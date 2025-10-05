Acesse sua conta
Carne barata supera ovo em proteína e é aliada na dieta

Opção acessível é fonte de ferro, vitamina B12, fósforo e outros minerais importantes

  Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 5 de outubro de 2025 às 07:00

Nutritiva e acessível, a moela pode ser alternativa ao ovo no cardápio
Nutritiva e acessível, a moela pode ser alternativa ao ovo no cardápio

Quando o assunto é proteína, a primeira lembrança de muita gente costuma ser o ovo. Mas existe um corte de frango pouco valorizado que oferece até mais quantidades desse nutriente: a moela.

Além de nutritiva, ela é econômica e pode contribuir bastante para uma alimentação equilibrada.

Moela

Segundo a Tabela Brasileira de Composição de Alimentos, em apenas 100 g de moela encontramos 28,8 g de proteína, quantidade superior à de quatro ovos médios juntos, que somam cerca de 20 g.

Moela tem mais proteínas, mas absorção é diferente

Apesar da vantagem na quantidade, a nutricionista Patrícia Oliveira explica que o corpo aproveita melhor as proteínas do ovo. “É importante considerar não apenas a quantidade, mas também o quanto o organismo consegue utilizar”, disse ela, de acordo com o jornal Metrópole.

Mesmo assim, a moela continua sendo uma boa estratégia para variar a dieta, principalmente para quem busca fontes mais econômicas de proteína.

Benefícios além da proteína

Além das proteínas, a moela de frango é também fonte de minerais essenciais, como ferro, zinco, fósforo, selênio e vitamina B12. Esse conjunto de nutrientes auxilia em funções vitais do organismo.

Entre os ganhos estão a prevenção da anemia, a proteção dos ossos e dentes, o fortalecimento do sistema imunológico e o bom funcionamento do coração.

Há ainda benefícios para o cérebro e para o metabolismo energético, o que ajuda a manter a disposição ao longo do dia.

Restrições importantes no consumo

Apesar das propriedades positivas, a moela não deve ser consumida em excesso por todos. Pessoas com gota ou problemas renais precisam evitar grandes quantidades devido à presença de purinas, que podem elevar os níveis de ácido úrico.

Outro ponto de atenção é o colesterol. Como a moela contém altos teores dessa substância, indivíduos com histórico de doenças cardiovasculares devem conversar com um médico antes de incluir o corte na rotina.

