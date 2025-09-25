EMAGRECIMENTO

Ozempic 'nasceu' graças a lagarto que só come 6 vezes ao ano; entenda

O segredo por trás do medicamento está em um réptil que come só seis vezes por ano

Publicado em 25 de setembro de 2025 às 15:00

Pesquisa com o veneno de um lagarto raro ajudou a criar fármacos que mudaram o tratamento da obesidade Crédito: Freepik

Você sabia que o Ozempic, considerado revolucionário no combate ao diabetes tipo 2 e à obesidade, nasceu a partir do estudo do veneno de um réptil? O lagarto monstro-de-gila guarda o segredo dessa descoberta.

A substância encontrada nesse animal ajudou a desenvolver os famosos medicamentos injetáveis que simulam o efeito do hormônio GLP-1, responsável por controlar a fome e equilibrar o açúcar no sangue.

Muito além da medicina moderna, essa história mostra como a natureza ainda guarda pistas surpreendentes para criar soluções contra problemas de saúde que afetam milhões de pessoas.

Como o veneno se transformou em remédio

O monstro-de-gila, natural da América do Norte, possui um veneno com mais de dez proteínas. Mas uma delas chamou atenção dos cientistas: a exendina-4, que serviu de base para as chamadas "canetas emagrecedoras".

Segundo a bióloga Daniella França, doutora pela Unesp, essa substância é exclusiva do lagarto e teve papel essencial na criação de remédios como Ozempic, Wegovy e Mounjaro. "Foi a grande virada no estudo dos répteis", explica, em entrevista ao UOL.

O diferencial da exendina-4 é sua longa permanência no organismo do animal, reproduzindo o efeito do GLP-1 de forma mais duradoura. É isso que garante períodos prolongados sem fome, tanto no réptil quanto no tratamento humano.

O animal que come só seis vezes por ano

Estudos mostram que o monstro-de-gila pode passar meses sem se alimentar. Há registros de indivíduos que fizeram apenas seis refeições em doze meses — um feito possível graças à ação de sua enzima exclusiva.

Esse padrão alimentar é uma adaptação de sobrevivência. Como não é um caçador ativo, o lagarto precisa economizar energia e esperar o momento certo para atacar pequenas presas ou encontrar ovos próximos a corpos-d’água.

A ciência descobriu que essa capacidade tem relação direta com a regulação da glicose. O mesmo mecanismo que garante saciedade ao réptil inspirou os fármacos hoje usados por milhões de pacientes ao redor do mundo.

A lição dos répteis para a medicina

Os répteis, em geral, conseguem passar longos períodos sem comer. Isso porque são animais de sangue frio, com metabolismo mais lento, e conseguem armazenar gordura em partes do corpo para sobreviver em épocas de escassez.

Segundo Daniella França, além do metabolismo econômico, esses animais ainda recorrem a estados de baixa atividade, como a estivação, para reduzir o gasto de energia. "É uma estratégia eficiente que garante sua sobrevivência", afirma.