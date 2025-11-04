Acesse sua conta
Truque de lavanderia: vinagre com sabão líquido limpa, amacia e conserva as cores das roupas

Combinação simples melhora o cuidado com as roupas

  • J
  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 4 de novembro de 2025 às 15:00

Mais uma mistura caseira para o seu repertório
Mais uma mistura caseira para o seu repertório Crédito: Imagem gerada por inteligência artificial

Quem gosta de usar truques caseiros para ajudar na limpeza de casa já conhece o poder do versátil vinagre branco. Dessa vez, o truque é misturar com sabão líquido para limpar as roupas.

Com a mistura, você potencializa a limpeza, elimina odores e deixa suas roupas macias e perfumadas. O segredo está na combinação das propriedades do vinagre com a do sabão, saiba como fazer.

Vinagre e sabão

O vinagre branco atua como desinfetante e amaciante natural, e ainda remove odores impregnados nas roupas. Sabe aquele “cecê” que não sai por nada da camiseta? Com o vinagre você pode se livrar.

Já o sabão atua como desengordurante e limpa profundamente suas roupas. Misturar as duas coisas forma uma ótima combinação para suas roupas. Coloque ½ xícara de vinagre branco e uma colher de sopa de sabão líquido na máquina no lugar do amaciante, e você notará a diferença.

Quando é indicado

Essa combinação super desinfetante que deixa suas roupas macias é perfeita para roupas e tecidos que entram em maior contato com os odores corporais, e por isso ficam fedidas mais rápido.

Principalmente roupas de corrida e outros esportes, que são de tecido sintético e ficam com cheiro impregnado mais rapidamente. O vinagre também possui o efeito de preservar as cores, e a mistura é tão eficaz que pode até limpar a sua máquina de bolor e resíduos se você fizer uma lavagem vazia com ela.

Alguns cuidados

Jamais misture vinagre com água sanitária, pois o cloro ativo que ela possui pode ser liberado na forma de gás cloro, que causa graves problemas respiratórios e até queimaduras na pele em grandes concentrações.

Também não é indicado utilizar essa mistura com roupas delicadas, de tecidos como cetim, lã e seda, pois a mistura pode danificar as peças.

Usando com moderação e com as roupas certas, o vinagre com sabão pode te ajudar, e muito, a manter suas roupas macias e cheirosas. É uma alternativa mais barata e ecológica aos amaciantes comerciais.

