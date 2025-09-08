Acesse sua conta
Truque simples faz batata dar mais saciedade e reduz pico de glicose

Ao resfriar as batatas depois de cozidas, elas passam por uma transformação

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 8 de setembro de 2025 às 15:00

Bioquímica explica como resfriar a batata pode mudar o efeito do amido no organismo
Bioquímica explica como resfriar a batata pode mudar o efeito do amido no organismo Crédito: Freepik

Você sabia que a batata pode ser uma aliada da sua saúde — e não uma vilã da dieta? Segundo a bioquímica e bióloga molecular Ariadna Subasic, o modo de preparo faz toda a diferença no impacto desse alimento no organismo.

Batata é um alimento versátil e delicioso por Shutterstock

Ao resfriar as batatas depois de cozidas, elas passam por uma transformação que ajuda a reduzir picos de glicose no sangue e ainda aumentam a sensação de saciedade. A técnica é simples, mas pode mudar a forma como enxergamos esse alimento tão comum no prato do brasileiro.

Muita gente evita a batata por ser um carboidrato rico em calorias. No entanto, especialistas reforçam que ela não precisa ser demonizada. “A batata é composta principalmente de amido, um polissacarídeo formado por muitas moléculas de glicose ligadas entre si”, explica Subasic. O segredo está em como consumi-la.

O truque que muda a estrutura do amido

A dica é simples: “Depois de ferver a batata, colocamos na geladeira e deixamos esfriar. Dessa forma, a estrutura do amido muda, ele fica mais compacto e cristalino, em um processo chamado retrogradação”, explica a especialista.

Esse processo faz com que parte do amido se transforme em amido resistente, que não é digerido no intestino delgado e, por isso, evita grandes picos de glicose após a refeição.

Benefícios do amido resistente

De acordo com a especialista, o amido resistente traz vantagens importantes: ele aumenta a saciedade, age como um prebiótico e alimenta as bactérias benéficas do intestino.

“Elas podem fermentá-lo e, nesse processo, gerar ácidos graxos de cadeia curta, que protegem o intestino e também têm efeitos anti-inflamatórios”, afirma Subasic.

Além da batata, esse mesmo truque pode ser aplicado a outros alimentos ricos em amido, como arroz, macarrão e batata-doce. E o melhor: mesmo que sejam reaquecidos depois de irem à geladeira, eles mantêm as propriedades do amido resistente.

