Almoçar após as 14h pode afetar seu metabolismo e até sua pressão arterial; entenda por que

Nutricionistas explicam por que almoçar tarde pode causar mais danos do que você imagina

Agência Correio

Publicado em 28 de outubro de 2025 às 14:00

Se o relógio já passou das 14h, talvez seja melhor optar por um lanche leve, dizem estudos Crédito: Freepik

Pode parecer inofensivo adiar o almoço por algumas horas, mas, segundo especialistas, essa escolha pode interferir no metabolismo, na pressão arterial e até na forma como o corpo transforma energia.

Estudos apontam que o corpo tem um “relógio biológico alimentar” — e quem ultrapassa o horário ideal para o almoço pode acabar comprometendo o equilíbrio do organismo.

De acordo com nutricionistas, há um limite para garantir que o almoço cumpra seu papel: se a refeição for feita depois das 14h, o corpo já começa a responder de maneira diferente.

Qual é o melhor horário para almoçar

O momento ideal para o almoço varia conforme a rotina de cada pessoa, mas há uma janela de tempo considerada mais saudável. Segundo a nutricionista Lena Bakovich, o corpo costuma sinalizar fome cerca de quatro a cinco horas após o café da manhã.

“Se alguém acorda às 7 da manhã e toma um café da manhã rico em nutrientes às 8, é provável que esteja sintonizado com seus sinais de fome entre 12h e 13h”, explica Bakovich, em entrevista ao portal Real Simple.

Médicos da Northwestern Medicine reforçam a recomendação e acrescentam: o limite máximo deve ser até as 14h. Depois desse horário, há maior chance de picos de glicose e alterações na pressão.

Por que almoçar tarde faz mal

O corpo trabalha em ritmo constante para metabolizar os alimentos e manter os níveis de açúcar equilibrados. Quando o almoço é adiado demais, esse ciclo natural é interrompido, dificultando a digestão e o controle da glicemia.

Pesquisas indicam que pessoas que almoçam por volta das 16h30 têm mais dificuldade em regular o açúcar no sangue e convertem menos carboidratos em energia — um processo essencial para manter a disposição.

Isso acontece porque, após comer, o corpo entra em estado pós-prandial, fase em que o açúcar no sangue aumenta e o metabolismo se ajusta. Prolongar esse intervalo exige mais esforço do organismo e pode gerar cansaço.

O que fazer se você perder o horário do almoço

Nem sempre é possível seguir o relógio certinho, especialmente em dias cheios. Nesse caso, os especialistas recomendam uma estratégia simples: fazer um lanche leve e nutritivo antes de atrasar demais a refeição.

“Abastecer nosso corpo adequadamente com os nutrientes de que precisamos na hora do almoço ajuda a fornecer energia sustentada e evita o excesso de comida no final do dia”, afirma Bakovich.