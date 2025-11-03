Acesse sua conta
Sem forno: aprenda a fazer uma receita fácil e rápida de torta gelada de limão

Bolo gelado que dispensa o forno e é sucesso garantido!

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 3 de novembro de 2025 às 12:00

Sobremesa de limão rápida, prática e deliciosa para o verão
Sobremesa de limão rápida, prática e deliciosa para o verão Crédito: Freepik

O verão se aproxima, e a busca por uma sobremesa que seja, ao mesmo tempo, deliciosa e fácil de fazer se intensifica. É nesse momento que o bolo de sorvete com creme de limão surge como a opção ideal para refrescar os dias quentes, seja como um lanche da tarde ou para fechar o jantar com chave de ouro.

Esta alternativa gelada, além de ser super fácil de preparar, tem um grande trunfo: não precisa de forno! Seu sabor fresco e levemente ácido é inigualável, tornando-o um destaque em qualquer mesa. A seguir, apresentamos o passo a passo completo para você surpreender a todos com esta receita.

Para quem busca praticidade sem abrir mão do sabor, esta sobremesa é a escolha perfeita. A combinação da base crocante de biscoito com o creme de limão suave e refrescante é simplesmente irresistível, e o melhor: você pode prepará-lo em minutos.

Ingredientes simples para um sabor inesquecível

Para começar a preparar seu bolo de sorvete de limão, você precisará de poucos itens, facilmente encontrados no supermercado. A lista de ingredientes é enxuta e garante que o foco fique no sabor cítrico e na textura gelada.

  • 1 pacote de biscoitos de baunilha

  • Manteiga derretida

  • Creme de leite fresco

  • Leite condensado

  • Suco de limão

  • Opcional: raspas de limão para realçar o sabor e decorar.

Passo a passo: como montar seu bolo gelado

Portanto, siga estas instruções simples e você terá uma sobremesa perfeita em pouco tempo. Lembre-se de que o segredo do sucesso está no tempo de congelamento!

  1. Prepare a base: primeiramente, triture os biscoitos e misture-os com a manteiga derretida até que se forme uma massa coesa. Pressione esta mistura firmemente, no fundo, de uma assadeira ou refratário, cobrindo toda a superfície. Essa base garantirá a estrutura do seu bolo.
  2. Faça o creme: em seguida, numa tigela separada, misture o creme de leite fresco com o leite condensado e o suco de limão. Bata até que o creme fique liso e homogêneo. A propósito, se você prefere um toque mais ácido, adicione mais suco; se deseja um sabor mais doce, coloque menos.
  3. Montagem e congelamento: despeje o creme cuidadosamente sobre a base de biscoito e alise a superfície com uma espátula. Logo após, coloque o bolo no congelador por, pelo menos, 3 horas, ou até que o creme esteja completamente firme. "Esta etapa é fundamental para garantir que o bolo mantenha sua forma ao ser cortado", conforme a dica da receita original.
  4. Decore e sirva: antes de servir, polvilhe com raspas de limão ou adicione fatias finas de limão. Isso dará um toque colorido e fresco que impressiona.

