ASTROLOGIA

Áries, Touro e Gêmeos: decisões importantes pedem calma e maturidade neste sábado (24)

Momento favorece escolhas conscientes, diálogos sinceros e atitudes que evitam arrependimentos

Fernanda Varela

Publicado em 23 de janeiro de 2026 às 16:29

Signos e sorte Crédito: Imagem gerada por IA

O sábado chega com um alerta importante para Áries, Touro e Gêmeos. O momento pede calma, maturidade e escolhas conscientes, especialmente diante de decisões que podem impactar os próximos dias. As energias do dia favorecem reflexão, diálogo e atitudes ponderadas, evitando impulsos e arrependimentos.



Áries

O dia pede mais cautela antes de agir. Impulsos podem levar a decisões precipitadas, especialmente no trabalho ou em conversas delicadas. É um bom momento para observar mais, ouvir com atenção e só depois se posicionar. No campo emocional, evite discussões por orgulho. Ceder agora pode preservar vínculos importantes.

Touro

A sexta-feira traz reflexões profundas sobre segurança e estabilidade. Questões financeiras ou familiares ganham destaque e pedem organização. Evite gastar por ansiedade e prefira planejar com calma. No lado afetivo, conversas honestas ajudam a alinhar expectativas e fortalecer relações.

Gêmeos

A comunicação é o grande ponto do dia. Palavras ditas sem filtro podem gerar ruídos, enquanto o diálogo consciente abre portas. Aproveite para esclarecer mal-entendidos e resolver pendências. No trabalho, foco e disciplina serão essenciais para não se perder em excessos de informação.

