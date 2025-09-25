Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Ozempic 'nasceu' graças a lagarto que só come 6 vezes ao ano; entenda

O segredo por trás do medicamento está em um réptil que come só seis vezes por ano

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 25 de setembro de 2025 às 15:00

Pesquisa com o veneno de um lagarto raro ajudou a criar fármacos que mudaram o tratamento da obesidade
Pesquisa com o veneno de um lagarto raro ajudou a criar fármacos que mudaram o tratamento da obesidade Crédito: Freepik

Você sabia que o Ozempic, considerado revolucionário no combate ao diabetes tipo 2 e à obesidade, nasceu a partir do estudo do veneno de um réptil? O lagarto monstro-de-gila guarda o segredo dessa descoberta.

Ozempic e Mounjaro

Medicamentos são destinados a pessoas diabéticas por Reprodução (Divulgação/Freepik)
Medicamentos são destinados a pessoas diabéticas por Reprodução (Divulgação/Freepik)
Medicamentos são destinados a pessoas diabéticas por Reprodução (Divulgação/Freepik)
Medicamentos são destinados a pessoas diabéticas por Reprodução (Divulgação/Freepik)
Medicamentos são destinados a pessoas diabéticas por Reprodução (Divulgação/Freepik)
Medicamentos são destinados a pessoas diabéticas por Reprodução (Divulgação/Freepik)
1 de 6
Medicamentos são destinados a pessoas diabéticas por Reprodução (Divulgação/Freepik)

A substância encontrada nesse animal ajudou a desenvolver os famosos medicamentos injetáveis que simulam o efeito do hormônio GLP-1, responsável por controlar a fome e equilibrar o açúcar no sangue.

Muito além da medicina moderna, essa história mostra como a natureza ainda guarda pistas surpreendentes para criar soluções contra problemas de saúde que afetam milhões de pessoas.

Leia mais

Imagem - 'Cidade fantasma' é descoberta no meio da Floresta Amazônica e revela segredos do passado

'Cidade fantasma' é descoberta no meio da Floresta Amazônica e revela segredos do passado

Imagem - Afinal, pressão arterial em 12x8 é ou não é pressão alta? Entenda de uma vez por todas

Afinal, pressão arterial em 12x8 é ou não é pressão alta? Entenda de uma vez por todas

Como o veneno se transformou em remédio

O monstro-de-gila, natural da América do Norte, possui um veneno com mais de dez proteínas. Mas uma delas chamou atenção dos cientistas: a exendina-4, que serviu de base para as chamadas "canetas emagrecedoras".

Segundo a bióloga Daniella França, doutora pela Unesp, essa substância é exclusiva do lagarto e teve papel essencial na criação de remédios como Ozempic, Wegovy e Mounjaro. "Foi a grande virada no estudo dos répteis", explica, em entrevista ao UOL.

O diferencial da exendina-4 é sua longa permanência no organismo do animal, reproduzindo o efeito do GLP-1 de forma mais duradoura. É isso que garante períodos prolongados sem fome, tanto no réptil quanto no tratamento humano.

O animal que come só seis vezes por ano

Estudos mostram que o monstro-de-gila pode passar meses sem se alimentar. Há registros de indivíduos que fizeram apenas seis refeições em doze meses — um feito possível graças à ação de sua enzima exclusiva.

Esse padrão alimentar é uma adaptação de sobrevivência. Como não é um caçador ativo, o lagarto precisa economizar energia e esperar o momento certo para atacar pequenas presas ou encontrar ovos próximos a corpos-d’água.

A ciência descobriu que essa capacidade tem relação direta com a regulação da glicose. O mesmo mecanismo que garante saciedade ao réptil inspirou os fármacos hoje usados por milhões de pacientes ao redor do mundo.

A lição dos répteis para a medicina

Os répteis, em geral, conseguem passar longos períodos sem comer. Isso porque são animais de sangue frio, com metabolismo mais lento, e conseguem armazenar gordura em partes do corpo para sobreviver em épocas de escassez.

Segundo Daniella França, além do metabolismo econômico, esses animais ainda recorrem a estados de baixa atividade, como a estivação, para reduzir o gasto de energia. "É uma estratégia eficiente que garante sua sobrevivência", afirma.

O que antes era apenas uma curiosidade da biologia agora tem impacto direto na saúde humana. Do veneno de um réptil pouco conhecido surgiu uma das maiores inovações médicas dos últimos anos.

Tags:

Ozempic

Mais recentes

Imagem - Mulher testa 'generosidade' de pretendente e leva 23 familiares para encontro romântico em restaurante

Mulher testa 'generosidade' de pretendente e leva 23 familiares para encontro romântico em restaurante
Imagem - ‘A Fazenda 17’: Rayane, atual de Belo, e influenciadora Saory trocam ameaças: ‘vou colocar cocô nas suas roupas’

‘A Fazenda 17’: Rayane, atual de Belo, e influenciadora Saory trocam ameaças: ‘vou colocar cocô nas suas roupas’
Imagem - Flagra, revolta, ciúme: veja resumo de 'Dona de Mim' desta quinta-feira (25)

Flagra, revolta, ciúme: veja resumo de 'Dona de Mim' desta quinta-feira (25)

MAIS LIDAS

Imagem - Funcionária de escola é demitida por alimentar crianças que não tinham dinheiro para comer
01

Funcionária de escola é demitida por alimentar crianças que não tinham dinheiro para comer

Imagem - Concurso de prefeitura tem vagas para mais de 20 cargos e salários de até R$ 25 mil
02

Concurso de prefeitura tem vagas para mais de 20 cargos e salários de até R$ 25 mil

Imagem - Caso de 'suruba no ônibus' tem reviravolta após descoberta da polícia
03

Caso de 'suruba no ônibus' tem reviravolta após descoberta da polícia

Imagem - Youtuber é preso após atirar contra polícia e usar esposa e filho de escudo na Bahia
04

Youtuber é preso após atirar contra polícia e usar esposa e filho de escudo na Bahia