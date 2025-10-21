Acesse sua conta
O truque caseiro que deixa os vidros e espelhos parecendo novos

Simples, barato e natural: essa mistura de três ingredientes pode transformar sua rotina de limpeza doméstica

  • P
  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 21 de outubro de 2025 às 21:39

Aprenda a limpar vidros e espelhos da melhor forma
Aprenda a limpar vidros e espelhos da melhor forma Crédito: Freepik

Uma solução caseira feita com água, álcool e vinagre de maçã está conquistando quem busca praticidade e economia na hora de limpar vidros e espelhos. O resultado? Superfícies reluzentes, sem marcas e com brilho duradouro.

Truques podem deixar vidros bem limpos

1 de 6
Vidros podem ser mais facéis de limpar com alguns truques por Reprodução | Freepik

Especialistas garantem que a fórmula é tão eficaz quanto muitos produtos industriais, e ainda tem a vantagem de ser sustentável e menos agressiva à saúde.

A mistura poderosa que faz toda diferença

Limpar vidros e espelhos costuma ser uma tarefa frustrante. Marcas persistentes, manchas e o cheiro forte dos produtos convencionais tornam o processo mais cansativo do que parece.

No entanto, uma combinação simples de água, álcool e vinagre de maçã vem se destacando entre as soluções caseiras por entregar resultados surpreendentes.

Segundo Alyssa Gautieri, editora associada do portal Good Housekeeping, e Carolyn Forté, diretora do Home Care & Cleaning Lab, o vinagre tem ação desinfetante e dissolve resíduos de gordura, enquanto o álcool acelera a secagem, evitando aquelas manchas irritantes que aparecem logo após a limpeza.

O toque final fica por conta da água, que dilui os componentes e garante o brilho natural das superfícies.

Além da eficiência, a solução tem baixo custo e é segura para o uso doméstico. Por ser pouco tóxica, ela reduz a exposição a compostos químicos e ainda tem menor impacto ambiental, uma vantagem importante para quem quer limpar sem agredir o planeta.

Como preparar a solução em casa 

O preparo é rápido e não exige nenhum produto especial. Basta misturar 2 xícaras de água, ½ xícara de vinagre de maçã e ¼ de xícara de álcool. Coloque tudo em um borrifador limpo e agite bem antes de usar. Essa combinação simples remove sujeira, gordura e até odores de várias superfícies, não apenas de vidros.

Para garantir o melhor resultado, siga algumas dicas: aplique a mistura em um pano macio, evite limpar em horários de sol forte (para não deixar manchas) e sempre rotule o frasco, anotando os ingredientes usados. Com esses cuidados, o produto pode ser armazenado por semanas sem perder a eficácia.

O segredo está na proporção certa: o álcool ajuda na evaporação rápida, o vinagre atua na desinfecção e o equilíbrio entre os dois evita que fiquem resíduos ou odores fortes. O resultado é uma limpeza eficiente e natural, e um brilho que realmente impressiona.

Cuidados essenciais ao usar produtos caseiros 

Apesar de ser segura, a mistura com vinagre de maçã não é indicada para todas as superfícies. A acidez pode danificar materiais como mármore, granito e aço inoxidável. Por isso, o ideal é sempre testar em uma pequena área antes da aplicação completa.

Outro cuidado importante é armazenar o frasco longe do alcance de crianças e animais. O vinagre, mesmo sendo natural, pode causar irritações se ingerido ou aplicado em locais inadequados.

Além disso, nunca misture vinagre com produtos que contenham alvejante à base de cloro, pois essa combinação libera gases tóxicos.

Com atenção e uso consciente, o limpador caseiro se torna um grande aliado da limpeza sustentável. É uma alternativa eficaz, econômica e ecológica, capaz de transformar a maneira como você cuida da sua casa.

Limpadores caseiros funcionam mesmo?

Especialistas afirmam que sim. Quando aplicados corretamente, produtos caseiros podem entregar o mesmo nível de limpeza dos industriais. A diferença está no modo de uso e na constância da aplicação: limpar com frequência impede o acúmulo de poeira e facilita a manutenção do brilho.

Usuários que testaram a receita relatam que os vidros permanecem limpos por mais tempo, sem aquela película que costuma se formar após o uso de certos limpadores químicos. Isso acontece porque o vinagre não deixa resíduos, e o álcool ajuda a repelir a sujeira leve.

