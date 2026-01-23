Acesse sua conta
Áries, Touro e Gêmeos: decisões importantes pedem calma e maturidade neste sábado (24)

Momento favorece escolhas conscientes, diálogos sinceros e atitudes que evitam arrependimentos

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 23 de janeiro de 2026 às 16:29

Signos e sorte
Signos e sorte Crédito: Imagem gerada por IA

O sábado chega com um alerta importante para Áries, Touro e Gêmeos. O momento pede calma, maturidade e escolhas conscientes, especialmente diante de decisões que podem impactar os próximos dias. As energias do dia favorecem reflexão, diálogo e atitudes ponderadas, evitando impulsos e arrependimentos.

Áries

O dia pede mais cautela antes de agir. Impulsos podem levar a decisões precipitadas, especialmente no trabalho ou em conversas delicadas. É um bom momento para observar mais, ouvir com atenção e só depois se posicionar. No campo emocional, evite discussões por orgulho. Ceder agora pode preservar vínculos importantes.

Filmes para o signo de Áries

Gladiador – Força, honra e luta até o fim por Reprodução
Creed: Nascido para Lutar – Superação, desafio e espírito competitivo por Reprodução
Mad Max: Estrada da Fúria – Ação intensa, decisões impulsivas e liderança na marra por Reprodução
Kill Bill – Vingança movida por pura força de vontade por Reprodução
Rocky – Persistência e desejo de vencer por Reprodução
Corações de Ferro – Impulsividade e bravura em situações extremas por Reprodução
300 – Coragem extrema e liderança guerreira por Reprodução
Velozes e Furiosos – Velocidade, risco e atitude por Reprodução
Top Gun: Maverick – Adrenalina, ego e desafios constantes por Reprodução
John Wick – Ação direta, sem rodeios por Reprodução
1 de 10
Gladiador – Força, honra e luta até o fim por Reprodução

Touro

A sexta-feira traz reflexões profundas sobre segurança e estabilidade. Questões financeiras ou familiares ganham destaque e pedem organização. Evite gastar por ansiedade e prefira planejar com calma. No lado afetivo, conversas honestas ajudam a alinhar expectativas e fortalecer relações.

Filmes para o signo de Touro

O Diabo Veste Prada – Perseverança e foco material por Reprodução
As Patricinhas de Beverly Hills – Conforto, estilo e valores claros por Reprodução
Comer, Rezar, Amar – Prazer, autoconhecimento e experiências sensoriais por Reprodução
A Casa do Lago – Amor paciente e duradouro por Reprodução
Titanic – Amor intenso e apego emocional por Reprodução
Julie & Julia – Comida, dedicação e constância por Reprodução
Chocolate – Sensualidade e sabor como narrativa por Reprodução
Um Bom Ano – Vida simples, vinho e prazer por Reprodução
Meia-Noite em Paris – Nostalgia e apreciação da beleza por Reprodução
Cartas para Julieta – Romance com calma e emoção por Reprodução
1 de 10
O Diabo Veste Prada – Perseverança e foco material por Reprodução

Gêmeos

A comunicação é o grande ponto do dia. Palavras ditas sem filtro podem gerar ruídos, enquanto o diálogo consciente abre portas. Aproveite para esclarecer mal-entendidos e resolver pendências. No trabalho, foco e disciplina serão essenciais para não se perder em excessos de informação.

Filmes para o signo de Gêmeos

Prenda-me Se For Capaz – Versatilidade e improviso por Reprodução
O Grande Truque – Dualidade, jogos mentais e surpresas por Reprodução
Pulp Fiction – Narrativa fragmentada e diálogos icônicos por Reprodução
Meninas Malvadas – Dinâmica social e comunicação afiada por Reprodução
O Lobo de Wall Street – Verbo afiado e mente inquieta por Reprodução
Corra! – Leitura social rápida e tensão intelectual por Reprodução
Sherlock Holmes – Agilidade intelectual constante por Reprodução
Scott Pilgrim Contra o Mundo – Ritmo veloz e linguagem moderna por Reprodução
As Golpistas – Inteligência verbal e adaptação por Reprodução
Birdman – Fluxo de pensamento acelerado por Reprodução
1 de 10
Prenda-me Se For Capaz – Versatilidade e improviso por Reprodução

Mensagem do dia

Nem toda resposta precisa ser imediata. Às vezes, a maior demonstração de maturidade é saber esperar, respirar e escolher o caminho com consciência.

Tags:

Signo Áries Touro Gêmeos Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

