Você ainda não ouviu falar desse vegetal que reduz o inchaço abdominal, os gases e melhora a digestão

Entenda como as fibras deste vegetal combatem a constipação e os gases de forma natural

Publicado em 23 de janeiro de 2026 às 19:00

Aprenda receitas simples com couve-rábano para melhorar seu trânsito intestinal hoje mesmo Crédito: Σ64/ Wikimedia Commons

Lidar com o desconforto abdominal após comer é um desafio comum para muitos brasileiros. Felizmente, a couve-rábano surge como uma solução natural para quem busca leveza e saúde.

Embora ainda seja pouco comum no Brasil, esse parente da couve-flor oferece texturas e nutrientes incríveis.

Por que este alimento virou tendência

A couve-rábano ganha espaço nas mesas porque combate diretamente o inchaço e a produção de gases.

Suas fibras insolúveis garantem que o trânsito intestinal ocorra sem interrupções indesejadas. Ademais, a combinação de nutrientes favorece a formação adequada das fezes.

As fibras do vegetal funcionam como combustível para a flora intestinal saudável.

Esse equilíbrio é vital para manter a imunidade e a digestão em dia. Consequentemente, o ambiente intestinal torna-se muito mais resistente e equilibrado contra inflamações.

Impactos positivos na flora intestinal

Ao ingerir o vegetal, você nota rapidamente uma melhora nos movimentos do intestino.

Isso acontece porque o volume fecal aumentado facilita a eliminação de resíduos. Portanto, o controle da constipação se torna um benefício constante para quem consome o talo regularmente.

Outro ponto positivo envolve a presença de poderosos antioxidantes e muita vitamina C.

Essas substâncias auxiliam no reparo das células que revestem o trato digestivo. Dessa maneira, o corpo combate os radicais livres que podem prejudicar a absorção de nutrientes.

Formas práticas de consumir no dia a dia

Existem maneiras versáteis de colocar esse superalimento no seu prato principal.

Você pode ralar o vegetal cru para garantir uma dose extra de crocância e fibras. Por outro lado, refogar as tiras finas traz um toque suave para o jantar.

Não descarte as folhas, pois elas são versáteis e ricas em vitaminas essenciais.