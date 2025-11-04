Nem dezembro, nem janeiro: qual a melhor época do ano para tirar férias?

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Agência Correio
Publicado em 4 de novembro de 2025 às 20:00
Dezembro, janeiro e fevereiro são os meses favoritos para se tirar férias, mas especialistas em turismo afirmam que há períodos mais vantajosos para viajar.
Saiba melhor momento para tirar férias
Em outras épocas do ano, fora da alta temporada, é possível encontrar mais ofertas, preços melhores, clima agradável e maior tranquilidade.
A seguir, conheça os meses ideais para fazer as malas, classificados pelo tipo de viagem que você deseja fazer.
Segundo a plataforma Evaneos, que conecta viajantes a agências locais para criar roteiros de viagem, a melhor época para conhecer o País é entre os meses de março e novembro.
No entanto, esse período pode variar dependendo do tipo de viagem que o turista deseja.
Por exemplo, se você quer participar de celebrações e festivais culturais, não precisa sofrer com o calor intenso do Carnaval.
De maio a outubro, o Brasil também sedia uma variedade de festas, como o Festival Folclórico de Parintins (AM), a Festa do Peão de Barretos (SP) e o Oktoberfest de Blumenau (SC), além das grandes Festas Juninas, que ocorrem em todo o Nordeste.
Já quem deseja conhecer a flora e a fauna brasileiras encontra entre junho e setembro o momento ideal para visitar a Amazônia e o Pantanal.
Nesse período, as chuvas diminuem e o clima fica mais estável, pois essas regiões estão passando pelo inverno.
Na baixa temporada, diversos prestadores de serviços turísticos lançam descontos e promoções para atrair visitantes fora das férias. Com menor demanda em hotéis, voos e passeios, é possível negociar valores mais vantajosos.
Além disso, os destinos também ficam mais sossegados – trilhas, praias e excursões têm menos disputas por espaço – e o clima se torna mais ameno, ideal para explorar sem extremos de temperatura.