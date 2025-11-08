SEM CANETA

A dieta Ozempic: conheça a nova alternativa natural para perder peso sem usar canetas emagrecedoras

Descubra como a ingestão estratégica de certos alimentos estimula a produção do hormônio GLP1

J Jenny Perossi

Agência Correio

Publicado em 8 de novembro de 2025 às 19:00

Não é preciso gastar uma fortuna com canetas para emagrecer Crédito: Imagem: Banco de imagens

A busca por métodos eficazes de perda de peso fez com que medicamentos que agem em nosso corpo, como o Peptídeo Semelhante ao Glucagon (GLP1), se tornassem extremamente populares o Ozempic, por exemplo, é uma alternativa amplamente utilizada para o controle do diabetes e também para auxiliar na perda de peso em casos de obesidade. Essa abordagem medicamentosa tem mostrado grande sucesso em resolver muitos casos.

No entanto, obter resultados semelhantes aos do medicamento é perfeitamente possível através de ajustes estratégicos na dieta, sem depender de injeções ou pílulas caras e de difícil acesso. Essa nova alternativa natural está rapidamente ganhando adeptos por todo o mundo, buscando imitar os efeitos do Ozempic e de outros medicamentos como Mounjaro ou Wegovy.

Ozempic e Mounjaro 1 de 6

Essa abordagem alimentar tem como objetivo central estimular a produção natural do hormônio GLP1, utilizando os alimentos consumidos para reduzir o apetite e, consequentemente, facilitar a perda de peso de maneira sustentável e acessível.

O que é o medicamento Ozempic e o GLP1?

Ozempic é um medicamento conhecido como semaglutida, originalmente desenvolvido para ajudar no controle do diabetes. Seu mecanismo de ação é notável porque ele atua de forma muito semelhante ao hormônio GLP1 (peptídeo semelhante ao glucagon), que é crucial para o metabolismo da glicose no corpo humano.

O GLP1 é um hormônio que, ao ser ativado, estimula a saciedade e reduz significativamente o apetite, tornando-se uma ferramenta muito útil para quem tenta controlar ou perder peso. É por essa ação dupla que o Ozempic se popularizou tanto, mas seus análogos costumam ser não apenas muito caros, mas também de difícil acesso para grande parte da população.

Imitando os efeitos do Ozempic com a dieta

Dada a dificuldade e o custo associados aos medicamentos, uma alternativa que se popularizou nas redes sociais envolve imitar seus efeitos consumindo certos alimentos que induzem a saciedade no organismo. Essa é a base da "Dieta Ozempic Natural".

Como exemplo prático dessa tendência, sugere-se que a ingestão de uma mistura simples de aveia com água e suco de limão, apelidada de "oatzempic", pode suprimir nosso apetite. A ideia é que essa bebida ajude a perder peso da mesma forma que tomar o Ozempic, devido à sua capacidade de aumentar a sensação de plenitude.

Como o GLP1 age em nosso corpo?

Uma vez liberado, esse hormônio desempenha funções essenciais, como o aumento dos níveis de insulina no sangue, e também trabalha para reduzir a produção de açúcar no fígado. Além disso, ele retarda a digestão e, mais importante para a perda de peso, suprime eficazmente o apetite, aumentando a saciedade.

Entretanto, é fundamental reconhecer que uma dieta pouco saudável, repleta de alimentos ultraprocessados e altamente viciantes, ou um estilo de vida sedentário, podem inibir os efeitos benéficos desse hormônio. Por isso, o foco deve ser otimizar a alimentação para que o GLP1 funcione corretamente.

Os nutrientes que impulsionam o GLP1

Sabe-se que certos alimentos, graças aos seus nutrientes específicos, podem ser muito mais úteis do que outros para estimular eficientemente a produção do GLP1 em nosso intestino. A Dieta Ozempic Natural concentra-se nesses nutrientes-chave.

A ingestão de fibras, por exemplo, tem demonstrado em estudos com animais a capacidade de estimular a produção de GLP1 no organismo. Algo semelhante ocorre também com o consumo regular de alimentos que são reconhecidamente ricos em polifenóis.

As proteínas também desempenham um papel crucial; existem estudos que relacionam a ingestão de proteína de soro de leite (whey protein), consumida antes das refeições, com o aumento notável das concentrações de GLP1. Esse consumo proteico também auxilia na redução da glicemia pós-refeição.

As gorduras saudáveis não ficam de fora. O azeite de oliva extravirgem, que é rico em oleuropeína e em gorduras monoinsaturadas, também está diretamente associado à regulação adequada dos níveis de certos hormônios metabólicos, como o próprio GLP1 [5].

Quais alimentos incluir na sua dieta

Para construir a base de uma Dieta Ozempic Natural eficiente, deve-se priorizar alimentos que são ricos nesses nutrientes mencionados. Esses alimentos aumentarão naturalmente os níveis de GLP1 no corpo.

Entre os alimentos essenciais que devem ser a base desta dieta, destacam-se nozes, diversas leguminosas, e uma ampla variedade de frutas e vegetais frescos. O azeite de oliva extravirgem e o abacate são fontes importantes de gorduras benéficas [6].

Japão - O segredo da longevidade dos japoneses 1 de 9

Certas sementes também são indispensáveis, pois não são apenas excelentes fontes de fibras, mas também fornecem as gorduras monoinsaturadas necessárias para a regulação hormonal. A inclusão estratégica desses itens apoia a perda de peso sem a necessidade de medicamentos.

A importância do tempo das refeições

Além da seleção alimentar, algumas pesquisas recentes sugerem que o momento em que as refeições são realizadas também é muito importante para a produção hormonal. Isso pode otimizar ainda mais os resultados da dieta natural.