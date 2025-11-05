Acesse sua conta
Tesouro a céu aberto: conheça parque nos EUA onde visitantes podem achar diamantes e levar para casa

Visitantes podem sair do local com joias que valem milhares de dólares, e muitas já foram achadas por acaso

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 5 de novembro de 2025 às 14:00

De acordo com o parque, o visitante que achar pedras preciosas pode levar
De acordo com o parque, o visitante que achar pedras preciosas pode levar Crédito: Freepik

Uma mulher de Nova York teve uma surpresa e tanto no início de agosto: ela encontrou um diamante de 2,3 quilates dentro do Crater of Diamonds State Park, um parque estadual localizado no Arkansas, Estados Unidos.

A descoberta não foi simples coincidência. Micherre Fox, de 31 anos, passou mais de um mês vasculhando o local em busca da pedra perfeita para usar no anel de noivado.

O Crater of Diamonds é um dos poucos lugares do mundo onde qualquer pessoa pode procurar diamantes em uma área vulcânica natural, e levar para casa o que encontrar.

Segundo o site oficial do parque, a regra é clara: “quem acha, fica”. Isso significa que toda pedra preciosa descoberta por um visitante pertence a ele, sem restrições.

Um tesouro a céu aberto

O quilate é a medida usada para pesar gemas, diferente do ouro, em que o termo indica pureza. Cada quilate equivale a 200 miligramas.

Desde que o primeiro diamante foi descoberto ali, em 1906, mais de 75 mil pedras preciosas já foram encontradas, incluindo o famoso “Uncle Sam”, o maior diamante bruto já registrado nos Estados Unidos.

Somente em 2025, 366 visitantes tiveram a sorte de encontrar seus próprios diamantes e 11 dessas pedras pesavam mais de um quilate cada, segundo comunicado do parque.

Pedras que viram lenda

A maior parte das gemas descobertas pelos visitantes não é lapidada nem avaliada oficialmente, mas o parque mantém um registro das descobertas mais marcantes.

Entre elas está o “Diamante Esperanza”, encontrado em 2016 com 8,56 quilates e avaliado em mais de US$ 1 milhão.

Essas descobertas reforçam a fama do lugar como um verdadeiro paraíso para caçadores de tesouros, onde qualquer um pode ter a sorte de encontrar uma joia valiosa em meio à terra.

A origem dos diamantes do Arkansas

De acordo com os geólogos do parque, os diamantes começaram a se formar há mais de 3 bilhões de anos, nas profundezas do manto terrestre, quando o carbono se transformou em cristal sob altíssimas pressões e temperaturas.

Cerca de 100 milhões de anos atrás, uma erupção vulcânica trouxe essas pedras à superfície, criando uma imensa cratera. A ação do tempo e da erosão concentrou os diamantes no solo, onde permanecem até hoje.

Além das pedras preciosas, os visitantes ainda podem encontrar ametistas, ágatas e outras gemas semipreciosas espalhadas pelo terreno.

