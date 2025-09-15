Descubra modo simples para conectar o celular ao Wi-Fi sem ter a senha

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Agência Correio
Publicado em 15 de setembro de 2025 às 05:00
Ficar sem internet é frustrante — ainda mais quando você não sabe a senha do Wi-Fi. A boa notícia: é possível conectar o celular sem digitar nada, com soluções rápidas e seguras que funcionam na maioria dos roteadores modernos.
Celulares
Em minutos, você pode acessar a rede usando o QR code do aparelho ou o recurso Wi-Fi Protected Setup (WPS) – Configuração de Wi-Fi Protegida, em tradução livre. Ambos dispensam a digitação da senha, desde que você tenha acesso físico ao roteador.
Por ser prático, esses métodos são ideais em casa, na casa de amigos ou em pequenos escritórios — e exigem apenas alguns toques no celular.
Muitos roteadores já saem de fábrica com um QR code impresso. Esse código contém o nome da rede e a senha — se não tiver sido alterado manualmente, a leitura conecta o aparelho em segundos.
Passo a passo
Dica rápida: se seu smartphone não lê QR nativamente, baixe um aplicativo leitor de QR na loja de aplicativos. Este método é prático e evita compartilhar a senha por mensagem.
O WPS permite emparelhar dispositivos sem inserir a senha. Ele funciona somente se o roteador e o smartphone tiverem suporte ao recurso — e se o WPS estiver ativado no aparelho.
Passo a passo