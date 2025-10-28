Almoçar após as 14h pode afetar seu metabolismo e até sua pressão arterial; entenda por que

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Pode parecer inofensivo adiar o almoço por algumas horas, mas, segundo especialistas, essa escolha pode interferir no metabolismo, na pressão arterial e até na forma como o corpo transforma energia.
Estudos apontam que o corpo tem um “relógio biológico alimentar” — e quem ultrapassa o horário ideal para o almoço pode acabar comprometendo o equilíbrio do organismo.
De acordo com nutricionistas, há um limite para garantir que o almoço cumpra seu papel: se a refeição for feita depois das 14h, o corpo já começa a responder de maneira diferente.
O momento ideal para o almoço varia conforme a rotina de cada pessoa, mas há uma janela de tempo considerada mais saudável. Segundo a nutricionista Lena Bakovich, o corpo costuma sinalizar fome cerca de quatro a cinco horas após o café da manhã.
“Se alguém acorda às 7 da manhã e toma um café da manhã rico em nutrientes às 8, é provável que esteja sintonizado com seus sinais de fome entre 12h e 13h”, explica Bakovich, em entrevista ao portal Real Simple.
Médicos da Northwestern Medicine reforçam a recomendação e acrescentam: o limite máximo deve ser até as 14h. Depois desse horário, há maior chance de picos de glicose e alterações na pressão.
O corpo trabalha em ritmo constante para metabolizar os alimentos e manter os níveis de açúcar equilibrados. Quando o almoço é adiado demais, esse ciclo natural é interrompido, dificultando a digestão e o controle da glicemia.
Pesquisas indicam que pessoas que almoçam por volta das 16h30 têm mais dificuldade em regular o açúcar no sangue e convertem menos carboidratos em energia — um processo essencial para manter a disposição.
Isso acontece porque, após comer, o corpo entra em estado pós-prandial, fase em que o açúcar no sangue aumenta e o metabolismo se ajusta. Prolongar esse intervalo exige mais esforço do organismo e pode gerar cansaço.
Nem sempre é possível seguir o relógio certinho, especialmente em dias cheios. Nesse caso, os especialistas recomendam uma estratégia simples: fazer um lanche leve e nutritivo antes de atrasar demais a refeição.
“Abastecer nosso corpo adequadamente com os nutrientes de que precisamos na hora do almoço ajuda a fornecer energia sustentada e evita o excesso de comida no final do dia”, afirma Bakovich.
Assim, ao invés de pular o almoço ou comer pesado fora de hora, prefira um lanche rico em proteínas e fibras. Ele mantém a saciedade e evita que o metabolismo desacelere até o jantar.