favelas brasileiras em busca de novas experiências

MAIS LIDAS

Imagem - Mulher encara 5 horas de transporte todos os dias para não abrir mão do trabalho
01

Mulher encara 5 horas de transporte todos os dias para não abrir mão do trabalho

Imagem - FOTOS: mansão de Rayssa Leal reúne luxo e sonho com pista de skate no quintal
02

FOTOS: mansão de Rayssa Leal reúne luxo e sonho com pista de skate no quintal

Imagem - Como é a mansão de Paolla Oliveira com 1,7 mil m² cercada por arte, natureza e espiritualidade
03

Como é a mansão de Paolla Oliveira com 1,7 mil m² cercada por arte, natureza e espiritualidade

Imagem - Prefeito flagra homem casado fazendo sexo com mulher em situação de rua e divulga vídeo
04

Prefeito flagra homem casado fazendo sexo com mulher em situação de rua e divulga vídeo