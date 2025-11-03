RECEITAS

Sem forno: aprenda a fazer uma receita fácil e rápida de torta gelada de limão

Bolo gelado que dispensa o forno e é sucesso garantido!

Agência Correio

Publicado em 3 de novembro de 2025 às 12:00

Sobremesa de limão rápida, prática e deliciosa para o verão Crédito: Freepik

O verão se aproxima, e a busca por uma sobremesa que seja, ao mesmo tempo, deliciosa e fácil de fazer se intensifica. É nesse momento que o bolo de sorvete com creme de limão surge como a opção ideal para refrescar os dias quentes, seja como um lanche da tarde ou para fechar o jantar com chave de ouro.

Esta alternativa gelada, além de ser super fácil de preparar, tem um grande trunfo: não precisa de forno! Seu sabor fresco e levemente ácido é inigualável, tornando-o um destaque em qualquer mesa. A seguir, apresentamos o passo a passo completo para você surpreender a todos com esta receita.

Para quem busca praticidade sem abrir mão do sabor, esta sobremesa é a escolha perfeita. A combinação da base crocante de biscoito com o creme de limão suave e refrescante é simplesmente irresistível, e o melhor: você pode prepará-lo em minutos.

Ingredientes simples para um sabor inesquecível

Para começar a preparar seu bolo de sorvete de limão, você precisará de poucos itens, facilmente encontrados no supermercado. A lista de ingredientes é enxuta e garante que o foco fique no sabor cítrico e na textura gelada.

1 pacote de biscoitos de baunilha

Manteiga derretida

Creme de leite fresco

Leite condensado

Suco de limão

Opcional: raspas de limão para realçar o sabor e decorar.

Passo a passo: como montar seu bolo gelado

Portanto, siga estas instruções simples e você terá uma sobremesa perfeita em pouco tempo. Lembre-se de que o segredo do sucesso está no tempo de congelamento!