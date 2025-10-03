Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Seu cão não lambe as patas por tédio: entenda o que o gesto realmente significa

Parece mania, mas é alerta: saiba o que a lambedura excessiva nas patas do seu cão está tentando comunicar sobre a saúde dele

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 3 de outubro de 2025 às 17:34

Parece mania, mas é alerta: saiba o que a lambedura excessiva nas patas do seu cão está tentando comunicar sobre a saúde dele
Decodifique o comportamento do seu pet: por que lamber as patas pode ser a chave para identificar dor ou alergias Crédito: Imagem gerada por IA

O comportamento canino frequentemente utiliza gestos sutis para comunicar necessidades essenciais. O ato de lamber as patas, que pode parecer apenas uma peculiaridade, é uma das formas mais claras pelas quais os cães expressam desconforto.

Profissionais da área veterinária sublinham que essa ação serve como um farol para problemas de saúde que podem estar escondidos e em desenvolvimento.

Veterinários alertam sobre cachorros com pele enrugada

[Edicase]O pug é um cachorro tranquilo e uma ótima companhia para os idosos (Imagem: 220 Selfmade studio | Shutterstock) por Imagem: 220 Selfmade studio | Shutterstock
Boxer por Shutterstock
Shar pei por Shutterstock
1 de 3
[Edicase]O pug é um cachorro tranquilo e uma ótima companhia para os idosos (Imagem: 220 Selfmade studio | Shutterstock) por Imagem: 220 Selfmade studio | Shutterstock

Mais do que apenas tédio ou autocuidado, a persistência na lambedura sinaliza um leque de condições, que abrangem desde reações inflamatórias na pele até quadros de ansiedade.

O tutor desempenha um papel chave ao não desvalorizar o sinal. Entender e agir sobre essa "fala" corporal é fundamental para garantir o bem-estar e a longevidade do companheiro de quatro patas, evitando complicações.

A atitude pode rapidamente passar de higiene para um ciclo problemático. Ao jornal O Globo, Harry Edward Chapman, fundador do site DotDotPet, alerta que muitos tutores "interpretam o gesto de forma equivocada", ignorando o potencial de um diagnóstico sério.

Leia mais

Imagem - 4 características do cachorro da raça rough collie 

4 características do cachorro da raça rough collie 

Imagem - 12 nomes perfeitos para cachorros sociáveis 

12 nomes perfeitos para cachorros sociáveis 

Imagem - Estudo prova que homens são mais sujos que os cachorros; entenda

Estudo prova que homens são mais sujos que os cachorros; entenda

A consequência de não interromper o hábito é a constante umidade na área, facilitando infecções bacterianas e fúngicas que agravam o sofrimento do pet.

Parasita, alergia ou dor articular?

Quando o cão lambe as patas repetidamente, os veterinários apontam diversas causas principais. O espectro é vasto, incluindo as alergias de contato ou alimentares, que causam coceira intensa, e as dores articulares (frequentes em cães mais velhos) que levam à busca por alívio. O estresse e parasitas externos (pulgas/carrapatos) também são importantes motivadores desse comportamento.

A umidade gerada pela lambedura contínua funciona como um agravante, criando um ambiente ideal para infecções secundárias. Esse processo, que intensifica a coceira e o desconforto, dificulta o controle do problema, demandando intervenção profissional imediata para quebrar o ciclo vicioso de dor e lambedura.

O que o tutor precisa fazer agora?

A melhor defesa é a observação diligente. Tutores devem monitorar a frequência e a intensidade da lambedura. Se o pet começar a lamber até causar vermelhidão ou feridas, é a hora exata de marcar a consulta veterinária. Anotar os momentos e os contextos em que o cão se lambe (após o passeio, na ausência do dono) ajuda o profissional a encontrar os gatilhos.

Além disso, a rotina de cuidados preventivos faz toda a diferença. Uma alimentação de alta qualidade minimiza riscos de alergia. A higiene regular das patas e o manejo da ansiedade com atividades e exercícios ajudam a equilibrar o estado emocional do animal. O cuidado diário é um pilar da saúde integral do pet.

Mais recentes

Imagem - Anjo da Guarda alerta 4 signos para despedidas dolorosas e separações neste 3 de outubro

Anjo da Guarda alerta 4 signos para despedidas dolorosas e separações neste 3 de outubro
Imagem - Claudia Leitte lança novo álbum: 'Amém pra quem é de amém, axé pra quem é de axé'

Claudia Leitte lança novo álbum: 'Amém pra quem é de amém, axé pra quem é de axé'
Imagem - Hungria pode demorar para se recuperar, diz médico que acompanha o rapper

Hungria pode demorar para se recuperar, diz médico que acompanha o rapper

MAIS LIDAS

Imagem - Influenciador transmite a própria morte durante escalada das mais difíceis do mundo
01

Influenciador transmite a própria morte durante escalada das mais difíceis do mundo

Imagem - Restaurant Week volta a Salvador com menus especiais a partir de R$ 59,90; confira a lista
02

Restaurant Week volta a Salvador com menus especiais a partir de R$ 59,90; confira a lista

Imagem - Veja dicas de como evitar que o esmalte descasque lavando louça ou fazendo faxina
03

Veja dicas de como evitar que o esmalte descasque lavando louça ou fazendo faxina

Imagem - Governo do Estado planeja revisão de preços do Planserv, diz Jerônimo Rodrigues
04

Governo do Estado planeja revisão de preços do Planserv, diz Jerônimo Rodrigues