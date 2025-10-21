Aprenda a encontrar o tom de base ideal para pele negra

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Escolher a base certa é, muitas vezes, um verdadeiro desafio na rotina de maquiagem, e essa jornada pode ser ainda mais complicada para quem tem a pele negra, visto que as opções de tons no mercado nem sempre atendem à diversidade. Mas não desanime! Com a orientação correta, é totalmente possível alcançar aquele acabamento natural e vibrante que você deseja.
Tons de bases para pele negra
Para simplificar esse processo, o renomado beauty artist Alex Cardoso compartilha dicas valiosas, em entrevista ao portal Quem, que vão transformar sua forma de comprar e aplicar o produto. Afinal, a chave para o sucesso não está apenas no tom que você vê, mas sim no que está por baixo dele.
O especialista garante que a técnica mais importante começa antes mesmo da aplicação: descobrir o subtom da pele.
Segundo Alex Cardoso, o passo fundamental para acertar na base é entender a distinção entre subtom e tom. "O primeiro passo é descobrir o subtom da pele. Ele é mais importante do que o tom na hora de escolher uma base", explica o profissional. Essa informação é vital porque, como ele complementa, "a cor errada do produto pode deixar a pele negra acinzentada".
Afinal, o que é o subtom? Cardoso esclarece: “O subtom é a cor de fundo da pele. Já o tom é o predominante; a cor que vemos a olho nu”. Enquanto o tom é classificado como claro, médio ou escuro, o subtom aponta para a cor de fundo que a pele reflete — que pode ser quente (mais amarelado), frio (mais azulado), neutro ou oliva (esverdeado).
Para facilitar, Alex Cardoso ensina um teste rápido e prático. "Um teste fácil para descobrir o seu é observar a coloração de suas veias do antebraço ou pulso", sugere.
Observe com atenção e compare:
É crucial "descobrir o subtom da sua pele. O subtom nada mais é do que a cor de fundo da pele - amarelado, azulado, neutro, esverdeado -, enquanto a predominante é o seu tom, a cor que vemos a olho nu - claro, médio ou escuro", reforça o beauty artist.
Outra dica de ouro do maquiador é saber que o rosto possui diferentes tonalidades, o que pode exigir a mistura de tons de base para chegar ao resultado ideal. "O centro do rosto costuma ser mais claro. O contorno normalmente é escuro e todo o rosto é diferente do colo", conta o especialista.
Para a pele negra, essa técnica de multibase é ainda mais importante. Alex Cardoso detalha que, "no caso da pele negra, dependendo do caso, podemos aplicar no rosto até 3 tons de base, para seguro o efeito natural da pele negra, pois a pele pegar tende a ter o contorno o rosto, lábios e nariz mais escuro que outras áreas do rosto".
Na hora de aplicar, o profissional orienta: escolha bases com fundo avermelhado para as áreas mais escuras e use as com tom neutro nas regiões mais centrais para dar um toque de iluminação ao rosto. Lembre-se, você pode "misturar dois tons de base antes de aplicar no rosto", se necessário, garantindo assim que a maquiagem harmonize perfeitamente com todas as nuances da sua pele.