Nem dezembro, nem janeiro: qual a melhor época do ano para tirar férias?

Especialistas do setor de turismo revelaram as melhores datas e os motivos

V Vitoria Estrela

Agência Correio

Publicado em 4 de novembro de 2025 às 20:00

Conheça os meses ideais para fazer as malas de acordo com o tipo de viagem que você deseja fazer

Dezembro, janeiro e fevereiro são os meses favoritos para se tirar férias, mas especialistas em turismo afirmam que há períodos mais vantajosos para viajar.

Em outras épocas do ano, fora da alta temporada, é possível encontrar mais ofertas, preços melhores, clima agradável e maior tranquilidade.

A seguir, conheça os meses ideais para fazer as malas, classificados pelo tipo de viagem que você deseja fazer.

Qual a melhor época para tirar férias no Brasil

Segundo a plataforma Evaneos, que conecta viajantes a agências locais para criar roteiros de viagem, a melhor época para conhecer o País é entre os meses de março e novembro.

No entanto, esse período pode variar dependendo do tipo de viagem que o turista deseja.

Por exemplo, se você quer participar de celebrações e festivais culturais, não precisa sofrer com o calor intenso do Carnaval.

De maio a outubro, o Brasil também sedia uma variedade de festas, como o Festival Folclórico de Parintins (AM), a Festa do Peão de Barretos (SP) e o Oktoberfest de Blumenau (SC), além das grandes Festas Juninas, que ocorrem em todo o Nordeste.

Já quem deseja conhecer a flora e a fauna brasileiras encontra entre junho e setembro o momento ideal para visitar a Amazônia e o Pantanal.

Nesse período, as chuvas diminuem e o clima fica mais estável, pois essas regiões estão passando pelo inverno.

Por que viajar fora da temporada

Na baixa temporada, diversos prestadores de serviços turísticos lançam descontos e promoções para atrair visitantes fora das férias. Com menor demanda em hotéis, voos e passeios, é possível negociar valores mais vantajosos.