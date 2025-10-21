MODA E BELEZA

Aprenda a encontrar o tom de base ideal para pele negra

Saiba como encontrar o tom ideal de base para pele negra e acabar com o temido aspecto acinzentado, segundo um beauty artist

Agência Correio

Publicado em 21 de outubro de 2025 às 21:50

Tão importante quanto acertar no tom da base é saber o subtom da pele Crédito: Freepik

Escolher a base certa é, muitas vezes, um verdadeiro desafio na rotina de maquiagem, e essa jornada pode ser ainda mais complicada para quem tem a pele negra, visto que as opções de tons no mercado nem sempre atendem à diversidade. Mas não desanime! Com a orientação correta, é totalmente possível alcançar aquele acabamento natural e vibrante que você deseja.

Para simplificar esse processo, o renomado beauty artist Alex Cardoso compartilha dicas valiosas, em entrevista ao portal Quem, que vão transformar sua forma de comprar e aplicar o produto. Afinal, a chave para o sucesso não está apenas no tom que você vê, mas sim no que está por baixo dele.

O especialista garante que a técnica mais importante começa antes mesmo da aplicação: descobrir o subtom da pele.

Subtom x tom: a diferença crucial

Segundo Alex Cardoso, o passo fundamental para acertar na base é entender a distinção entre subtom e tom. "O primeiro passo é descobrir o subtom da pele. Ele é mais importante do que o tom na hora de escolher uma base", explica o profissional. Essa informação é vital porque, como ele complementa, "a cor errada do produto pode deixar a pele negra acinzentada".

Afinal, o que é o subtom? Cardoso esclarece: “O subtom é a cor de fundo da pele. Já o tom é o predominante; a cor que vemos a olho nu”. Enquanto o tom é classificado como claro, médio ou escuro, o subtom aponta para a cor de fundo que a pele reflete — que pode ser quente (mais amarelado), frio (mais azulado), neutro ou oliva (esverdeado).

Como identificar o seu subtom de pele

Para facilitar, Alex Cardoso ensina um teste rápido e prático. "Um teste fácil para descobrir o seu é observar a coloração de suas veias do antebraço ou pulso", sugere.

Observe com atenção e compare:

Frio: veias arroxeadas. É o subtom mais azulado.

Neutro: veias verde-azuladas. Possui equilíbrio entre as cores azul, amarelo e vermelho.



Quente: veias amarronzadas. É o mais amarelado.



Oliva: veias esverdeadas. Harmoniza com cores quentes e fortes, criando contraste ao subtom mais frio, pois tem um aspecto mais esverdeado.



É crucial "descobrir o subtom da sua pele. O subtom nada mais é do que a cor de fundo da pele - amarelado, azulado, neutro, esverdeado -, enquanto a predominante é o seu tom, a cor que vemos a olho nu - claro, médio ou escuro", reforça o beauty artist.

A técnica de misturar bases para um efeito natural

Outra dica de ouro do maquiador é saber que o rosto possui diferentes tonalidades, o que pode exigir a mistura de tons de base para chegar ao resultado ideal. "O centro do rosto costuma ser mais claro. O contorno normalmente é escuro e todo o rosto é diferente do colo", conta o especialista.

Para a pele negra, essa técnica de multibase é ainda mais importante. Alex Cardoso detalha que, "no caso da pele negra, dependendo do caso, podemos aplicar no rosto até 3 tons de base, para seguro o efeito natural da pele negra, pois a pele pegar tende a ter o contorno o rosto, lábios e nariz mais escuro que outras áreas do rosto".