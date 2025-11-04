Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

'De nada' ou 'por nada': qual é o certo? Especialistas explicam por que usar só uma dessas expressões

Expressões de agradecimento comuns no dia a dia geram confusão, descubra qual é a forma correta e por quê

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 4 de novembro de 2025 às 19:00

A expressão correta pode afetar o sentido do que você quer transmitir
A expressão correta pode afetar o sentido do que você quer transmitir Crédito: Freepik

Muita gente trava na hora de responder um simples “obrigado”. Afinal, devemos dizer “de nada” ou “por nada”? A resposta é mais simples do que parece!

Erro de português é muito comum

Imagem Ilustrativa por Reprodução
Imagem Ilustrativa por Reprodução
Imagem Ilustrativa por Reprodução
Imagem Ilustrativa por Reprodução
1 de 4
Imagem Ilustrativa por Reprodução

A Língua Portuguesa permite diferentes construções, mas apenas uma delas é considerada a mais adequada, e você provavelmente já usa sem perceber.

Quando alguém agradece, o esperado é responder com “de nada”. Essa é a expressão reconhecida como a forma correta e educada de demonstrar que você realizou uma ação sem esperar nada em troca, ou seja, que aquilo não custou esforço e foi feito com boa vontade.

“De nada” tem origem na ideia de que a ação realizada “vem do nada”, sem contrapartida exigida. Por isso, ela se tornou a resposta padrão e amplamente aceita em contextos formais e informais, desde conversas do dia a dia até ambientes profissionais e acadêmicos.

Portanto, se o objetivo é seguir a norma culta da língua e não correr riscos, “de nada” é sempre a opção mais recomendada, simples, clara e correta.

E o “por nada”? Ele está errado?

A expressão “por nada” existe e não chega a ser considerada um erro grave. No entanto, ela é menos indicada como resposta a um agradecimento. Gramaticalmente, “por nada” carrega um sentido diferente: costuma ser usada para indicar recusa ou ausência de motivos, como em “Não fiz isso por nada, fiz por você”.

Quando usada como resposta a “obrigado”, “por nada” pode soar informal demais ou até transmitir falta de cordialidade dependendo da situação. Em alguns contextos regionais, ela acaba se tornando comum, mas ainda assim é menos prestigiada do que “de nada”.

Em resumo: não é totalmente errado, mas não é o ideal, especialmente em situações que pedem mais formalidade ou clareza.

Como responder agradecimentos sem erro

Se você gosta de variar o vocabulário, há outras formas igualmente corretas e educadas de responder a agradecimentos, como “imagina!”, “não há de quê” e “eu que agradeço”. Cada uma carrega nuances diferentes, indo da informalidade à gentileza mais enfática.

“Não há de quê”, por exemplo, é uma expressão tradicional e elegante, transmitindo a ideia de que a pessoa não tem motivos para agradecer. Já “imagina!” funciona bem em contextos informais, trazendo leveza e proximidade.

Mais recentes

Imagem - Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais

Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais
Imagem - Ex de Gisele Bündchen, Tom Brady choca fãs ao revelar que nova cachorrinha é clone de pet que morreu há dois anos

Ex de Gisele Bündchen, Tom Brady choca fãs ao revelar que nova cachorrinha é clone de pet que morreu há dois anos
Imagem - Anjo da Cura surge para 4 signos nesta quarta-feira (5): ansiedade, dor e esgotamento vão embora, é tempo de paz e alívio

Anjo da Cura surge para 4 signos nesta quarta-feira (5): ansiedade, dor e esgotamento vão embora, é tempo de paz e alívio

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte
01

Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora
02

Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora

Imagem - Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C
03

Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C

Imagem - Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada
04

Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada