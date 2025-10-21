Aprenda o truque dos lábios de cereja que celebridades estão usando

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Agência Correio
Publicado em 21 de outubro de 2025 às 21:46
Os lábios cereja se tornaram a nova febre das redes sociais, chamando atenção por unir tons de vermelho e marrom em um efeito marcante e sofisticado.
Tom de batom é tendência entre famosas
A tendência vem ganhando força por realçar os lábios com brilho e profundidade, sem perder o ar moderno e elegante.
Celebridades como Selena Gomez e influenciadores coreanos de beleza têm impulsionado o estilo, compartilhando variações criativas em plataformas como Instagram e TikTok.
A combinação entre o contorno marrom e o preenchimento avermelhado oferece uma transição de cores suave e impactante, criando um visual atual e refinado.
Durante a última Semana de Moda de Paris, o look apareceu nas passarelas em diferentes versões, confirmando sua popularidade entre modelos e maquiadores do cenário internacional.
Quer reproduzir a tendência? Comece delineando os lábios com um lápis marrom e finalize aplicando um gloss em tom vinho.
O segredo está em esfumar bem o contorno, garantindo um degradê natural e harmonioso. Marcas como MAC Cosmetics e Maybelline têm batons ideais para alcançar o contraste perfeito.
Antes de começar, aplique um hidratante labial para manter o acabamento bonito e duradouro ao longo do dia.
Quem quiser ousar um pouco mais pode inverter a lógica: contorne com vinho e preencha com um marrom matte. Depois, aplique um gloss transparente para dar brilho.
Essa variação mantém o efeito elegante, mas adiciona personalidade ao look. Linhas como Rare Beauty oferecem produtos versáteis e inovadores para experimentar combinações diferentes.
Para garantir que a maquiagem dure, opte por batons de longa fixação e lembre-se de retocar quando necessário.
Para quem busca algo rápido, um simples contorno em tom de cereja com gloss já garante um resultado bonito e moderno, mesmo sem o degradê elaborado.
Essa opção prática tem sido destaque em tutoriais no YouTube e vem sendo indicada por maquiadores de cidades como São Paulo e Los Angeles. Para manter o brilho durante o dia, leve um mini gloss na bolsa para retoques rápidos.