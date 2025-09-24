Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

'Cidade fantasma' é descoberta no meio da Floresta Amazônica e revela segredos do passado

Refletir sobre a importância de preservar a herança arqueológica amazônica

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 24 de setembro de 2025 às 14:00

Refletir sobre a importância de preservar a herança arqueológica amazônica
Refletir sobre a importância de preservar a herança arqueológica amazônica Crédito: Banco de imagens

Cidade fantasma Lamego, localizada em Rondônia e por muito tempo engolida pela floresta, foi redescoberta com apoio de tecnologia moderna e revelou um cenário de ocupação colonial planejada. As evidências mostram que a cidade não era apenas um povoado improvisado, mas sim um centro urbano construído para consolidar o domínio português no interior do Brasil.

Floresta Amazônica

Macaco entre as árvores na Floresta Amazônica por Brenda Viana / CORREIO
Escultura de um curupira na Floresta Amazônica por Brenda Viana / CORREIO
Amanhecer na Floresta Amazônica por Brenda Viana / CORREIO
Sumaúma, árvore de mais de 200 anos na Floresta Amazônica por Brenda Viana / CORREIO
Árvore de 40 metros na Floresta Amazônica para escalada por Brenda Viana / CORREIO
Floresta Amazônica por Brenda Viana / CORREIO
Hotel de luxo no meio da Floresta Amazônica por Brenda Viana / CORREIO
Competidores do Xprize Rainforest testam equipamentos de monitoramento na floresta amazônica na comunidade de Tumbira, que fica dentro da Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) do Rio Negro por Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil
Floresta amazônica vista de cima por Divulgação/TV Brasil
1 de 9
Macaco entre as árvores na Floresta Amazônica por Brenda Viana / CORREIO

Essa revelação também trouxe à tona a Vila de Bragança, situada a poucos quilômetros de distância. Juntas, essas localidades confirmam que a Amazônia possuía uma rede de ocupações permanentes, cuja função era fortalecer a presença europeia em áreas consideradas estratégicas.

Leia mais

Imagem - O que diz manuscrito de 3 mil anos que pode mudar a história das pragas bíblicas

O que diz manuscrito de 3 mil anos que pode mudar a história das pragas bíblicas

Imagem - Estudo prova que homens são mais sujos que os cachorros; entenda

Estudo prova que homens são mais sujos que os cachorros; entenda

Imagem - Baratas sentem atração por cheiro dos humanos; veja como evitar aproximação enquanto você dorme

Baratas sentem atração por cheiro dos humanos; veja como evitar aproximação enquanto você dorme

O planejamento urbano de Lamego

As ruas bem delineadas e as construções identificadas revelam que Lamego foi concebida com finalidades políticas e militares. Essa estrutura urbana reforça a ideia de que não se tratava de uma simples vila, mas de um espaço pensado para sustentar a autoridade portuguesa no coração da floresta.

Esse tipo de planejamento mostra que o território não era apenas explorado de forma extrativista, mas também integrado em uma lógica de domínio. O traçado urbano evidencia a intenção de consolidar poder e organizar a ocupação do espaço.

A função estratégica da Vila de Bragança

Bragança, localizada a cerca de oito quilômetros de Lamego, complementava as funções da cidade principal. A proximidade entre as duas localidades indica que havia articulação e cooperação, reforçando o controle regional e facilitando a troca de recursos.

Esse arranjo espacial evidencia que os portugueses não estavam apenas dispersos pela floresta. Ao contrário, construíam núcleos interligados que garantiam maior estabilidade à presença europeia no interior amazônico.

A sociedade estabelecida na região

Com cerca de 300 habitantes, Lamego abrigava colonizadores e pessoas escravizadas, refletindo as hierarquias da época. Essa composição social revelava uma convivência marcada pela desigualdade, que sustentava a dinâmica econômica e política do período colonial.

O modelo imposto naquela comunidade mostra que a ocupação portuguesa também se fazia presente em locais distantes das grandes cidades. Mesmo em territórios remotos, a lógica da exploração e da dominação moldava as relações de trabalho e poder.

A relevância histórica e cultural

A redescoberta de Lamego e Bragança altera a compreensão sobre a história amazônica. Esses sítios comprovam que a colonização envolveu planejamento urbano, presença estruturada e estratégias de dominação territorial.

Preservar essas localidades é fundamental para valorizar a memória cultural da região. Elas representam não apenas evidências científicas, mas também uma herança que conecta passado e presente, revelando a complexidade da experiência colonial no Brasil.

Mais recentes

Imagem - Filho de Wesley Safadão e Mileide Mihaile passa por cirurgia de emergência para retirada de tumor no cérebro

Filho de Wesley Safadão e Mileide Mihaile passa por cirurgia de emergência para retirada de tumor no cérebro
Imagem - Influenciador paga R$ 1,1 mil por manga que vem em 'caixa de luxo'

Influenciador paga R$ 1,1 mil por manga que vem em 'caixa de luxo'
Imagem - Alessia Cara anuncia cancelamento de shows no Brasil e desabafa: 'Tristeza e decepção'

Alessia Cara anuncia cancelamento de shows no Brasil e desabafa: 'Tristeza e decepção'

MAIS LIDAS

Imagem - Menina desaparecida há seis anos é reencontrada após episódio de série na Netflix
01

Menina desaparecida há seis anos é reencontrada após episódio de série na Netflix

Imagem - Cristiano Ronaldo reencontra funcionária do McDonald's que dava hambúrguer de graça quando ele passava fome
02

Cristiano Ronaldo reencontra funcionária do McDonald's que dava hambúrguer de graça quando ele passava fome

Imagem - Funcionária de escola é demitida por alimentar crianças que não tinham dinheiro para comer
03

Funcionária de escola é demitida por alimentar crianças que não tinham dinheiro para comer

Imagem - Descubra qual é o seu Anjo da Guarda com sua data de nascimento
04

Descubra qual é o seu Anjo da Guarda com sua data de nascimento