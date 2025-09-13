O segredo japonês que pode ser mais eficaz que a caminhada de 10 mil passos

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Se você é do time que se culpa por não bater a meta de 10.000 passos diários, temos uma ótima notícia. Existe um método mais eficaz, que prioriza a qualidade do movimento em vez da quantidade. A chamada caminhada intervalada japonesa, uma técnica de 30 minutos, está ganhando destaque global por seus impressionantes benefícios à saúde, superando os tradicionais 10.000 passos.
Desenvolvida no Japão, essa técnica alterna ritmos durante a caminhada, focando na intensidade. O resultado é um exercício eficiente em termos de tempo e altamente poderoso para o bem-estar físico e mental.
Caminhada do fazendeiro
De acordo com o gastroenterologista Dr. Saurabh Sethi, "Os japoneses descobriram uma técnica de caminhada com mais benefícios do que os tradicionais 10.000 passos: a caminhada intervalada", explica o médico em um vídeo em seu Instagram.
Em vez de contar passos, a caminhada japonesa valoriza a variação de ritmo. A prática é simples: você alterna entre períodos de caminhada acelerada, quase correndo, e momentos de caminhada lenta para recuperação.
O Dr. Sethi detalha: "Alterne 3 minutos de caminhada lenta com três minutos de caminhada rápida, como se estivesse correndo para uma reunião importante. Faça isso diariamente por 30 minutos e os resultados serão impressionantes".
Esta técnica vai muito além da perda de peso. Ela oferece uma lista extensa de vantagens para quem pratica regularmente:
Iniciar na caminhada japonesa é muito simples. O Dr. Sethi orienta: "Para começar, caminhe em um ritmo confortável por 3 a 5 minutos, depois alterne entre caminhadas lentas e rápidas. Termine com um relaxamento de 3 a 5 minutos".
1. Aqueça: Prepare seus músculos com uma caminhada leve por 5 a 10 minutos.
2. Intervale: Caminhe rapidamente por 2 a 3 minutos (elevando bem a frequência cardíaca) e depois reduza para um ritmo lento por mais 2 a 3 minutos para recuperar o fôlego.
3. Repita: Continue este ciclo de alternância por 20 a 30 minutos.
4. Desaqueça: Finalize com alongamentos leves por 5 a 10 minutos para normalizar seus batimentos.
Em resumo, ao adotar a caminhada intervalada japonesa, você não só potencializa a perda de peso, como também acelera o metabolismo, melhora os níveis de açúcar no sangue e conquista uma saúde robusta de forma prática e prazerosa.