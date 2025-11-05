Quanto é (14 + 27) × 4 − 18 ÷ 3? A conta que confunde até quem é bom de matemática

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Agência Correio
Publicado em 5 de novembro de 2025 às 09:00
Muitos olham a conta (14 + 27) × 4 − 18 ÷ 3 e acreditam que vão resolver de cabeça, rapidamente. Só que essa confiança costuma levar ao erro.
O problema é que muita gente resolve as operações na sequência em que aparecem, como se fosse uma leitura comum da esquerda para a direita e, nesse caso, o resultado sai completamente diferente.
Estudos
Em matemática, existe uma hierarquia que precisa ser respeitada: primeiro vêm os parênteses, depois multiplicação e divisão (no mesmo nível, seguindo da esquerda para a direita) e, por último, adição e subtração.
Começamos pelo que está entre parênteses:
14 + 27 = 41
Depois: multiplicação e divisão
Agora executamos multiplicação e divisão, que têm prioridade sobre soma e subtração:
41 × 4 = 164
18 ÷ 3 = 6
Subtraímos os resultados obtidos:
164 − 6 = 158
Portanto, o valor correto da expressão é 158, e esse é o erro recorrente quando alguém não observa a ordem das operações. Esse tipo de exercício mostra como detalhes simples podem mudar tudo em uma conta.
Entender a ordem das operações é essencial não só para resolver expressões básicas, mas também para evitar erros em cálculos mais complexos do dia a dia, como descontos, porcentagens e até planilhas financeiras.