A resposta que ninguém esperava: médico diz quem é o vencedor entre óleo vegetal e banha de porco

Entenda o que a ciência mostra sobre o uso da banha de porco e como incluí-la na alimentação de forma segura

Publicado em 14 de novembro de 2025 às 21:30

Segundo especialista, um dos dois previne doenças cardíacas Crédito: Freepik

Durante décadas, a banha de porco foi esquecida nas cozinhas brasileiras, substituída por óleos vegetais industrializados. Agora, um médico coloproctologista reacende o debate e afirma que o antigo ingrediente pode ser, na verdade, o mais saudável.

Segundo o especialista Fernando Lemos, em entrevista ao portal ND Mais “os estudos já bateram o martelo”: a banha de porco é uma opção mais segura para o coração e o metabolismo do que os óleos vegetais comuns, desde que usada com moderação.

Criador do canal Planeta Intestino, com mais de 6 milhões de inscritos, Lemos baseia suas conclusões em pesquisas que relacionam o aumento das doenças cardiovasculares à substituição das gorduras animais por óleos industrializados no século 20.

O que muda entre banha de porco e óleo vegetal

O médico explica que a principal diferença está na forma como cada gordura se comporta quimicamente. O óleo vegetal, segundo ele, precisa passar por processos industriais para se tornar transparente e sem cheiro. Esse refinamento cria gorduras trans prejudiciais ao organismo.

Durante o aquecimento, o óleo libera substâncias tóxicas como aldeídos e peróxidos lipídicos, que afetam coração, fígado e cérebro. “No primeiro aquecimento já libera um monte de porcaria para o organismo. Imagine quando esquenta de novo no outro dia”, alerta Lemos.

A situação é ainda mais grave quando o mesmo óleo é reutilizado em frituras, prática comum em restaurantes. Já a banha de porco, por sua composição mais estável, resiste melhor ao calor e mantém suas propriedades, mesmo após o cozimento.

Por que a banha de porco pode ser mais saudável

De acordo com o especialista, a banha de porco é composta por cerca de 40% de gordura monoinsaturada — a mesma presente no azeite de oliva — e 45% de gordura insaturada, que ajuda a equilibrar o colesterol. Além disso, contém vitamina D, essencial para a saúde óssea e imunológica.

“O uso moderado da banha não é o que causa infarto, e sim o consumo crônico de óleos vegetais hidrogenados”, afirma Lemos. Ele observa que o aumento das doenças cardíacas coincide com a popularização desses óleos no último século.

Estudos publicados em revistas científicas como Food & Function e Nutrients confirmam que o aquecimento de óleos vegetais libera compostos tóxicos, enquanto a gordura suína tende a permanecer mais estável e menos inflamatória.

Como escolher a melhor banha para consumo

Mesmo defendendo a banha de porco, o médico faz uma ressalva: é preciso escolher produtos de qualidade. “O ideal é a banha artesanal, extraída de forma natural. Eu mesmo uso uma que vem direto de um produtor local”, contou o especialista.

Para quem vive em grandes cidades, ele recomenda procurar em feiras ou lojas de produtos naturais. “Mesmo empacotada, com aditivos, ainda é melhor do que óleo vegetal aquecido, que vai oxidar e gerar substâncias tóxicas”, afirma.

A alternativa para quem não consome carne suína é o óleo de coco, que também resiste bem ao calor e mantém suas propriedades sem gerar compostos nocivos durante o preparo dos alimentos.

Moderação é a chave para o equilíbrio

Embora a banha apresente vantagens sobre os óleos vegetais industrializados, Lemos reforça que o segredo está no equilíbrio. “Tudo em excesso faz mal. A banha é segura, mas dentro de uma dieta equilibrada e variada”, diz.