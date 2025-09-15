Acesse sua conta
Descubra modo simples para conectar o celular ao Wi-Fi sem ter a senha

Dois métodos simples e seguros para entrar numa rede sem digitar a senha

Publicado em 15 de setembro de 2025 às 05:00

Conecte-se em segundos usando o QR code do roteador ou o recurso Wi-Fi Protected Setup (WPS)
Crédito: Freepik

Ficar sem internet é frustrante — ainda mais quando você não sabe a senha do Wi-Fi. A boa notícia: é possível conectar o celular sem digitar nada, com soluções rápidas e seguras que funcionam na maioria dos roteadores modernos.

Em minutos, você pode acessar a rede usando o QR code do aparelho ou o recurso Wi-Fi Protected Setup (WPS) – Configuração de Wi-Fi Protegida, em tradução livre. Ambos dispensam a digitação da senha, desde que você tenha acesso físico ao roteador.

Por ser prático, esses métodos são ideais em casa, na casa de amigos ou em pequenos escritórios — e exigem apenas alguns toques no celular.

Escaneie o código QR do roteador

Muitos roteadores já saem de fábrica com um QR code impresso. Esse código contém o nome da rede e a senha — se não tiver sido alterado manualmente, a leitura conecta o aparelho em segundos.

Passo a passo

  • Procure o QR code no roteador ou modem (frontal ou inferior).
  • Abra a câmera do celular e aponte para o QR.
  • Toque na notificação que aparecer para aceitar a conexão.

Dica rápida: se seu smartphone não lê QR nativamente, baixe um aplicativo leitor de QR na loja de aplicativos. Este método é prático e evita compartilhar a senha por mensagem.

Usando o botão WPS do roteador

O WPS permite emparelhar dispositivos sem inserir a senha. Ele funciona somente se o roteador e o smartphone tiverem suporte ao recurso — e se o WPS estiver ativado no aparelho.

Passo a passo

  • No celular, entre em ajustes e abra a seção "Wi-Fi".
  • Procure "Configurações avançadas" e selecione "Botão WPS".
  • Pressione o botão WPS no roteador (lateral ou traseira).
  • Aguarde: o telefone deve conectar automaticamente.

