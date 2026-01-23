Você ainda não ouviu falar desse vegetal que reduz o inchaço abdominal, os gases e melhora a digestão

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Lidar com o desconforto abdominal após comer é um desafio comum para muitos brasileiros. Felizmente, a couve-rábano surge como uma solução natural para quem busca leveza e saúde.
Embora ainda seja pouco comum no Brasil, esse parente da couve-flor oferece texturas e nutrientes incríveis.
A couve-rábano ganha espaço nas mesas porque combate diretamente o inchaço e a produção de gases.
Suas fibras insolúveis garantem que o trânsito intestinal ocorra sem interrupções indesejadas. Ademais, a combinação de nutrientes favorece a formação adequada das fezes.
As fibras do vegetal funcionam como combustível para a flora intestinal saudável.
Esse equilíbrio é vital para manter a imunidade e a digestão em dia. Consequentemente, o ambiente intestinal torna-se muito mais resistente e equilibrado contra inflamações.
Ao ingerir o vegetal, você nota rapidamente uma melhora nos movimentos do intestino.
Isso acontece porque o volume fecal aumentado facilita a eliminação de resíduos. Portanto, o controle da constipação se torna um benefício constante para quem consome o talo regularmente.
Outro ponto positivo envolve a presença de poderosos antioxidantes e muita vitamina C.
Essas substâncias auxiliam no reparo das células que revestem o trato digestivo. Dessa maneira, o corpo combate os radicais livres que podem prejudicar a absorção de nutrientes.
Existem maneiras versáteis de colocar esse superalimento no seu prato principal.
Você pode ralar o vegetal cru para garantir uma dose extra de crocância e fibras. Por outro lado, refogar as tiras finas traz um toque suave para o jantar.
Não descarte as folhas, pois elas são versáteis e ricas em vitaminas essenciais.
Entretanto, é fundamental beber água com frequência para auxiliar a ação das fibras. Ajuste o consumo conforme sua tolerância para evitar qualquer desconforto inicial.