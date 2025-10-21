Acesse sua conta
Aprenda o truque dos lábios de cereja que celebridades estão usando

Mistura de tons quentes cria visual elegante e virou tendência entre celebridades e influenciadores

  Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 21 de outubro de 2025 às 21:46

Os lábios de cereja estão dominando as redes sociais e prometendo um visual irresistível
Os lábios de cereja estão dominando as redes sociais e prometendo um visual irresistível Crédito: Freepik

Os lábios cereja se tornaram a nova febre das redes sociais, chamando atenção por unir tons de vermelho e marrom em um efeito marcante e sofisticado.

Tom de batom é tendência entre famosas

A tendência vem ganhando força por realçar os lábios com brilho e profundidade, sem perder o ar moderno e elegante.

Celebridades como Selena Gomez e influenciadores coreanos de beleza têm impulsionado o estilo, compartilhando variações criativas em plataformas como Instagram e TikTok.

O motivo por trás do sucesso dos lábios cereja

A combinação entre o contorno marrom e o preenchimento avermelhado oferece uma transição de cores suave e impactante, criando um visual atual e refinado.

Durante a última Semana de Moda de Paris, o look apareceu nas passarelas em diferentes versões, confirmando sua popularidade entre modelos e maquiadores do cenário internacional.

Passo a passo para conquistar o efeito degradê

Quer reproduzir a tendência? Comece delineando os lábios com um lápis marrom e finalize aplicando um gloss em tom vinho.

O segredo está em esfumar bem o contorno, garantindo um degradê natural e harmonioso. Marcas como MAC Cosmetics e Maybelline têm batons ideais para alcançar o contraste perfeito.

Antes de começar, aplique um hidratante labial para manter o acabamento bonito e duradouro ao longo do dia.

Formas de variar o visual

Quem quiser ousar um pouco mais pode inverter a lógica: contorne com vinho e preencha com um marrom matte. Depois, aplique um gloss transparente para dar brilho.

Essa variação mantém o efeito elegante, mas adiciona personalidade ao look. Linhas como Rare Beauty oferecem produtos versáteis e inovadores para experimentar combinações diferentes.

Para garantir que a maquiagem dure, opte por batons de longa fixação e lembre-se de retocar quando necessário.

Versão prática para o dia a dia

Para quem busca algo rápido, um simples contorno em tom de cereja com gloss já garante um resultado bonito e moderno, mesmo sem o degradê elaborado.

Essa opção prática tem sido destaque em tutoriais no YouTube e vem sendo indicada por maquiadores de cidades como São Paulo e Los Angeles. Para manter o brilho durante o dia, leve um mini gloss na bolsa para retoques rápidos.

