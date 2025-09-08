Truque simples faz batata dar mais saciedade e reduz pico de glicose

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Agência Correio
Publicado em 8 de setembro de 2025 às 15:00
Você sabia que a batata pode ser uma aliada da sua saúde — e não uma vilã da dieta? Segundo a bioquímica e bióloga molecular Ariadna Subasic, o modo de preparo faz toda a diferença no impacto desse alimento no organismo.
Batata é um alimento versátil e delicioso
Ao resfriar as batatas depois de cozidas, elas passam por uma transformação que ajuda a reduzir picos de glicose no sangue e ainda aumentam a sensação de saciedade. A técnica é simples, mas pode mudar a forma como enxergamos esse alimento tão comum no prato do brasileiro.
Muita gente evita a batata por ser um carboidrato rico em calorias. No entanto, especialistas reforçam que ela não precisa ser demonizada. “A batata é composta principalmente de amido, um polissacarídeo formado por muitas moléculas de glicose ligadas entre si”, explica Subasic. O segredo está em como consumi-la.
A dica é simples: “Depois de ferver a batata, colocamos na geladeira e deixamos esfriar. Dessa forma, a estrutura do amido muda, ele fica mais compacto e cristalino, em um processo chamado retrogradação”, explica a especialista.
Esse processo faz com que parte do amido se transforme em amido resistente, que não é digerido no intestino delgado e, por isso, evita grandes picos de glicose após a refeição.
De acordo com a especialista, o amido resistente traz vantagens importantes: ele aumenta a saciedade, age como um prebiótico e alimenta as bactérias benéficas do intestino.
“Elas podem fermentá-lo e, nesse processo, gerar ácidos graxos de cadeia curta, que protegem o intestino e também têm efeitos anti-inflamatórios”, afirma Subasic.
Além da batata, esse mesmo truque pode ser aplicado a outros alimentos ricos em amido, como arroz, macarrão e batata-doce. E o melhor: mesmo que sejam reaquecidos depois de irem à geladeira, eles mantêm as propriedades do amido resistente.