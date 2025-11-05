MATEMÁTICA

Quanto é (14 + 27) × 4 − 18 ÷ 3? A conta que confunde até quem é bom de matemática

Uma operação curta que costuma confundir muita gente por causa de um detalhe simples: a ordem certa das operações.

Agência Correio

Publicado em 5 de novembro de 2025 às 09:00

Para resolver expressões numéricas é essencial entender toda a conta antes de calcular Crédito: Freepik

Muitos olham a conta (14 + 27) × 4 − 18 ÷ 3 e acreditam que vão resolver de cabeça, rapidamente. Só que essa confiança costuma levar ao erro.

O problema é que muita gente resolve as operações na sequência em que aparecem, como se fosse uma leitura comum da esquerda para a direita e, nesse caso, o resultado sai completamente diferente.

Em matemática, existe uma hierarquia que precisa ser respeitada: primeiro vêm os parênteses, depois multiplicação e divisão (no mesmo nível, seguindo da esquerda para a direita) e, por último, adição e subtração.

Primeiro passo: resolvendo os parênteses

Começamos pelo que está entre parênteses:

14 + 27 = 41

Depois: multiplicação e divisão

Agora executamos multiplicação e divisão, que têm prioridade sobre soma e subtração:

41 × 4 = 164

18 ÷ 3 = 6

Conclusão: subtração final

Subtraímos os resultados obtidos:

164 − 6 = 158

Portanto, o valor correto da expressão é 158, e esse é o erro recorrente quando alguém não observa a ordem das operações. Esse tipo de exercício mostra como detalhes simples podem mudar tudo em uma conta.