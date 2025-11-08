SAÚDE

Essa semente ajuda a combater a diabetes se você comer no café da manhã

Descubra como a pequena semente se transformou em uma grande aliada do café da manhã para quem busca equilíbrio glicêmico

Agência Correio

Publicado em 8 de novembro de 2025 às 16:25

Pesquisas apontam que incluir chia na primeira refeição do dia pode suavizar os picos de açúcar no sangue Crédito: Freepik

Um hábito simples na primeira refeição do dia pode trazer um reforço valioso para quem precisa controlar a glicose. Incluir uma pequena porção de sementes, como a popular chia, no café da manhã, se mostra uma estratégia natural e saborosa para auxiliar na redução dos picos de açúcar no sangue, como apontam estudos científicos.

Essa prática não substitui, em hipótese alguma, o tratamento médico, mas oferece um apoio nutricional de peso. Afinal, as sementes ricas em fibras e antioxidantes atuam como verdadeiras parceiras para quem busca um equilíbrio glicêmico mais estável ao longo do dia.

A semente de chia, em particular, vem se destacando no cenário da nutrição por ser uma aliada natural e discreta. Ela tem se tornado a queridinha de quem procura uma forma prática de cuidar da saúde cardiovascular e, principalmente, do açúcar no sangue.

O que a ciência diz sobre o consumo da semente?

Você deve estar se perguntando: como uma semente tão pequena consegue fazer tudo isso? A resposta está na sua composição. Pesquisas realizadas em países como Canadá e México investigaram os efeitos da chia na glicemia de pacientes com diabetes tipo 2.

Os resultados foram promissores, mostrando uma melhora na resistência à insulina e uma leve, mas significativa, redução nos níveis de glicose após as refeições.

Portanto, essa ação positiva se deve, primariamente, à alta concentração de fibras solúveis na semente. Essas fibras formam um gel no estômago, o que, por sua vez, retarda a absorção do açúcar.

Além disso, a chia oferece nutrientes essenciais como ômega-3, proteínas e antioxidantes. Essa combinação é fundamental para quem tem diabetes, já que ajuda a diminuir inflamações e contribui para o bom funcionamento do coração.

Como incluir a semente no café da manhã?

A boa notícia é que a chia é extremamente versátil e fácil de incorporar à rotina. Para começar, ela não tem sabor forte, o que a torna perfeita para combinar com pratos doces ou salgados. No entanto, o modo de preparo ideal é consumi-la hidratada ou em receitas que já levem líquidos.

Assim, experimente estas formas simples de usar a chia no café da manhã:

Misturada em iogurte natural com frutas picadas.



Polvilhada sobre mingaus, como o de aveia.



Batida em vitaminas, usando leites vegetais e banana.



Adicionada à massa de pães caseiros ou panquecas integrais.



Geralmente, a recomendação é uma colher de sopa por dia. Essa quantidade garante fibras suficientes para auxiliar no controle da glicose sem exageros na contagem calórica.

Benefícios da semente para o controle da glicose

Embora os efeitos da chia não devam ser tratados como "milagrosos", seu uso contínuo pode, de fato, trazer melhorias à saúde. Lembre-se: ela não substitui seus medicamentos nem a orientação médica, mas atua como um reforço nutricional importante.Entre os principais benefícios da chia para quem tem diabetes, estão:

Ajuda a estabilizar os níveis de açúcar no sangue, graças às fibras.

Contribui para reduzir a fome, auxiliando no controle do peso corporal.

Melhora o trânsito intestinal e previne picos glicêmicos indesejados.

Oferece saciedade prolongada, o que evita aqueles lanches desnecessários.

Protege o coração, um benefício extra de seu teor de ômega-3.

Cuidados e orientações importantes

Por fim, mesmo que a chia seja um alimento natural, você deve respeitar as quantidades recomendadas e buscar orientação profissional. Pessoas que usam medicamentos orais ou insulina precisam monitorar a glicose com atenção.

É essencial que os diabéticos conversem com o médico antes de incluir a chia ou qualquer semente de forma regular na dieta. Dessa forma, é possível evitar episódios de hipoglicemia, que podem ocorrer se for necessário ajustar a dose dos remédios.