Mesmo com dieta saudável e exercícios, colesterol alto pode persistir: médico explica por quê

Alguns cuidados ajudam, mas nem sempre resolvem o problema do colesterol alterado

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 15 de setembro de 2025 às 06:00

Por que o colesterol pode permanecer alto mesmo com dieta e exercícios
Por que o colesterol pode permanecer alto mesmo com dieta e exercícios Crédito: Freepik

Controlar a pressão envolve alimentação equilibrada e rotina de atividades físicas, mas esses esforços nem sempre garantem resultados ideais.

Em entrevista ao The Economist Times, o médico indiano Sudhir Kumar comentou sobre um caso que ilustra essa situação em um paciente de 74 anos.

Alimentação saudável

Descubra os "guerreiros verdes" que transformam sua dieta em escudo protetor por Freepik
Dieta cetogênica por Reprodução
Dieta cetogênica por Reprodução
Dieta cetogênica por Reprodução
[Edicase]O alho é um ingrediente saboroso e aromático e possui propriedades nutricionais que podem contribuir para uma dieta saudável (Imagem: ThamKC | Shutterstock) por Imagem: ThamKC | Shutterstock
[Edicase]A ora-pro-nóbis, rica em fibras e proteínas, é uma ótima opção para incluir na dieta (Imagem: cabuscaa | Shutterstock) por Imagem: cabuscaa | Shutterstock
[Edicase]Apesar de serem vistos como os vilões das dietas, os carboidratos são fundamentais para o bem-estar do corpo (Imagem: Kulkova Daria | Shutterstock) por Imagem: Kulkova Daria | Shutterstock
[Edicase]Os carboidratos são essenciais para as atividades básicas do corpo humano e devem fazer parte das dietas (Imagem: New África | Shutterstock) por Imagem: New África | Shutterstock
1 de 8
Descubra os "guerreiros verdes" que transformam sua dieta em escudo protetor por Freepik

Apesar de manter cuidados constantes, o idoso convive com níveis de gordura no sangue fora do normal, levantando dúvidas sobre a necessidade de tratamento medicamentoso.

Um paciente cuidadoso

Esse homem de 74 anos, sem histórico de diabetes, pressão alta ou problemas cardíacos na família, segue boas práticas de saúde há anos.

Ele faz exercícios, mantém peso estável, não fuma nem bebe. Mesmo assim, há mais de uma década lida com colesterol elevado.

Seus resultados mostram colesterol total em 219 mg/dL, LDL em 159 mg/dL, triglicérides em 319 mg/dL e HDL em 32 mg/dL, todos distantes dos valores recomendados.

Quando hábitos saudáveis não bastam

Segundo Kumar, estilo de vida adequado é importante, mas em determinados casos não é suficiente para equilibrar os lipídios. A dúvida é se basta manter os cuidados ou se é preciso incluir remédios para diminuir riscos.

O especialista explica que, quando colesterol e triglicérides seguem alterados por muitos anos, as opções são basicamente duas: uso de estatinas, que reduzem LDL, ou fenofibrato, indicado para triglicérides altos.

A decisão depende da idade, das condições associadas e dos possíveis efeitos adversos. O medicamento não substitui os bons hábitos, mas age como reforço quando eles não funcionam sozinhos.

Debate entre leitores

O relato levantou discussões. Algumas pessoas lembraram que até quem aparenta saúde pode ter resistência à insulina, recomendando medir insulina em jejum.

Outros sugeriram rever a dieta, reduzindo açúcares e carboidratos processados, e aumentando proteínas, gorduras boas e alimentos ricos em ômega-3.

Também houve quem questionasse a rotina de exercícios, apontando que tipo e intensidade poderiam não ser adequados ao caso.

Os riscos do colesterol elevado

Níveis altos de colesterol facilitam a formação de placas nas artérias, processo que causa aterosclerose, podendo resultar em infarto, AVC ou problemas circulatórios. Em geral, os sintomas só aparecem em fases mais graves.

O colesterol alto ainda pode contribuir para a pressão elevada, já que vasos endurecidos sobrecarregam o coração. A soma dos fatores amplia o risco de complicações sérias.

Maneiras de melhorar os índices

As recomendações incluem cortar gorduras saturadas, evitar gorduras trans, consumir mais alimentos com ômega-3 (como peixes e nozes), aumentar fibras solúveis (aveia, feijão, maçã) e até incluir whey protein.

Também é indicado praticar 30 minutos de exercícios moderados cinco vezes na semana, abandonar o cigarro, controlar o peso e adotar pequenas trocas, como trocar refrigerantes por água e optar pelas escadas.

