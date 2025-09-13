SABIA DESSA?

O segredo japonês que pode ser mais eficaz que a caminhada de 10 mil passos

Técnica simples de caminhada intervalada promete mais benefícios em menos tempo. Descubra como fazer

Agência Correio

Publicado em 13 de setembro de 2025 às 07:00

Método desenvolvido no Japão ganha o mundo por ser eficiente e acessível para melhorar a saúde Crédito: Freepik

Se você é do time que se culpa por não bater a meta de 10.000 passos diários, temos uma ótima notícia. Existe um método mais eficaz, que prioriza a qualidade do movimento em vez da quantidade. A chamada caminhada intervalada japonesa, uma técnica de 30 minutos, está ganhando destaque global por seus impressionantes benefícios à saúde, superando os tradicionais 10.000 passos.

Desenvolvida no Japão, essa técnica alterna ritmos durante a caminhada, focando na intensidade. O resultado é um exercício eficiente em termos de tempo e altamente poderoso para o bem-estar físico e mental.

De acordo com o gastroenterologista Dr. Saurabh Sethi, "Os japoneses descobriram uma técnica de caminhada com mais benefícios do que os tradicionais 10.000 passos: a caminhada intervalada", explica o médico em um vídeo em seu Instagram.

O que é a caminhada intervalada japonesa?

Em vez de contar passos, a caminhada japonesa valoriza a variação de ritmo. A prática é simples: você alterna entre períodos de caminhada acelerada, quase correndo, e momentos de caminhada lenta para recuperação.

O Dr. Sethi detalha: "Alterne 3 minutos de caminhada lenta com três minutos de caminhada rápida, como se estivesse correndo para uma reunião importante. Faça isso diariamente por 30 minutos e os resultados serão impressionantes".

Benefícios surpreendentes para a saúde

Esta técnica vai muito além da perda de peso. Ela oferece uma lista extensa de vantagens para quem pratica regularmente:

A caminhada intervalada é um excelente exercício aeróbico. Ele ajuda a regular a pressão arterial, reduzindo significativamente os riscos de hipertensão e fortalecendo a saúde cardiovascular de uma forma geral.

Um estilo de vida ativo é crucial para prevenir AVCs. Este método melhora a circulação, reduz a pressão alta e minimiza o acúmulo de colesterol, fatores-chave para diminuir esse risco.



A atividade física regular fortalece o sistema imunológico, preparando seu corpo para combater infecções. Além disso, a prática promove a secreção de endorfina, o que deixa você com um humor positivo e melhora seu bem-estar mental.



Praticar a caminhada intervalada regularmente ajuda a regular o ritmo circadiano. Isso significa que você pode adormecer mais rápido e desfrutar de um sono mais profundo e reparador.



Diferente da corrida, a caminhada intervalada é menos estressante para ossos e articulações. Isso a torna uma opção segura e acessível para pessoas de diferentes idades e condições físicas.

Como começar hoje mesmo

Iniciar na caminhada japonesa é muito simples. O Dr. Sethi orienta: "Para começar, caminhe em um ritmo confortável por 3 a 5 minutos, depois alterne entre caminhadas lentas e rápidas. Termine com um relaxamento de 3 a 5 minutos".

1. Aqueça: Prepare seus músculos com uma caminhada leve por 5 a 10 minutos.

2. Intervale: Caminhe rapidamente por 2 a 3 minutos (elevando bem a frequência cardíaca) e depois reduza para um ritmo lento por mais 2 a 3 minutos para recuperar o fôlego.

3. Repita: Continue este ciclo de alternância por 20 a 30 minutos.

4. Desaqueça: Finalize com alongamentos leves por 5 a 10 minutos para normalizar seus batimentos.