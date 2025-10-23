SAÚDE

Aprenda dois truques simples para acabar com a vontade de comer doce depois do almoço

Descubra como um mineral essencial e um hábito simples podem cortar 40% da sua vontade de comer sobremesa, conforme revela o Instituto de Longevidade

Agência Correio

Publicado em 23 de outubro de 2025 às 11:00

Dois truques simples eliminam 40% da sua vontade de comer doceseliminar-desejo-doces-cromo-escovacao-estrategica Crédito: Freepik

Gus Conde, músico e palestrante internacionalmente renomado, apresenta duas dicas "altamente valiosas" que ajudam a equilibrar o desejo de consumir açúcar. Estes métodos são ideais para a "maioria de nós" que sente uma "vontade absurda de comer doces após as refeições ou no meio da tarde".

Agora, finalmente, existe uma maneira de controlar esse impulso incontrolável. Uma combinação de nutrientes específicos e um hábito estratégico de higiene pode ser a solução que você buscava para ter mais bem-estar e auxiliar a perder peso.

Doces 1 de 5

Cromo: o mineral que regula o açúcar no sangue

O cromo é um nutriente poderoso e pode ser um grande aliado contra o desejo de doces. Quando está em equilíbrio no organismo, este mineral regula a quantidade de açúcar no sangue, evitando picos de insulina.

Dessa forma, ele beneficia quem quer perder peso e, mais ainda, quem tem diabetes ou síndrome metabólica. Muitas pessoas que "desejam" doces podem estar com deficiência de cromo e/ou Vitamina B12 no organismo.

A carência dessas substâncias provoca a necessidade incontrolável de consumir açúcar na sobremesa. Além de tudo, o cromo é "um ótimo antioxidante" para o corpo.

Você encontra o cromo em diversas fontes naturais, como levedura de cerveja, pimenta malagueta, batata, gérmen de trigo, maçã, banana e cenoura. Para melhorar a absorção, você deve consumi-lo junto a alimentos ricos em Vitamina C.

Outras dicas com cromo

Portanto, experimente combiná-lo com laranja, acerola, limão, brócolis ou couve-flor. Por outro lado, o estresse emocional pode provocar a eliminação de cromo por meio da urina.

A ingestão de muitos alimentos ricos em açúcar refinado e o uso frequente de antiácidos também prejudicam a absorção deste mineral essencial.

Às vezes, uma simples suplementação pode eliminar o desejo incontrolável, o que também ajudará a perder peso, pois você não terá mais "aquela necessidade de comer 'porcarias' na sobremesa".

Esses suplementos podem ser comprados em lojas especializadas, pois não apresentam contraindicação nem precisam de receita médica. No entanto, o ideal é que a suplementação tenha acompanhamento médico.

Um profissional qualificado pode solicitar um exame de sangue para medir os níveis de cromo e Vitamina B12. Assim, ele irá identificar a deficiência real e indicar a dosagem ideal para você.

Escovar os dentes na hora certa corta 40% do desejo

Existe outra "dica valiosa": escovar os dentes após as refeições elimina 40% da vontade de comer doces. Este passo ajuda a finalizar o ciclo da refeição no cérebro, diminuindo a tentação.

No entanto, é crucial esperar de 15 a 20 minutos antes de iniciar a escovação para que o pH da boca se estabilize. Diversos alimentos são ácidos, como batatas-fritas, sucos cítricos, bebidas gasosas e alcoólicas.