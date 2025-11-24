O vegetal esquecido que tem poder surpreendente para quem quer emagrecer

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Publicado em 24 de novembro de 2025 às 15:33
Esse vegetal costuma passar despercebido na horta e apresenta benefícios surpreendentes para a saúde. Muito comum no Nordeste, o maxixe é pouco consumido em algumas regiões do Brasil. Ele é abundante em fibras e minerais que podem melhorar sua alimentação e seu bem-estar.
O maxixe integra a mesma família do pepino e da abóbora. Essa leguminosa proporciona apoio importante para quem deseja uma vida mais saudável. Ele não somente ajuda na digestão e no controle da glicemia, como também combate a constipação e contribui para o processo de emagrecimento. O segredo está na saciedade que ele provoca.
Além desses benefícios fundamentais, o maxixe auxilia ainda na saúde cardiovascular, muscular e óssea. Suas propriedades antioxidantes e seu elevado teor hídrico o transformam em um aliado completo. Incluir o maxixe na rotina alimentar pode ser uma atitude simples e eficiente para conquistar mais saúde de modo geral.
Para quem pretende melhorar o trânsito intestinal, o maxixe é um grande colaborador. A boa quantidade de fibras que ele oferece estimula o funcionamento do intestino. Assim, ele age diretamente no combate à prisão de ventre, assim como outros alimentos conhecidos, como mamão, laranja e couve.
As fibras presentes no maxixe não apenas cuidam do intestino, mas também proporcionam uma relevante sensação de saciedade. Desse modo, o vegetal auxilia no processo de perda de peso. Permanecer satisfeito por mais tempo ajuda a controlar o apetite e a ingestão de calorias ao longo do dia, sendo um recurso estratégico para a dieta.
O maxixe é uma ótima fonte de nutrientes essenciais. Ele contém magnésio, potássio e cálcio, minerais indispensáveis para a saúde do coração, dos músculos e dos ossos. Além disso, é composto por cerca de 95% de água, o que o torna excelente para a hidratação.
A saúde celular também é beneficiada pelo maxixe. O vegetal dispõe de propriedades antioxidantes, como a vitamina C. Esses compostos contribuem para evitar o envelhecimento precoce ao neutralizar radicais livres.
Para pessoas com diabetes, o maxixe é uma escolha inteligente na dieta. Suas fibras e o baixo índice glicêmico colaboram para controlar os níveis de açúcar no sangue. Isso ajuda a evitar picos de glicemia. É um suporte natural para o manejo da condição.
Embora seja da família do pepino, o maxixe não deve ser consumido cru. Para usá-lo, é importante retirar os "espinhos" que envolvem a casca do maxixe antes de cozinhar. Para saladas, você deve cozinhá-lo rapidamente no vapor antes de servir.
O maxixe tem um sabor único e ácido. Ele combina com azeite, coentro, pimentões. Dependendo da receita, até leite de coco pode ser usado. Com essa combinação, é possível fazer de ensopados a moquecas que ficam deliciosos e nutritivos.