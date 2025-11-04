PORTUGUÊS

'De nada' ou 'por nada': qual é o certo? Especialistas explicam por que usar só uma dessas expressões

Expressões de agradecimento comuns no dia a dia geram confusão, descubra qual é a forma correta e por quê

Agência Correio

Publicado em 4 de novembro de 2025 às 19:00

A expressão correta pode afetar o sentido do que você quer transmitir Crédito: Freepik

Muita gente trava na hora de responder um simples “obrigado”. Afinal, devemos dizer “de nada” ou “por nada”? A resposta é mais simples do que parece!

A Língua Portuguesa permite diferentes construções, mas apenas uma delas é considerada a mais adequada, e você provavelmente já usa sem perceber.

Quando alguém agradece, o esperado é responder com “de nada”. Essa é a expressão reconhecida como a forma correta e educada de demonstrar que você realizou uma ação sem esperar nada em troca, ou seja, que aquilo não custou esforço e foi feito com boa vontade.

“De nada” tem origem na ideia de que a ação realizada “vem do nada”, sem contrapartida exigida. Por isso, ela se tornou a resposta padrão e amplamente aceita em contextos formais e informais, desde conversas do dia a dia até ambientes profissionais e acadêmicos.

Portanto, se o objetivo é seguir a norma culta da língua e não correr riscos, “de nada” é sempre a opção mais recomendada, simples, clara e correta.

E o “por nada”? Ele está errado?

A expressão “por nada” existe e não chega a ser considerada um erro grave. No entanto, ela é menos indicada como resposta a um agradecimento. Gramaticalmente, “por nada” carrega um sentido diferente: costuma ser usada para indicar recusa ou ausência de motivos, como em “Não fiz isso por nada, fiz por você”.

Quando usada como resposta a “obrigado”, “por nada” pode soar informal demais ou até transmitir falta de cordialidade dependendo da situação. Em alguns contextos regionais, ela acaba se tornando comum, mas ainda assim é menos prestigiada do que “de nada”.

Em resumo: não é totalmente errado, mas não é o ideal, especialmente em situações que pedem mais formalidade ou clareza.

Como responder agradecimentos sem erro

Se você gosta de variar o vocabulário, há outras formas igualmente corretas e educadas de responder a agradecimentos, como “imagina!”, “não há de quê” e “eu que agradeço”. Cada uma carrega nuances diferentes, indo da informalidade à gentileza mais enfática.