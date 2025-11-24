Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

O vegetal esquecido que tem poder surpreendente para quem quer emagrecer

Esse vegetal pode ser a chave para você ter uma boa digestão e perder peso

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 24 de novembro de 2025 às 15:33

O maxixe é rico em nutrientes essenciais para o funcionamento do organismo (Imagem: Adilson Sochodolak | Shutterstock)
Ele é rico em nutrientes essenciais para o funcionamento do organismo Crédito: Imagem: Adilson Sochodolak | Shutterstock

Esse vegetal costuma passar despercebido na horta e apresenta benefícios surpreendentes para a saúde. Muito comum no Nordeste, o maxixe é pouco consumido em algumas regiões do Brasil. Ele é abundante em fibras e minerais que podem melhorar sua alimentação e seu bem-estar.

O maxixe integra a mesma família do pepino e da abóbora. Essa leguminosa proporciona apoio importante para quem deseja uma vida mais saudável. Ele não somente ajuda na digestão e no controle da glicemia, como também combate a constipação e contribui para o processo de emagrecimento. O segredo está na saciedade que ele provoca.

5 legumes podem matar - alimentos que precisam de cuidado

Frutas e vegetais também podem ser perigosos: muitos liberam toxinas que podem provocar reações sérias por ArtCookStudio | Shutterstock
O aipo ajuda no controle de açúcar e prevenção de infecções urinárias, mas ele absorve toda essa água diretamente do solo, e é aí que mora o perigo (Imagem: id-art | Shutterstock) por
O problema é que algumas dessas substâncias são difíceis de remover. Por isso, sempre capriche na higienização antes de consumir. (Imagem: Ground Picture | Shutterstock) por Imagem: Ground Picture | Shutterstock
Na absorção da água, ele também carrega todas as toxinas dos agrotóxicos (Imagem: iuliia_n | Shutterstock) por
O ruibarbo é uma hortaliça interessante, porém, é preciso ter cautela com as folhas por Dieter Weber / Wikimedia Commons
Ruibarbo: talos são populares na culinária, mas folhas contêm grande quantidade de ácido oxálico, que provoca insuficiência renal por Reprodução/Instagram/@chefgugarocha
A mandioca possui uma alta concentração de precursores do ácido cianídrico (Imagem: Alf Ribeiro | Shutterstock) por Imagem: Alf Ribeiro | Shutterstock
A mandioca deve ser armazenada em local fresco e sem incidência direta do sol (Imagem: Luis Echeverri Urrea | Shutterstock) por Imagem: Luis Echeverri Urrea | Shutterstock
A mandioca (ou aipim/macaxeira) tem sua toxicidade bem mais conhecida (Imagem: Luis Echeverri Urrea | Shutterstock) por Imagem: Luis Echeverri Urrea | Shutterstock
A mandioca pode ser consumida de variadas maneiras, mas cuidado: comer a raiz crua pode ser fatal para um adulto (Imagem: Luis Echeverri Urrea | Shutterstock) por
[Edicase]Bolinho de mandioca com frango (Imagem: Wirestock Creators | Shutterstock) por
Batatas, mandioca e aipo são fontes de vários nutrientes, mas exigem cuidado (Imagem: chaythawin | Shutterstock) por
A batata esconde uma toxina chamada glicoalcaloide por Shutterstock
Essa substância se concentra principalmente no caule, nas folhas e, sobretudo, nos brotos por Shutterstock
Se a batata que está há dias na sua fruteira começar a brotar, o melhor a fazer é jogar fora por Shutterstock
Mesmo que você retire os brotinhos, a concentração da toxina na batata terá aumentado por ImageFX
Substância pode causar fraqueza, levar ao coma e até matar  (Imagem: Leka Talamoni | Shutterstock) por Imagem: Leka Talamoni | Shutterstock
Amêndoas: perigo está na concentração de cianeto na semente por Shutterstock
Amêndoas: presença do cianeto na semente pode ser fatal por Shutterstock
Amêndoas: é preciso se certificar de que a semente que você está ingerindo passou pelo processo de cozimento por Shutterstock
Amêndoas prontas pra consumo passam por um processo de torragem e cozimento por Shutterstock
As amêndoas ajudam a relaxar os vasos sanguíneos (Imagem: kuvona | Shutterstock) por Imagem: kuvona | Shutterstock
Couve-flor assada com feijão-branco e amêndoas (Imagem: MariaKovaleva | Shutterstock) por Imagem: MariaKovaleva | Shutterstock
Leite de amêndoas favorece a saúde da pele (Imagem: KRIACHKO OLEKSII | Shutterstock) por
1 de 24
Frutas e vegetais também podem ser perigosos: muitos liberam toxinas que podem provocar reações sérias por ArtCookStudio | Shutterstock

Além desses benefícios fundamentais, o maxixe auxilia ainda na saúde cardiovascular, muscular e óssea. Suas propriedades antioxidantes e seu elevado teor hídrico o transformam em um aliado completo. Incluir o maxixe na rotina alimentar pode ser uma atitude simples e eficiente para conquistar mais saúde de modo geral.

Para quem pretende melhorar o trânsito intestinal, o maxixe é um grande colaborador. A boa quantidade de fibras que ele oferece estimula o funcionamento do intestino. Assim, ele age diretamente no combate à prisão de ventre, assim como outros alimentos conhecidos, como mamão, laranja e couve.

Saciedade e controle do peso

As fibras presentes no maxixe não apenas cuidam do intestino, mas também proporcionam uma relevante sensação de saciedade. Desse modo, o vegetal auxilia no processo de perda de peso. Permanecer satisfeito por mais tempo ajuda a controlar o apetite e a ingestão de calorias ao longo do dia, sendo um recurso estratégico para a dieta.

Nutrição, saúde celular e hidratação

O maxixe é uma ótima fonte de nutrientes essenciais. Ele contém magnésio, potássio e cálcio, minerais indispensáveis para a saúde do coração, dos músculos e dos ossos. Além disso, é composto por cerca de 95% de água, o que o torna excelente para a hidratação.

A saúde celular também é beneficiada pelo maxixe. O vegetal dispõe de propriedades antioxidantes, como a vitamina C. Esses compostos contribuem para evitar o envelhecimento precoce ao neutralizar radicais livres.

Leia mais

Imagem - 5 benefícios do maxixe para a saúde e como incluí-lo na dieta 

5 benefícios do maxixe para a saúde e como incluí-lo na dieta 

Legumes e verduras

[Edicase]Sopa de legumes (Imagem: Oksana Mizina | Shutterstock) por
[Edicase]Frutas e legumes ajudam a prevenir a prisão de ventre (Imagem: Josep Suria | Shutterstock) por
[Edicase]O consumo de frutas e legumes oferece diversas vantagens à saúde (Imagem: Look Studio | Shutterstock) por
[Edicase]O consumo de legumes é importante para o bom funcionamento do corpo (Imagem: PhotoIris2021 | Shutterstock) por
Malassado com legumes por Guiga Motta/Divulgação
[Edicase]Panqueca recheada com legumes (Imagem: SMDSS | Shutterstock) por
1 de 6
[Edicase]Sopa de legumes (Imagem: Oksana Mizina | Shutterstock) por

Para pessoas com diabetes, o maxixe é uma escolha inteligente na dieta. Suas fibras e o baixo índice glicêmico colaboram para controlar os níveis de açúcar no sangue. Isso ajuda a evitar picos de glicemia. É um suporte natural para o manejo da condição.

Culinária e preparo

Embora seja da família do pepino, o maxixe não deve ser consumido cru. Para usá-lo, é importante retirar os "espinhos" que envolvem a casca do maxixe antes de cozinhar. Para saladas, você deve cozinhá-lo rapidamente no vapor antes de servir.

O maxixe tem um sabor único e ácido. Ele combina com azeite, coentro, pimentões. Dependendo da receita, até leite de coco pode ser usado. Com essa combinação, é possível fazer de ensopados a moquecas que ficam deliciosos e nutritivos.

Mais recentes

Imagem - Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais

Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais
Imagem - Funcionário tem lanches roubados no trabalho e faz ‘jogo’ ao colocar laxante em comida: ‘Eu sei quais são, e você?’

Funcionário tem lanches roubados no trabalho e faz ‘jogo’ ao colocar laxante em comida: ‘Eu sei quais são, e você?’
Imagem - Caminhos abertos: Leão e mais 2 signos podem dar um salto profissional nesta segunda (24 de novembro)

Caminhos abertos: Leão e mais 2 signos podem dar um salto profissional nesta segunda (24 de novembro)

MAIS LIDAS

Imagem - Inmet emite alerta de chuvas e ventos fortes para Bahia e mais 13 estados
01

Inmet emite alerta de chuvas e ventos fortes para Bahia e mais 13 estados

Imagem - Longevidade perto de estacionar: entenda por que ninguém nascido até o ano 2000 vai chegar aos 100 anos
02

Longevidade perto de estacionar: entenda por que ninguém nascido até o ano 2000 vai chegar aos 100 anos

Imagem - 3 signos encontram até o fim do ano um amor verdadeiro, que surge do nada e muda tudo em suas vidas
03

3 signos encontram até o fim do ano um amor verdadeiro, que surge do nada e muda tudo em suas vidas

Imagem - Médico psiquiatra morto em Salvador era de Recife e foi referência de atendimento humanizado
04

Médico psiquiatra morto em Salvador era de Recife e foi referência de atendimento humanizado