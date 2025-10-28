Nem manteiga, nem sal: veja o segredo para fazer a pipoca perfeita

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Agência Correio
28 de outubro de 2025
A pipoca perfeita existe — e o segredo não está nem na manteiga, nem no sal. O que realmente transforma o resultado é um truque simples que muita gente ignora, mas que faz toda a diferença no sabor e na textura.
Com a técnica certa, a pipoca fica mais crocante, leve e sem grudar na panela. O melhor? Você não precisa de nenhum ingrediente especial — só de atenção a um detalhe do preparo.
Pipoca de cinema em casa: o truque não é a manteiga, nem o sal
O segredo começa antes mesmo de ligar o fogo. Segundo o Paladar, do Estadão, a pipoca perfeita depende da quantidade certa de óleo: nem demais, nem de menos. Usar apenas o suficiente para cobrir o fundo da panela garante que o milho estoure por igual.
Se o óleo for em excesso, a pipoca pode encharcar e perder a crocância. Já com pouco, parte do milho não vai estourar. O equilíbrio é o que dá o ponto ideal — e é aqui que muita gente erra.
Outro detalhe importante é o tipo de panela: prefira uma com fundo grosso e tampa bem ajustada. Assim, o calor se distribui de forma uniforme e os grãos estouram sem queimar.
Muita gente coloca sal logo no começo, mas esse é outro erro comum. De acordo com o Estadão, o sal deve entrar após o estouro da pipoca. Isso porque o tempero pode deixar o milho úmido e dificultar o processo.
Quando adicionado no final, o sal se espalha melhor e mantém a textura crocante. Uma dica é usar sal fino ou flor de sal, que aderem mais facilmente à pipoca quente.
Se quiser inovar, você pode aproveitar o momento e experimentar outros temperos leves, como páprica, orégano ou até queijo ralado — mas só depois que o milho estourar completamente.
Para evitar que a pipoca murche, é essencial deixar a tampa entreaberta nos minutos finais do preparo. Esse truque simples permite que o vapor escape, evitando que a pipoca absorva umidade e perca o toque crocante.
O Paladar também recomenda desligar o fogo assim que o intervalo entre os estouros aumentar — isso evita que os grãos queimem e dá tempo para o calor restante estourar os últimos milhos.
Ao final, é só transferir a pipoca para uma tigela e temperar à vontade. O resultado é uma pipoca sequinha, leve e com aquele som irresistível de crocância a cada mordida.