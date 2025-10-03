Veja os benefícios e como ter mais flexibilidade no corpo

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Agência Correio
Publicado em 3 de outubro de 2025 às 15:30
O nível de flexibilidade de uma pessoa pode ser observado em movimentos simples, como tentar alcançar os pés sem dobrar os joelhos. O alongamento é a principal ferramenta para melhorar essa capacidade, trazendo benefícios para todos os públicos.
Essa prática funciona ampliando temporariamente o comprimento das fibras dos músculos, o que resulta em maior mobilidade para as articulações. Como resultado, você melhora a postura, reduz tensões acumuladas e ainda consegue um momento de relaxamento.
Alongamento é uma boa pedida para relaxar o corpo e oferece bem-estar
Felizmente, não é preciso dedicar horas a isso. Manter uma posição de alongamento por 15 a 30 segundos já é eficaz para obter resultados seguros, permitindo que o músculo se estenda sem risco de sobrecarga ou de futuras lesões.
Os benefícios do alongamento vão muito além de simplesmente esticar o corpo. Em primeiro lugar, ele aumenta a amplitude dos movimentos, o que combate a rigidez e previne lesões em músculos, ligamentos e articulações.
A prática também é uma aliada contra o estresse, pois relaxa a musculatura e gera uma agradável sensação de bem-estar. Além disso, ao corrigir desequilíbrios musculares, o alongamento contribui diretamente para uma postura mais correta.
O processo para ganhar flexibilidade precisa ser gradual, e forçar os limites do corpo pode ser perigoso. Um dos maiores erros é alongar um músculo frio; por isso, é recomendado um aquecimento prévio de 5 a 10 minutos, como uma caminhada.
Outro ponto de atenção é a respiração: prendê-la causa o efeito contrário, contraindo o músculo. Da mesma forma, sentir dor aguda ou formigamento é um sinal de alerta para parar imediatamente e diminuir a intensidade do movimento.
Alongar exige cuidado, e em algumas situações, a ajuda de um especialista é crucial. Pessoas com frouxidão ligamentar (hipermobilidade) ou com lesões pré-existentes, por exemplo, precisam de um acompanhamento cuidadoso para não se machucarem.
Nesses cenários, profissionais de educação física, médicos e fisioterapeutas são capacitados para adaptar os treinos. Eles podem indicar os melhores movimentos, garantindo que a busca por mais flexibilidade seja uma jornada segura e eficiente.